L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 maggio 2022. Sul piatto della bilancia vi è la giornata di partenza del nuovo weekend. Andiamo subito a scoprire i dettagli iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 maggio consultando il responso delle stelle in merito alla seconda sestina zodiacale (da Bilancia a Pesci).

Previsioni zodiacali del 21 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Massima fortuna in amore e nel lavoro. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere.

La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione. Come al solito, la vostra esuberanza è presente all’appello ma, sempre come al solito, dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco. In amore la situazione sentimentale è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine.

Scorpione: ★★★★. Giornata non particolarmente vivace; al lavoro vi limiterete a fare l’indispensabile e tenderete a crogiolarvi un po’ nella pigrizia. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito ad investimenti e operazioni finanziarie. Scegliete bene i vostri collaboratori: in questo momento avete bisogno di persone metodiche che vi aiutino ad organizzare meglio le cose.

In amore intanto quasi nulla si muove e questa immobilità è proprio ciò che vi fa più male. Non disperate, date tempo al tempo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 maggio consiglia un po’ di quiete e di sana inattività. Tutto ciò vi permetterà di rientrare in contatto con voi stessi e di superare certe reticenze emotive. Dedicate un po’ del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di divertimento e relax.

Nel lavoro risposte precise e tempestività nell’operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. In amore, se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella cercate di frequentare le persone che vi sono affini, altrimenti come potrete trovare quella che fa per voi?

Oroscopo e stelle del 21 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Tante piccole questioni da sistemare meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, che devono essere solide e durature. Nel lavoro non è affatto da escludere l’eventualità che proprio in questo periodo possano arrivare delle notizie tanto attese in merito a una domanda inoltrata. In amore qualche discussione potrebbe anche capitare per divergenze di opinioni, ma lo scambio dialettico servirà ad avvicinarvi ancora di più.

Acquario: ★★★★★. In arrivo una giornata vincente. Una ventata di freschezza caratterizzerà i vostri rapporti personali.

La Luna nel segno risulta armonica a Venere rinnova le emozioni e garantisce il buonumore. Risolverete brillantemente alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per lo svago e il relax. Nel lavoro una gratificante sensazione di complicità nel rapporto con i colleghi vi darà la spinta giusta per superare qualche disguido. In amore con leggerezza ed allegria, vi lascerete trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendete il partner con una trovata fantasiosa.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 21 maggio prevede una giornata fortunata. In questi giorni ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità, immediatezza e grinta vi consentiranno di prendervi una bella rivincita.

Dedicate un po’ del vostro tempo non solo agli amici ma anche con i familiari, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax. Nel lavoro, dare risposte precise e tempestività nell’operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. In amore, contagiati dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte a una vostra proposta, insolita ma stimolante.