Secondo l'oroscopo del giorno 22 maggio, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere meno orgogliosi. I Capricorno sono rimasti scottati, mentre i Leone sono temerari, forse troppo.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete caratterialmente delle persone impavide e temerarie. Allo stesso tempo, però, cercate di non esagerare rischiando di commettere qualche errore grossolano.

11° Vergine: ci sono delle scelte da fare, anche nel giro di poco tempo. Cercate di non farvi prendere dall'ansia ma, allo stesso tempo, dovete essere risoluti.

10° Bilancia: l'orgoglio dovrebbe essere messo da parte in alcune circostanze. Esso vi porterà solamente a perdere delle occasioni e, soprattutto, delle persone. Siate più flessibili.

9° Pesci: l'Oroscopo del 22 maggio vi invita ad essere più calmi. Presi dall'euforia del momento potreste essere spinti a prendere delle decisioni affrettate. Sia in amore sia nel lavoro è necessario essere oculati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: i nati sotto questo segno potrebbero aver ricevuto qualche cocente delusione. Cercate di impegnarvi un po' di più affinché possiate migliorare i rapporti con le persone care.

7° Ariete: l'oroscopo del 22 maggio denota una giornata un po' altalenante dal punto di vista dei rapporti interpersonali.

Ci sono delle questioni che necessitano della vostra totale attenzione, soprattutto nel lavoro.

6° Toro: in amore dovete giocare il tutto per tutto. Se volete una persona non dovete fare altro che andare a riprenderla. Dal punto di vista professionale ci sono delle opportunità in arrivo, ma siate scaltri.

5° Scorpione: una persona che ha fatto parte della vostra vita in passato potrebbe ripresentarsi e scombussolare un po' la vostra routine.

Cercate di capire se ne vale la pena prima di rischiare.

Oroscopo segni fortunati del 22 maggio

4° in classifica Cancro: nella vita spesso risulta essere difficile restare imparziali. Voi dovete cercare di abbandonare i pregiudizi, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore.

3° Sagittario: non abbiate fretta. Le soddisfazioni arriveranno pian piano per chi sa aspettare.

In ambito professionale potreste ricevere un riconoscimento o una promozione. In ogni caso, cercate di non montarvi la testa.

2° Gemelli: buon momento per quanto riguarda l'amore. Cercate di non essere troppo introversi e non abbiate paura di sbagliare. Ricordate che nella vita è necessario rischiare e mettervi in gioco senza pensarci troppo su.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 22 maggio denotano una giornata abbastanza produttiva sul fronte professionale. In amore, invece, è importante capire quali siano le vostre priorità.