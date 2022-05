L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 27 maggio 2022. In primo piano è la giornata di venerdì, come sempre vista con l'occhio attento dell'Astrologia quotidiana. In questa seconda parte andremo a mettere sul piatto della bilancia i segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 27 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e dei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 27 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata di fina settimana lavorativa quasi tutta improntata alla normalità. La Luna è in posizione neutrale, pertanto non ostile, quindi la stessa ha poca presa su di voi. Con il partner e la famiglia c’è poco feeling, ma gli amici vi capiscono al volo e sono pronti a risollevarvi il morale. Obiettivi da centrare in tempi molto brevi nel lavoro? Puntando sulla rete di conoscenze e sulla capacità comunicativa nessun intralcio di cui preoccuparvi. Notizie rassicuranti in merito ad eventuali controversie legali, alle finanze oppure ad investimenti a lunga scadenza. Giornata tranquilla da dedicare (se possibile o se piace) al fitness e alle cure estetiche: fa bene al corpo e alla mente.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano un periodo abbastanza buono, anche se da considerare di routine. Pur senza essere spettacolare, la giornata che sta per arrivare avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione su alcune cose che, ultimamente, vi stanno tenendo un po' in ansia. Non abbiate paura di quello che potreste trovare.

Fase produttiva per il lavoro ma fonte di ansia per le finanze. Non lasciatevi sfuggire un’occasione d’oro per inoltrare tutte le richieste che vi stanno più a cuore. Alcuni investimenti fatti, diciamo pure un po' a cuor leggero, sembrano non decollare restando ancora in stallo. Tranquilli, siate sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici, abbiate solo un po’ di cautela con l’alimentazione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 27 maggio mette in chiaro la possibilità che possa essere davvero "la vostra giornata". Mentre la primavera entra nel vivo, nella vostra anima fioriscono nuovi ambiziosi progetti. È la fase ideale per gettarvici con determinazione, certi di riavere prima o poi quella sospirata soddisfazione che aspettate da un pezzo. Soffia dunque un forte vento portatore di conferme: potete sperare finalmente in un po’ di serenità in merito a una situazione importante. La Luna nel segno dell'Ariete intanto consideratela un’alleata in fatto di sentimenti: vi insegna, segretamente, a frenare l’impulso per ottenere il meglio. Maggior apertura nel lavoro: offrirete agli altri ciò che siete veramente.

Oroscopo e stelle del 27 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Splendido periodo sugellato dalla presenza nel segno delle cinque stelline, tipiche dei periodi fortunati. Incontrerete probabilmente persone interessanti che vi distrarranno dalla routine (e dal partner) regalandovi segrete emozioni: sarebbe il caso di non rischiare, che dite? Se single invece, via a ruota libera accantonando eventuali chiacchiere e mirando dritti all’obiettivo. Nel lavoro mostratevi sicuri delle vostre valutazioni. Ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui riuscite a tenervi alla larga grazie all’istinto, la vostra marcia in più nel periodo. Potete puntare a ogni obiettivo che riuscite a proporvi, senza cedere all’ansia o alla paura di fallire.

Acquario: ★★. Venerdì poco positivo, questo è chiaro. Tuttavia, anche se la carta astrale risulta non all'altezza delle vostre aspettative, per contrastare la sorte contraria servirà tanta concentrazione e molta fiducia in sé stessi. In generale, diciamo con una certa sicurezza che sarebbe meglio prendere subito il toro per le corna e affrontare di petto ogni problema. Date delle risposte decise, improntate all’estrema chiarezza in caso doveste prendere delle decisioni di cambiamento, soprattutto se fossero un po’ azzardate. Nonostante qualche contrattempo, riuscirete a mantenere la rotta ed a rispondere agli imprevisti con un certo ottimismo. Se non nell'immediato, alla fine certamente verrete premiati.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 27 maggio, preannuncia un periodo improntato al sottotono generale. Alcuni vostri programmi repentinamente prenderanno una piega del tutto diversa da quella pianificata. Non è detto che ciò sia un male, anzi! Forse potreste essere soggetti a un antipatico quanto seccante "chiacchiericcio" generale: il motivo? Ebbene si, un po' di invidia... Viaggiate spesso troppo spediti e gli altri non ce la fanno a starvi dietro, ecco spiegato il motivo per cui a volte vi muovono critiche. Apparirete insofferenti nei confronti della routine lavorativa e in alcune regole da osservare nella vita di tutti i giorni. In una questione professionale molto impegnativa, approntate una strategia alternativa da utilizzare negli imprevisti.