L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 maggio 2022, relativamente ai settori lavorativi e dell'amore. Ad essere testati virtualmente in attesa della verità i sei segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottima giornata per dare sfogo alla vostra fantasia in ambito amoroso.

Vi verrà offerta l’occasione tanto attesa per dimostrare tutto il vostro carisma. Siete brillanti e creativi, dunque cogliete al volo le buone chance in arrivo. Una persona non troppo amichevole però potrebbe tendere l’amo della menzogna e voi rischierete di abboccare chiudendovi in un mondo di dubbi e fantasie: non fatelo. Poterebbe crearsi qualche piccolo scompenso emotivo: per scrollarsi da ogni esperienza negativa, dunque spronarsi a ritrovare strategie utili, appoggiatevi a qualche amicizia sincera. Lavoro al massimo della positività.

Scorpione: ★★. Periodo segnato con la spunta del "ko". Con Luna ostile per via della quadratura con Marte, occhio: se sul lavoro venissero proposti nuovi progetti, ricordate che non è il momento giusto per percorrere strade inesplorate.

Con il partner intanto non fingete che tutto fila liscio, quando in realtà vi sentite soffocare dalla routine. Rinunciare alla sola visione razionale non significa lanciarsi allo sbaraglio, ma vedere le cose nella loro complessità, per cercare di sfruttarle al meglio. Visto il periodo poco convincente, è bene che restiate lontani da persone e situazioni che appaiono poco limpide.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 3 maggio prevede un giorno mediamente improntato al sottotono. I tanti impegni, soprattutto lavorativi, da cui sarete sommersi, vi richiameranno continuamente al senso del dovere, anche se avreste tanta voglia di mollare tutto e andar via. Per rimediare in serenità, appena possibile lasciatevi travolgere dal sano piacere dello shopping, magari facendo una capatina in centro commerciale o per le strade del corso.

Quel negozio d'abbigliamento che conoscete o che vi hanno consigliato ultimamente, vi offrirà una bella occasione d'acquisto e tanta soddisfazione. Se in amore avete lasciato qualcosa in sospeso, è il momento di chiarire eventuali fraintendimenti.

Oroscopo e stelle del 3 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Tanta fortuna in amore. La Luna in Gemelli vi aiuterà ad ammorbidire i vostri soliti modi, spesso diretti e sbrigativi. La persona amata ne sarà molto felice e soddisfatta. In amore, solo un piccolo consiglio: non entrate nella spirale delle ripicche e delle polemiche perché, così facendo, servirebbe solo a danneggiare la relazione e nulla più. Ricordate che un buon rapporto deve essere sempre basato sulla reciproca sincerità e supportato da una consistente dose di pazienza.

In campo lavorativo però non illudetevi: se chiederete un aumento di stipendio, nessuno vi intenderà. Superando certi pregiudizi scoprirete accanto a voi un collega speciale.

Acquario: ★★★. Periodo indicato in linea di massima sottotono. Nel lavoro, concentrandovi sulle cose che contano vi accorgerete che è proprio lì la chiave che vi aiuterà a superare i problemi. Siete fumatori per caso? Allora sorridete: gli attuali disegni astrali indicano che è un momento favorevole per riuscire a smettere (ovviamente se si vuole veramente, altrimenti non c'è astrologia che tenga). Single, allontanate eventuali pensieri sfavorevoli, puntano solo a fiaccare l’autostima. Siete dotati di ottime capacità, quindi perché non metterle in risalto?

Parlando di coppia, la riservatezza del partner spegne spesso i vostri sani entusiasmi, a volte è anche motivo di fastidiosi tira e molla: siate comprensivi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 3 maggio, prevede un periodo stabile, generalmente impostato sulla routine. Non restate con le mani in mano. Applicandovi con piglio e coraggio, riuscirete a dare alle attività di ogni giorno l’indirizzo che più vi sta a cuore. Una coincidenza significativa poi, potrebbe aprire uno spiraglio e farvi capire qual è la strada più conveniente da seguire. Avete avuto un’ottima idea, ma adesso tenetevela stretta e non fatevela rubare: potrebbe essere quella vincente per una buona affermazione personale. In amore, non esternate sospetti senza averne le prove, potreste muovere accuse ingiuste: prima verificate.