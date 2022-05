L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 maggio 2022. In analisi la giornata di mercoledì messa in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire come andrà in amore e nel lavoro? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giro di boa infrasettimanale senz'altro più che ottimo, con un mercoledì 4 maggio ben organizzato e prestante, soprattutto nel comparto relativo ai rapporti interpersonali.

Acque in via di consolidamento, parlando di rapporti sentimentali in questo ultimo periodo un po' in crisi, oppure per questioni legate direttamente o indirettamente alla famiglia. Abbondante anche l’inventiva in ambito di coppia. Introducete nella vostra routine attività piacevoli e divertenti, che vi facciano sorridere con il cuore e con la mente insieme a chi amate. La Luna in Gemelli poi, senz'altro creerà nel vostro cielo ricami di stelle, sollecitando intuizioni formidabili da sfruttare senza indugio anche nel lavoro.

Scorpione: ★★★★. Parola d'ordine "ottimismo". Anche non potendo puntare su un giorno "al top", avrete comunque la quasi certezza che il periodo sia abbastanza convincente.

In effetti la giornata si preannuncia alla portata, sufficiente per dare il giusto ritmo alle cose. Qualcuno potrebbe riscontrare qualche difficoltà in più a causa dei soliti onnipresenti individui "ficcanaso", sempre bendisposti ad una critica di discutibile caratura. Con il partner siate più schietti su come intendete la relazione, anche se non è certo che il vostro pensiero venga compreso e apprezzato subito.

Buone nuove potranno finalmente arrivare a quanti stanno cercando un’occupazione. Incrociate le dita!

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 4 maggio indica una giornata prevalentemente all'insegna del "ko" più assoluto. In generale potrebbero esserci fluttuazioni negative in ambito sentimentale o in famiglia, in primis legate al rapporto di coppia.

Massima attenzione a quelli con un legame segreto aperto: fuoco e fiamme all'orizzonte! Anche se un po’ a fatica, riuscirete a sintonizzarvi, insieme alla persona del cuore, su ritmi di vita accettabili, più adatti per un’esistenza sopportabile. Volete conquistare la fiducia di una persona amica? Dimostrate di essere più comprensivi e più disponibili. Nel lavoro, forse vi verranno fatte delle proposte che dovrete prendere con le pinze, perché poco chiare o di dubbio vantaggio.

Oroscopo e stelle del 4 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le previsioni di metà settimana per tanti di voi sono tutt'altro che negative, anche se non proprio degne di euforia, intendiamoci. In ambito familiare potreste dover prendere in mano "le redini del comando" (ovviamente avendone i sacrosanti diritti).

Dunque, consiglio non certamente rivolto a figli o ad altre persone di pari grado. Asseconderete i desideri della persona amata, ma pretenderete anche che si prenda altrettanta cura di voi. Se siete single, con una persona appena conosciuta muovetevi con sensibilità, se non volete risultare invadenti. Sul lavoro, non siate pretenziosi con le persone che vi circondano. Se volete ottenere buoni risultati, puntate sulla precisione e la pazienza.

Acquario: ★★. In arrivo una giornata decisamente poco efficace, sotto diversi aspetti, considerata dall'oroscopo del giorno con l'odiosa spunta del "ko". In generale potreste andare incontro ad un periodo segnato, per lo più, da una "strana" quanto inequivocabile stanchezza, sia a livello fisico che mentale.

In amore qualcuno di voi sta tenendo segreto qualcosa, ma se non lo confessa a qualcuno il peso sulla coscienza aumenterà a dismisura. Siate limpidi con voi stessi e con le persone che amate! Siate cauti anche nell’esprimere pareri in ambito lavorativo: potreste, anche senza volerlo, parlare troppo e dare informazioni che invece sarebbe meglio tenere per voi.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 4 maggio, predice una giornata semplice e allo stesso tempo molto fortunata, basata principalmente su Nettuno con Marte e Giove a fare da spalla (congiunzione). Eccellenti prospettive a chi è in attesa di risposte/conferme: avvertirete nell'aria un gratificante senso di cambiamento.

La giornata quindi è pronta a sorridervi e voi vi sentirete in armonia con il mondo intero. nel caso piccoli contrattempi dovessero ritardare eventuali vostri programmi, tranquilli, riuscite comunque a risolverli con prontezza e in scioltezza. Nel lavoro troverete senz'altro nuovi modi per assolvere le incombenze che stagnano o che, nell'ultimo periodo, avessero creato eventuali preoccupazioni.