L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 maggio 2022. Allora, decisi a scoprire cosa hanno in serbo le stelle per il vostro segno? Se anche voi siete tra coloro in ansia di sapere come andranno i settori della vita interessanti l'amore e il lavoro, ovviamente per questo venerdì, senz'altro vi diciamo che siete capitati nel posto giusto. Unica cosa, in questo contesto analizzeremo esclusivamente i segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 maggio, consultando il responso delle stelle in merito alle attività lavorative e dei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 6 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata discreta e all'insegna della calma piatta. Qualcuno, amante della buona cucina "fai da te", potrebbe vivere una giornata interessante tra i fornelli, magari a sperimentare ricette o segreti dello chef. Quasi ogni cosa si svolgerà in modo soft. Sfrutterete le ottime occasioni che vi regalerà soprattutto la Luna in Cancro, a voi abbastanza propizia. Sarete contenti e soddisfatti assumendovi anche eventuali responsabilità o oneri, ma lo farete con mente serena e convinti della giustezza delle scelte. Nel lavoro un buon compromesso sarà utile per migliorare l’armonia con colleghi e superiori. Affronterete gli ostacoli che vi si pareranno davanti con l’organizzazione e una buona dose di calma.

Scorpione: ★★★★. In linea generale abbastanza discrete queste previsioni di venerdì 6 maggio, anche perché il cielo astrale nel periodo interessato non contempla formazioni troppo difficili da superare per voi del segno. Per stare in mezzo agli altri, però, sappiate che dovrete limare alcune ingerenze che all’inizio potrebbero causare una certa tensione generale.

Occorrerà molta pazienza ma, se non vi farete prendere dal nervosismo, la giornata alla fine riuscirà bene e tutti saranno più che soddisfatti. In amore riuscirete a dare il meglio anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra spiccata sensibilità. Nel lavoro invece l'aspirazione al miglioramento è una cosa molto positiva, ma bisognerà perseguirla con una giusta moderazione, pena il nulla di fatto.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 6 maggio, visto l'ottimo cielo astrale, indica che si presenterà a molti di voi come nelle migliori attese. Il fisico e la mente non mancheranno di esservi fedeli: avrete al massimo le energie, tutte ben spese. Scelte ben precise e oculate vi aiuteranno a eccellere nel vostro campo e a sentirvi in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Molti vi chiederanno consigli che elargirete senza fatica. Non potete far altrimenti, a quanto pare... Nel campo dei sentimenti tutto bene: occupandovi di cose pratiche e concrete sarete più che soddisfatti e chi avete accanto non potrà che riconoscere i vostri meriti. Nel lavoro intanto, con l’attenzione ai dettagli, non lascerete nulla al caso e potrete così portare a casa un bel successo, sia sotto l’aspetto professionale che economico.

Oroscopo e stelle del 6 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Il periodo per molti di voi del segno si preannuncia già da subito come abbastanza negativo. Cercate di non perdervi in situazioni ingarbugliate, potenzialmente conflittuali e che potrebbero mettervi in difficoltà, ma aspettate che il vento avverso cambi. Se una persona cercasse di rendervi la vita difficile, non reagite con fare spazientito: in questo modo passereste voi dalla parte del torto. Pertanto andate avanti per la vostra strada senza avere alcun cedimento: alla fine i fatti vi daranno ragione. Parlando di sentimenti, perché non organizzare una gita o una semplice serata in pizzeria? Voi siete molto abili in questo.

Nel lavoro sarete pronti per affrontare la giornata col sorriso. Il bisogno di raggiungere una maggiore armonia vi spingerà a trovare compromessi.

Acquario: "top del giorno". In molti sarete favoritissimi in amore e non solo, merito di una meravigliosa Luna nel segno del Cancro. Date sfogo alla creatività, mettendo sul campo le vostre risorse migliori e lo spirito collaborativo: i risultati arriveranno. Ottimismo e senso dell’umorismo saranno alla base di una vita serena e in buona salute. Ridere farà bene sia al corpo che allo spirito, non c’è dubbio! Convincere gli altri della vostra filosofia di vita, però, potrebbe risultare alquanto non facile, ma non dovrete arrendervi. In amore provate a lasciare più spazio ai sentimenti e alla passionalità, cercando di limitare un po’ la dimensione razionale.

Otterrete certamente di più. Possibili occasioni di lavoro da prendere al volo nei prossimi giorni, anche se qualcuna non corrisponderà del tutto ai vostri bisogni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 6 maggio, predice un periodo semplicemente speciale, votato alla migliore positività e comunque non esente da qualche piccolo contrattempo: nulla di che. Anche la dea bendata sarà dalla vostra parte. In amore, dopo giornate un po’ turbolente, la calma di questa in arrivo sarà un vero toccasana per rimettersi in sesto e organizzarsi al più presto come si deve. Il romanticismo pervaderà la giornata di belle emozioni. Per voi single ottime chance di trovare l'anima gemella, magari farete colpo su chi desiderate. Nella sfera lavorativa potreste ottenere qualcosa di più grazie a una coincidenza davvero fortunata.