Le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 maggio esortano i nati sotto il segno della Vergine a soffermarsi meno sulle critiche. I Sagittario sono in grande forma, mentre i Pesci sono un po' fuori fase.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: se avete una doppia vita, questo è il momento di darci un taglio. Concentratevi su una sola cosa e non uscite fuori dal seminario.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo di domenica 8 maggio esortano i nati sotto questo segno a non prendere in maniera troppo seriosa le critiche. Ricordate che nella vita non si può piacere a tutti.

10° Toro: le stelle sono un po' contrarie, pertanto, tra oggi e domani potrebbe nascere qualche diverbio piuttosto importante. Cercate di mantenere la calma, soprattutto per quanto riguarda le faccende di tipo professionale.

9° Acquario: il modo migliore per risolvere i problemi non è certamente quello di scappare. Affrontate le situazioni che vi troverete dinanzi e non date troppa importanza a ciò che pensano gli altri. Seguite il vostro cuore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: proposte lavorative in arrivo, ma dovete cercare di essere più flessibili. Per chi è al primo impiego, ricordatevi che non potete avere tutto e subito e bisogna prima fare un po' di gavetta, qualunque ambito scegliate.

7° Leone: l'oroscopo dell'8 maggio vi invita a staccare un po' la spina. Voi, in particolar modo, vi sentite particolarmente sotto pressione, pertanto, è giunto il momento di riposare un po'.

6° Ariete: in amore è importante essere decisi. Fate chiarezza dapprima in voi stessi, in modo da capire cosa vi turbi e, eventualmente, quali siano le cose sulle quali vi conviene intervenire.

5° Bilancia: giornata piuttosto riflessiva per voi. Non abbiate la pretesa di prendere decisioni troppo importanti in troppo poco tempo. Ci sono scelte che devono essere oculate e necessitano di maggiore attenzione.

Oroscopo segni fortunati 8 maggio

4° in classifica Capricorno: oggi dovete lavorare un po' di più per cercare di evitare discussioni indesiderate.

In ambito professionale siete favoriti.

3° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo dell'8 maggio vi invitano ad essere un po' più malleabili. Applicatevi di meno sulle cose che vi capitano e cercate di vivere di più alla giornata. Interessanti risvolti in amore.

2° Cancro: giornata piena di emozioni per i nati sotto questo segno. Questo è un momento molto importante per quanto riguarda i nuovi inizi. In ambito professionale potrebbero aprirsi delle strade.

1° Sagittario: ottima giornata per voi. Oggi vi sentite decisamente più rilassati rispetto ai giorni appena trascorsi. Non siate troppo spendaccioni ma, allo stesso tempo, concedetevi qualche piccolo sfizio.