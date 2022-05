L'oroscopo del weekend che va dal 7 all'8 maggio prevede un Leone più attivo in amore grazie alla Luna nel segno e Venere in trigono, mentre Gemelli sarà particolarmente impegnato al lavoro. Per Scorpione potrebbe esserci qualche incomprensione di coppia, mentre Pesci avrà ancora mille idee per far felice il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 7 all'8 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 maggio 2022 segno per segno

Ariete: fine settimana caratterizzato dai sentimenti e dalle emozioni grazie alla Luna che torna favorevole dal segno del Leone e di Venere già nel vostro cielo.

Sul fronte lavorativo avrete le idee ben chiare su come agire con i vostri progetti, da portare risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna in quadratura vi mette in difficoltà, ma se tra voi e il partner non c'è un periodo di crisi in corso, non avrete nulla da temere. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Marte vi assisteranno nei vostri progetti, ma l'umore non sarà dei migliori. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscire a strappare un sorriso alla persona che vi piace sarà possibile, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo sarete piuttosto impegnati, per cui sarà molto importante non perdere tempo e darsi da fare, sfruttando anche la buona posizione di Mercurio. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna lascerà il vostro cielo durante questo weekend, lasciandovi in balia di Venere in quadratura. Single oppure no dunque, sappiate che le vostre emozioni non verranno prima della persona che amate.

Sul posto di lavoro continuerete a essere competitivi, ma la concorrenza è piuttosto agguerrita, e voi dovrete essere pronti a tutto. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale eccellente durante il prossimo weekend. Potrete godere del sostegno della Luna e di Venere in buona posizione per regalare emozioni e momenti romantici alla vostra anima gemella.

Sul fronte lavorativo Mercurio sarà un valido aiuto, ma per ottenere risultati migliori, aspettate che Giove torni dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Vergine: il lavoro non vi sta dando le giuste soddisfazioni e, secondo l'oroscopo del fine settimana, il prossimo periodo sarà ancora difficile. Avrete sicuramente voglia di rimettervi in gioco, ma senza idee valide e risorse a sufficienza non sarà affatto facile. Per quanto riguarda i sentimenti faticherete ancora un po’ a incontrare il pensiero del partner, ma ormai il peggio è passato, e lentamente otterrete nuovamente il suo consenso. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo sicuramente poco interessante dal punto di vista sentimentale. Quando Venere si trova in Ariete, la vostra voglia di amare svanisce, e vorreste concentrarvi su altro.

Anche se la Luna sarà in sestile, con il partner andrete d'accordo, ma nulla di più. Nel lavoro Mercurio sostiene le vostre imprese, ma sarà meglio rispettare la tabella di marcia e portarle a termine in tempo. Voto - 6️⃣

Scorpione: weekend in calo per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Non potrete contare sul sostegno di Venere oltretutto, per cui, meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella, anche se le cose tra voi al momento vanno bene. Per quanto riguarda il lavoro invece saprete come prendervi cura dei vostri progetti grazie a Giove e Marte, e anche se il primo sta per spostarsi, non avrete nulla da temere, almeno per il momento. Voto - 7️⃣

Sagittario: passioni sconvolgenti potrebbero di colpo entrare a far parte della vostra routine ora che Venere e la Luna sono dalla vostra parte.

Questo fine settimana potrebbe essere importante per la vostra vita sentimentale, single oppure no. Sul fronte professionale, anche se la voglia di rimettersi in gioco ci sarà, dovrete ancora recuperare parecchio terreno. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non molto appagante in questo weekend. Con Venere ormai in quadratura, sentirsi a proprio agio con il partner non sarà affatto facile. Sul fronte professionale arriverà ancora qualche soddisfazione, ma le idee stanno per esaurirsi. Voto - 6️⃣

Acquario: fine settimana piacevole solo a metà per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà favorevole, ma la Luna in opposizione potrebbe rovinare i vostri piani romantici, dunque state attenti.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete messi piuttosto bene, e nel prossimo periodo le cose non potranno che migliorare. Voto - 7️⃣

Pesci: vita di coppia che rimarrà attiva e romantica nonostante Venere non sia più nelle vostre corde. Avrete ancora mille idee per far felice la vostra anima gemella, dunque datevi da fare per rendere affiatato il vostro rapporto. In ambito lavorativo la situazione sta per cambiare. In questo fine settimana continuerete a ottenere discreti successi, ma sarà meglio inventarsi qualcosa di nuovo. Voto - 8️⃣