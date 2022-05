Una nuova settimana è alle porte, cosa aspettarsi da queste ultime giornate di maggio? L'Oroscopo per amore, lavoro e salute lascia presagire delle giornate faticose per il Capricorno, che dovrà fare i conti con l'opposizione di Marte. Al contrario la Bilancia potrà contare sul favore del pianeta rosso soprattutto in amore. Venere capricciosa spinge l'Acquario ad abbandonarsi alle tentazioni. Scorpione energico e grintoso. Di seguito le previsioni astrologiche complete della settimana da lunedì 13 e domenica 29 maggio 2022 per tutti i segni.

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio 2022

Ariete: è una settimana vantaggiosa, durante la quale il segno può fare affidamento sulla protezione di molte stelle favorevoli. Mercurio favorisce la sfera finanziaria e pratica, è il momento ideale per gli imprenditori e per coloro i quali gestiscono un’attività in proprio. Marte e Venere rendono l’amore piccante e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Toro: l’oroscopo della settimana consiglia di rallentare i ritmi e di dedicare maggiori attenzioni alla salute. È il momento di iniziare un percorso depurativo e riguardarsi per quanto riguarda l’alimentazione. Nel lavoro potrebbero arrivare dei rivali, cercate di mantenere salda la vostra posizione.

Amore bello durante il weekend.

Gemelli: Marte in posizione vantaggiosa si rivela un prezioso alleato per la sfera sentimentale. La passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Per quando riguarda la sfera economica sarà meglio fare un attento bilancio ed evitare le spese superflue. Venere in Toro può regalarvi dei momenti speciali.

Cancro: gli influssi della luna potrebbero rivelarsi aggressivi nei vostri confronti, mettendovi di cattivo umore e favorendo la nascita di contrasti tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Anche per il fisico la settimana inizia in maniera sottotono, ma con l’avvicinarsi del weekend si può recuperare e ricaricare le energie.

Venere dolce aiuta a risanare i conflitti durante il fine settimana.

Leone: durante la nuova settimana avrete modo di superare i confini che vi eravate imposti, ampliando le vostre capacità ma anche le vostre conoscenze. In ambito lavorativo possono presentarsi interessanti occasioni. Venere vi provoca, l’eros si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Bene il fisico.

Venere: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate ricche di novità e cambiamenti. Il transito di Mercurio e Marte porta dei vantaggi per quanto riguarda la sfera professionale mentre Venere dà una marcia in più in amore.

Bilancia: Marte è infuocato e da una grande spinta per quanto riguarda l’amore e la vita passionale.

Al contrario dal punto di vista fisico sono giornate sottotono durante le quali potreste risentire di alcuni fastidi fisici. Siete prudenti. Alti e bassi nel lavoro.

Scorpione: sono giornate di grande energia e grinta, durante le quali potrebbe chiudersi un vecchio capitolo e aprirsene un nuovo. Che questo riguardi l’amore o il lavoro le incertezze non mancheranno, ma con il passare dei giorni avrete la certezza di aver fatto la scelta migliore per voi e il vostro futuro.

Sagittario: l’oroscopo della settimana consiglia di evitare di stare sul piede di guerra. Sia in amore che nel lavoro potreste partire prevenuti, armando liti anche laddove non è necessario. Il weekend al contrario si rivela più tranquillo e spensierato.

Capricorno: Marte contro durante le prime giornate della settimana potrebbe rendere il segno stanco è piuttosto stressato. Meglio concedersi del tempo per sé stessi e favorire il recupero fisico. Venere vi spinge tra le braccia dell’amore e anche i singoli potrebbero incontrare la propria anima gemella.

Acquario: il rosso Marte vi accende di una passione forte, rendendo le notti bollenti e le giornate vivaci. Venere al contrario e capricciosa e potrebbe rendervi insofferenti, ma anche spingervi lontano, lasciandovi cadere in tentazione e spingendovi verso le trasgressioni. Contrasti nel rapporto tra figli e genitori. Ok il fisico.

Pesci: al contrario delle giornate precedenti la nuova settimana inizia con la carica e la vivacità di Mercurio. È un buon momento per la sfera finanziaria e patrimoniale, ideale per fare delle spese importanti, di tipo immobiliare per esempio o avviare un’attività. Venere protegge l’amore. Bene il fisico.