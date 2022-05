L'oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 maggio vede una Bilancia combattiva in amore nel tentativo di recuperare terreno, mentre un ottimo Sole in Gemelli regalerà momenti teneri e romantici, soprattutto dalla giornata di giovedì. L'Acquario sarà più razionale e riflessivo soprattutto sul posto di lavoro, mentre il Sagittario si sentirà forte e libero di mostrare le proprie emozioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 16 al 22 maggio.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana nel complesso piacevole per quanto riguarda i sentimenti.

Il pianeta Venere sarà ancora una volta dalla vostra parte, pronto a regalarvi emozioni intense con la le persone che amate. Se siete single non abbiate paura di innamorarvi, perché questo periodo potrebbe riservarvi tante sorprese. Sul fronte professionale Giove sarà ancora con voi fino a novembre, dunque potrete pianificare progetti a lungo termine che potrebbero rivelarsi un gran successo. Voto - 8️⃣

Toro: un quadro astrale che forse non avrà molto da offrirvi in amore, considerate le poche stele a influenzarvi. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, però, sarete comunque in grado di sentirvi a vostro agio con le persone che amate. Attenzione soltanto nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura.

Nel lavoro Marte in sestile sarà di grande aiuto, ma dovrete essere abbastanza pazienti da aspettare l'occasione perfetta per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in opposizione. Per fortuna la situazione tenderà a migliorare da mercoledì sera. In amore, infatti, un caldo e luminoso Sole vi renderà più teneri e romantici nei confronti delle persone che amate, ma soprattutto più comprensivi.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove saranno molto importanti per realizzare alcuni importanti progetti che avete in mente. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedono ancora delle difficoltà in amore. Soprattutto le giornate di giovedì e venerdì non saranno così appaganti per quanto riguarda le questioni di cuore.

Sul fronte professionale alcuni progetti saranno la priorità per voi al momento, ma in questo periodo, dove le stelle non sono dalla vostra parte, meglio non incaponirsi su certi progetti che possono essere piuttosto complessi da portare avanti. Voto - 6️⃣

Leone: cielo che rimane dalla vostra parte secondo l'oroscopo dal 16 al 22 maggio. Dal punto di vista sentimentale Venere vi farà sentire amati e apprezzati dal partner e se siete single potreste sentirvi più vicini rispetto alla persona che amate. Attenzione però nel weekend, perché la Luna potrebbe darvi un po’ fastidio. Per quanto riguarda il lavoro per portare avanti alcuni progetti dovrete dimostrare di avere le abilità e competenze, ma con Giove e Mercurio dalla vostra parte non avrete nulla da temere.

Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in Sagittario potrebbe darvi qualche problema all'inizio della settimana. Fortunatamente la situazione migliorerà nelle giornate successive, ma non aspettatevi comunque grandi cose dalla vostra vita sentimentale, single oppure no. Sul fronte professionale meglio non prendersi troppi rischi per il momento, considerato che Mercurio sarà in quadratura. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ancora poco soddisfacente durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Le giornate di mercoledì e giovedì non si riveleranno così romantiche a causa della Luna in quadratura. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio e Saturno in trigono, ciò nonostante ambire all'eccellenza sarà forse chiedere un po’ troppo.

Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato stabile per quanto riguarda le questioni di cuore. Single oppure no, con il giusto atteggiamento potreste riuscire ad attirare l'attenzione della persona che vi piace. Se volete fare conquiste, però, il weekend non sarà il periodo più adatto, in quanto la Luna potrebbe mettervi in difficoltà. Nel lavoro Marte vi rende più battaglieri e determinati, e con un po’ di fortuna potreste raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo della prossima settimana. Single oppure no, con Venere e la Luna in buon aspetto il prossimo periodo sarà davvero ricco di emozioni per voi nativi del segno. Per quanto riguarda il lavoro, invece, il periodo non sarà così pieno di idee da sfruttare, anzi con Mercurio opposto dovrete saper evitare certi imprevisti.

Questo però non vorrà dire che non ci saranno soddisfazioni. Giove infatti vi darà una mano dal segno dell'Ariete, ma l'impegno per ottenere buoni risultati dai vostri progetti lo dovrete mettere voi. Voto - 8️⃣

Capricorno: in questa settimana la Luna sarà dalla vostra parte tra le giornate di mercoledì e venerdì. Sfruttate questo periodo per cercare di recuperare terreno in amore, single oppure no. Sul fronte professionale Marte e Urano saranno vostri alleati, dunque con il giusto impegno potrete raggiungere risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale piena di fascino nel corso della prossima settimana. Venere sarà in sestile dal segno dell'Ariete, mentre la Luna navigherà in buone posizioni.

Single oppure no, sarà un bel periodo per regalare un’emozione in più alle persone che amate. Sul fronte lavorativo avrete tutto ciò che di cui avrete bisogno per gestire al meglio i vostri progetti e raggiungere il successo, merito anche di un atteggiamento più riflessivo e razionale da parte vostra. Voto - 8️⃣

Pesci: le prime giornate della settimana lasceranno un po’ a desiderare per quanto riguarda i sentimenti. Nella seconda parte della settimana, però, avrete modo di godere di un cielo migliore, e condividere emozioni e sentimenti con le persone che più amate. In ambito lavorativo potrete contare su Marte e su Urano, ma non aspettatevi grandi risultati. Voto - 7️⃣