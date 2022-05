L'oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 maggio vedrà il pianeta Venere lasciare il segno dell'Ariete in favore del segno del Toro, così come Mercurio retrogrado si sposterà nel segno di terra. Miglioramenti in arrivo per la Bilancia e il Cancro, mentre Acquario e Leone saranno messi in difficoltà da questo cielo più cupo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 23 al 29 maggio.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 maggio 2022 segno per segno

Ariete: durante la prossima settimana sarà impossibile fermarvi per quanto riguarda il lavoro.

Marte entrerà nel vostro cielo, e insieme a Marte sarete messi piuttosto bene, con una irrefrenabile voglia di ottenere il meglio dai vostri progetti. In amore Venere vi lascerà durante il weekend. Ciò nonostante, single oppure no, la vostra vita sentimentale non sarà così male, e avrete ancora buone possibilità di infiammare la vostra relazione. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana che si farà davvero interessante per voi nativi del segno. La Luna viaggerà in buone posizioni, piazzandosi nel vostro segno in prossimità del weekend. Venere e Mercurio inoltre si sposteranno nel vostro cielo, dunque sul fronte sentimentale vi occuperete al meglio del vostro rapporto e saprete come far felice il partner.

Nel lavoro arriveranno interessanti idee che ne varrà la pena sviluppare. Voto - 9️⃣

Gemelli: nonostante questo cielo stia per cambiare, sarà una settimana pressoché stabile per voi nativi del segno. Potreste vivere certamente delle emozioni meravigliose insieme al vostro partner, per cui siate sempre presenti, pronti a regalare un sorriso.

In ambito lavorativo Mercurio non sarà più dei vostri, ciò nonostante guadagnerete il sostegno di Marte, e insieme a Giove arriveranno importanti soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Cancro: cielo che finalmente tenderà a migliorare per voi nativi del segno. A partire da domenica Venere non sarà più sfavorevole, e in amore è arrivato il momento di rendere più appagante e passionale la vostra relazione di coppia.

Se siete single finalmente si aprirà la possibilità di nuove storie d'amore. Nel lavoro invece Marte e Giove saranno contro di voi. Per fortuna Mercurio si metterà in sestile, ciò nonostante sarà ancora dura portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: sarà l'ultima settimana di bei momenti e incontri romantici per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere purtroppo si muoverà in posizione sfavorevole a partire da domenica, e tutto quel romanticismo che tanto vi caratterizza potrebbe mancare. Sul posto di lavoro arriverà Marte in Ariete a portarvi una buona dose di energie, ma con Mercurio che sarà in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero essere valide. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che si muoverà a vostro favore secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Buone notizie dunque per voi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Mercurio sarà in trigono dal segno del Toro, e Marte non vi darà più problemi. Certo, dovrete recuperare terreno e impegnarvi al massimo, ma le condizioni per ottenere risultati migliori saranno favorevoli. In amore la settimana forse non inizierà al meglio per via della Luna opposta, ma nella resta parte riuscirete a riprendervi e regalare un’emozione in più alle persone che amate. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che tornerà a farvi appagante a partire dalla giornata di domenica, quando Venere non sarà più opposta. Stringete i denti ancora per poco, anzi, se ci sono stati finora problemi tra voi e la vostra fiamma, sfruttate queste giornate per cercare di farvi perdonare e sbloccare la situazione.

In ambito professionale invece questo cielo tenderà a peggiorare. Mercurio non sarà più favorevole, e Marte si metterà contro di voi. Alcuni progetti potrebbero dunque non essere così soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'arrivo di Venere nel segno del Toro sarà un vero e proprio problema per voi nativi del segno. Si aprirà per voi dunque un periodo piuttosto teso in amore, che potreste superare solo con responsabilità. Anche sul posto di lavoro dovrete fare i conti con Mercurio opposto. Attenzione a non prendere decisioni affrettate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo che tutto sommato sarà ancora dalla vostra parte durante la prossima settimana. Certo, Venere non sarà più in trigono a partire da domenica, ciò nonostante tra voi e il partner ci saranno ancora tanti bei momenti da vivere insieme.

Attenzione soltanto tra lunedì e martedì, quando la Luna sarà in quadratura. Sul fronte lavorativo potrete contare sul sostegno di Marte, mentre Mercurio non sarà più opposto. Avrete dunque qualche possibilità in più per creare progetti di qualità. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che tornerà a farsi appagante secondo l'oroscopo della prossima settimana. Con un po’ di pazienza dunque, e mostrando un atteggiamento più maturo, riuscirete a convincere la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro invece non ci saranno grandi miglioramenti. Certo, Mercurio sarà dalla vostra parte, ma con Giove e Marte negativi non sarà così facile raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Acquario: con Venere che si sposterà nel segno del Toro a partire dal prossimo weekend, le cose in amore potrebbero non essere così rosee per voi e il partner.

Cercate di non essere la causa di possibili litigi. Sul fronte professionale Mercurio non sarà più favorevole, ciò nonostante avrete ancora Giove e Marte a partire da martedì, oltre che Saturno già nel vostro cielo. Avrete dunque buone possibilità per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che tornerà a farsi interessante a partire dal prossimo fine settimana grazie a Venere che si sposterà in sestile. La Luna inoltre sarà in buon aspetto, e non mancheranno dunque bei momenti durante la settimana, sia per chi è impegnato che per chi è ancora solo. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Marte, mentre Mercurio sarà dalla vostra parte. Insomma, non ci saranno grandi cambiamenti, ma se volete potete provare a ottenere qualcosa in più dai vostri progetti. Voto - 8️⃣