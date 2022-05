L'Oroscopo di domani è pronto ad indagare sul probabile andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di questo martedì. In evidenza nel contesto, le previsioni zodiacali del 10 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Largo quindi ad analisi astrali mirate e in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: decisi a proseguire la lettura con l'intento di conoscere la sorte assegnata al vostro simbolo di nascita?

Intanto, da segnalare il transito della Luna in Vergine, questo martedì a partire dalle ore 05:53 del primo mattino.

L'Astro d'Argento lascia dietro le spalle il segno di Fuoco del Leone per portare fortuna e serenità al già preannunciato segno di Terra. Sempre nella stessa giornata, il cielo astrale del periodo ci regala un altro splendido transito: curiosi? Ebbene, a fine giornata, precisamente alle ore 23:22 della sera, osserveremo nel firmamento astrologico il passaggio del Pianeta Giove in Ariete proveniente dal simbolo astrale dei Pesci.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 10 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 10 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 10 maggio predice una splendida giornata con l'ingresso di Giove nel segno.

In amore, la voglia di divertirsi supererà quella di lavorare - come ovvio che sia - e con l'ottimismo che non mancherà concilierete le due cose senza sforzo. Ciò che conta sarà l'organizzazione del tempo a disposizione unito soprattutto alla buona concentrazione. Non vedrete l'ora di tornare a casa per abbracciare il vostro partner, specialmente se di recente l'aveste un po' trascurato.

Single, se la vostra vita sembra noiosa, piena di insoddisfazioni, è tempo di cambiare: provate a vivere con maggiore consapevolezza le vostre vere inclinazioni, al di là di abitudini, consuetudini sociali e doveri. Nel lavoro, è noto che siete dei lavoratori instancabili e quando trovate la giusta ispirazione non guardate in faccia nessuno.

In questo momento avete ottime intuizioni per gli affari: sarebbe un peccato non ascoltarle.

Toro: ★★★★. Periodo routinario. In campo sentimentale, in merito al rapporto di coppia, basterà un minimo di saggezza, di buon senso, per rimettere a posto eventuali incomprensioni. Non è proprio il caso di complicarsi la vita o di amareggiarsi per delle sciocchezze. In molti volete sentirvi al centro dell'attenzione, al primo posto tra i pensieri della persona amata, oggetto dei suoi bisogni. Single, partirete alla conquista di nuovi obiettivi, ovviamente solo dopo aver abilmente individuato gli scopi più adeguati alle vostre capacità e alle reali possibilità che ciascuno di voi possiede. Per alcuni potrebbe essere giunta l'ora di voltare pagina e anche atteggiamento nei confronti dell'amore.

Mentre per altri sarà il momento buono per prendere decisioni importanti. Nel lavoro, siete abili e lungimiranti, anche fortunati. Porterete avanti con successo ogni progetto.

Gemelli: ★★. Periodo indicato con la spunta del "ko". In amore, con stelle leggermente antipatiche non riuscirete a barcamenarvi tanto bene tra le emozioni di questi giorni. Saranno possibili anche delle incomprensioni abbastanza importanti sia con il partner che con qualcuno della famiglia. Non è questo il momento per chiarire eventuali problemi, aspettate un poco e rilassatevi in attesa che la ruota giri. Single, cercate di dominare la vostra tendenza ad essere ipercritici o intolleranti con chi ha la sfortuna di frequentare il vostro stesso ambiente.

Perché creare tensioni inutili? Assolutamente superflue con amici: fate invece volare la fantasia e pensate a cose belle o che vi piacciono di più. Solo a voi può succedere di cadere preda di un umore ballerino, proprio quando meno ve lo aspettate: guardatevi attorno, con tutta questa bellezza è proprio un peccato tenere il broncio. Nel lavoro, nuove proposte vi metteranno pensieri in testa: non ragionate da soli ma ascoltate chi può dare consigli validi.

Oroscopo di martedì 10 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, riuscirete a conquistare il cuore della persona amata con la vostra originalità. Per molti potrebbe essere proprio questo martedì l'inizio per una bella storia d'amore.

I movimenti dei pianeti inoltre, porteranno una bella atmosfera per le coppie con romanticismi, attenzioni e tante coccole. Single, è il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita. Sarà questo un buon giorno per uscire da situazioni insoddisfacenti, magari per liberarsi definitivamente da rapporti amichevoli o affettivi che non sentite più. Non fatevi mancare preziose parentesi di svago e di relax ma studiate e attuate ritmi di vita più rilassanti o più calibrati alle vostre esigenze. Nel lavoro, gettatevi anima e corpo nell'attività, con tutto l'entusiasmo e l'energia di cui siete capaci. I risultati non mancheranno a patto di svolgere un lavoro dipendente; se operate alle dipendenze altrui bisognerà aspettare ancora un po'.

Leone: ★★. Periodo decisamente "no". In amore, fare le scelte giuste in questa giornata potrebbe significare sacrificare qualcosa di importante. Purtroppo non dovreste mai abusare della vostra risaputa fortuna, soprattutto non dovreste approfittare della pazienza del partner. Avrete, infatti, una situazione alquanto caotica da risolvere, così prima di dedicarvi ad altro per prima cosa cercate di risolvere i problemi più impellenti. Single, non sempre riuscite ad esprimere facilmente le vostre emozioni, per questo già da oggi potreste cadere abbastanza spesso in antipatici fraintendimenti. Cercate di essere più chiari, ma soprattutto non agite seguendo soltanto l'impulso; in questo modo eviterete di esagerare, sia con le parole che con azioni involontarie che potrebbero far molto male a chi le ascoltasse.

In questi giorni state un po' trascurando il fisico, siete irascibili e non badate troppo alla linea: attenzione agli effetti sull'organismo, sarebbero deleteri. Nel lavoro, gli impegni si accumulano di giorno in giorno, tali da sembrare insormontabili. Calma, prima o poi qualcuno verrà sicuramente in vostro aiuto.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 10 maggio, annuncia l'arrivo della Luna nel vostro segno. Questo vi farà assomigliare a dei rulli compressori, determinati a prendersi tutto l'amore di cui hanno bisogno. La direzione presa sarà quella giusta, i modi anche, perché questo è proprio il vostro momento. Saprete, infatti, comunicare benissimo con il corpo e rendere l'interazione con la persona amata una sorta di dolce danza, senz'altro finalizzata a stare bene insieme.

Single, come se l'aveste scaricata dal catalogo, la Luna nella zona più importante del vostro cielo stenderà un lungo tappeto rosso, ovviamente in direzione del vostro segno. Se aveste in testa un progetto importante da realizzare non dovete lasciarvi sfuggire nessuna opportunità. Nel lavoro intanto la fase astrale è molto interessante, soprattutto per quello che riguarda prestigio, professione, affari. Sarete un vulcano d'iniziative e non sarà facile né adeguarsi ai vostri ritmi sostenutissimi, né tenervi testa.

