L'Oroscopo di domani è pronto a dare consigli e dritte in merito alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali dell'11 maggio 2022 di metà settimana incentrate esclusivamente sui primi sei segni dello zodiaco. Target obbligato pertanto solo su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire qualche indizio in più?

In primissimo piano tra i segni più fortunati del periodo, Ariete e Vergine, rispettivamente considerati al "top del giorno" e da "5 stelle". Mediocre, basato in massima parte sulla solita routine, il mercoledì per Gemelli e Cancro.

Meno positivo questo giro di boa infrasettimanale invece per coloro del Toro e del Leone, entrambi valutati con la spunta negativa.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 11 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali dell'11 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo dell'11 maggio indica una giornata di centro settimana per molti di voi caratterizzata da momenti di grande passione e sensualità. Le stelle regaleranno un frizzante mix di sensualità, allegria e novità, mentre la Luna sarà veramente molto positiva verso il segno rendendovi di ottimo umore. Questo momento, così appagante e soddisfacente, potrete senz'altro sfruttarlo in coppia, soprattutto per godervi appieno la giornata senza pensare alle solite incombenze.

Single, i pianeti presenti in aspetto armonico saranno dalla vostra parte, rendendo interessante e avventuroso questo vostro mercoledì. Pur senza fare niente di particolarmente spericolato, vi divertirete non poco. Certi ricordi rimarranno a lungo con voi, grazie alle buone stelle del periodo. Sarà facile aggiungere un tocco personale a tutto ciò che andrete a fare.

Sarete riconosciuti e apprezzati da tutti: continuate a esprimere la vostra creatività in mille modi, farà bene all'anima e anche al corpo. Nel lavoro, la giornata procederà a gonfie vele: i progetti a cui lavorate supereranno gli ostacoli più ardui. Successo e promozioni saranno a portata di mano.

Toro: ★★. Periodo indicato in fase calante, ossia quasi del tutto negativo.

In campo sentimentale, quando, come adesso le cose non vanno come vorreste, fare sforzi non serve. Fatevene una ragione e limitate al minimo le conseguenze. Vi lasciate spesso depistare dalle emozioni con il risultato di perdere completamente il controllo. Un'aria triste si aggira già sul rapporto di coppia: vi sentite imprigionati dalla monotonia, mentre vorreste essere lontani mille miglia. Single, giornata complicata a causa di stelle antipatiche. Così, questo mercoledì si profila strano, costringendo a fare i conti con un'emotività che troppo spesso cercate di tenere - senza successo - sotto controllo. Il sentimento e l'affettività in generale hanno bisogno di espandersi, dentro e fuori di voi.

Forse potreste sembrare meno attenti alle esigenze della vostra famiglia, ignorando totalmente le esigenze di qualcuno di loro. Nel lavoro, potreste essere abbastanza imprudenti rischiando inutilmente. Riflettete bene prima di agire istintivamente.

Gemelli: ★★★★. Cercate di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato e non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Rilassatevi e cambiate umore. In amore invece sarete abbastanza sereni, anche grazie all'aspetto favorevole di una parte delle stelle. Questa serenità emotiva, almeno sulla carta, vi permetterà di gestire al meglio anche gli altri aspetti della vostra vita.

Con estrema sicurezza regalerete al vostro partner tutto il tempo necessario. Single, riuscirete ad esaudire i piccoli desideri che avete, e questa non è cosa infantile, anzi, se tutti cercassero di coccolarsi ogni tanto il mondo sarebbe davvero migliore. Aiutate il prossimo, anche se questo vi dovesse portar via un po' di tempo: pensate a quando sarete voi in difficoltà, avrete dalla vostra una persona amica in più. S'inaugura in questo momento un periodo importante per la vita sociale: uscite con gli amici, stabilite nuovi contatti e divertitevi. Nel lavoro, vi verrà fatta una proposta lavorativa da non sottovalutare. Accettate solo dopo averne valutato tutte le caratteristiche e peculiarità.

Oroscopo di mercoledì 11 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo all'insegna della scontata normalità. Per i sentimenti, non avrete niente di cui preoccuparvi perché tutto ciò che potreste desiderare è già vicino a voi, nel vostro cuore. L'amore, infatti, procede a gonfie vele e il clima è particolarmente disteso. Sarà la giornata ideale per organizzare una fuga d'amore con il partner, magari programmare qualcosa per andare lontano, appena possibile. Intanto, fare una passeggiata al mare insieme, dimenticando i problemi, sarebbe la scelta migliore. Single, dedicate la giornata a qualche occupazione piacevole, non impegnativa, che favorisca la distensione, lo svago, il divertimento e il relax mentale.

Anche lo sport potrà esservi di aiuto: darà la possibilità di mantenersi in forma, alzare il livello dell'umore e scaricare le energie in eccesso. Nel lavoro, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci che potrebbero rivelarsi utili in un futuro molto prossimo. Alcune scelte cambieranno in meglio il vostro lavoro.

Leone: ★★★. Sottotono in arrivo? Ebbene, questo è quanto. In amore, in questa giornata invece di vedere tutto bianco o nero sforzatevi di percepire anche qualche sfumatura di grigio. Questo vi aiuterà a non essere categorici, come siete spesso nei confronti del partner. Una notizia inattesa poi, potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio.

Possibili emicranie dovute soprattutto alla tensione nervosa. Single, giornata di riposo e di relax, ecco quello che fa per voi, nella speranza però che nessun seccatore venga a rompervi le uova nel paniere. In tal caso vi toccherà ingoiare il rospo e far buon viso a cattiva sorte, nell'attesa che "l'intruso" alzi i tacchi. Tranquilli, perché un bel bagno caldo aromatizzato o una doccia corroborante vi consentirà di lavare via stress e la stanchezza in pochissimi minuti. Nel lavoro, sarete lenti e il nervosismo sarà alle stelle. Così, visto che al momento i vostri riflessi sono piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 11 maggio, indica che in campo sentimentale esploderà una fresca voglia di coccole.

Già da oggi questo dolce desiderio sarà stimolato a massimo, tanto da un punto di vista di pura curiosità conoscitiva quanto da quello della sperimentazione. Vi sentirete quasi come adolescenti alle prese con i primi approcci amorosi: è bello riscoprire il mondo attorno a sé, esplorando certi confini passionali da un pezzo lontani: siate liberi di amare, lasciatevi amare. Single, lo spirito d'intraprendenza non vi farà certo difetto in questo periodo, anzi sarà sicuramente il momento più favorevole per portare a termine tutto ciò che è rimasto eventualmente in sospeso. Approfittate quindi per ultimare ciò che più vi interessa per poi godersi la serata insieme ai vostri amici del cuore. Nel lavoro, la giornata offrirà strepitose opportunità di successo.

Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere riconoscimenti.

