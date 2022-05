L'Oroscopo di domani è pronto a dare spazio alle indicazioni astrologiche interessanti la giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 12 maggio 2022, in questo contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati in esclusiva, pertanto, su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chissà chi avrà la fortuna di rientrare nella ristretta cerchia dei segni primi in classifica stelline? Lo scoprirete solo proseguendo la lettura.

Iniziamo quindi, senza alcun ripensamento, a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 12 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 12 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 maggio prevede possa essere una giornata davvero ottima. In amore, state attraversando un periodo molto gioioso e avete la sensazione di avere finalmente al vostro fianco la persona giusta, quella in grado di coinvolgervi sia mentalmente che fisicamente. Il cielo azzurro vi farà trascorrere una giornata particolarmente emozionante insieme a chi amate. In molti state finalmente riscoprendo il piacere di condividere la vostra vita con un partner che vi comprende e che vi appassiona. Single, le stelle creeranno intorno a voi un'aura di beatitudine e un fascino che attirerà corteggiatori e pretendenti. Ma non sarà solo il settore sentimentale a godere dei favori delle stelle, anche perché la giornata sarà perfetta per viaggiare, raggiungere persone lontane o ampliare gli orizzonti esistenziali.

Nel lavoro, la vostra mente sarà completamente rivolta al dovere. In mattinata il cielo infonderà le certezze necessarie per poter procedere con l'attività, senza problemi.

Toro: ★★★. Giovedì valutato da tre stelle, quindi periodo sottotono in arrivo: probabile piccola crisi esistenziale. In campo sentimentale, se la giornata non offrisse programmi esaltanti o la mente fosse affaticata, dedicatevi pure alle occupazioni casalinghe.

Parte del vostro tempo, però, riponetelo, giusto per dare attenzione alla persona amata: ricordate che la fiducia e la confidenza sono alla base di un rapporto di coppia sereno e unito. Single, il vostro stato d'animo emotivo e molto pratico, sicuramente più ottimista del solito, non si lascerà offuscare dalla disarmonia delle stelle.

Queste potrebbero favorire qualche momento destabilizzante, di crisi oppure un piccolo sacrificio da affrontare. Nel lavoro, Mercurio vi chiederà di non perdere di vista i vostri interessi economici, soprattutto se lavorate con qualche parente o a tempo determinato.

Gemelli: ★★★★. Routine a go go! In amore, Venere sarà pronta a favorire un discreto giovedì, soprattutto per quanto riguarda le relazioni della coppia. Avrete, infatti, molta voglia di condividere emozioni e risate con le persone care e costruire con loro memorie per il futuro. In molti probabilmente state pensando in questi giorni a cosa vorreste cambiare nella vostra vita. Perché nel frattempo non organizzate un’uscita romantica in modo da condividere con il partner aspirazioni e progetti futuri?

Single, sarà una giornata adatta a un miglioramento generale, senza essere però troppo pretenziosi con la buona sorte. Se la vita di sempre vi andasse stretta, espandetevi verso nuove direzioni, anche perché non ci saranno ostacoli planetari a questo vostro intento. Con piccoli o grandi passi rinascerete riuscendo a trascorrere le giornate a venire con maggiore leggerezza e, nel contempo, con maggiore determinazione. Nel lavoro, le stelle sono in una buona posizione. Sono previste delle novità liete che vi renderanno più positivi e disponibili verso i colleghi e il lavoro stesso.

Oroscopo di giovedì 12 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo decisamente poco positivo. Per i sentimenti, un cielo grigio potrebbe portare a scontrarvi con la persona del cuore, forse per un motivo futile o legato a questioni di principio.

Anche se non vi andasse di fare la prima mossa, pensateci: potrebbe essere un'occasione fondamentale per mantenere l'armonia e ristabilire la serenità nella coppia. Single, gli astri guarderanno altrove, non dalle vostre parti, per questo dovreste lasciar perdere i programmi della giornata più impegnativi. Non aspettatevi dunque grandi emozioni, né da un eventuale incontro né dalla vita quotidiana. Lasciate, però, briglia sciolta alla vostra immaginazione, potrebbe trasformarsi in una bella creatività capace di regalare momenti felici, se non veri e propri vantaggi. Nel lavoro, non riuscirete a stare concentrati. Il perché è che avete un’idea che frulla in testa da qualche tempo e non sapete come fare per realizzarla.

Leone: ★★★★. Solito appiattimento generale: benvenuta normalità! In amore, avrete voglia di condividere tutto il vostro entusiasmo con la dolce metà e lo farete con slancio, portando il sorriso in diverse occasioni. Così, se potete, mettete da parte il vostro lavoro e prendetevi un pomeriggio libero da dedicare completamente al vostro partner. Sapete bene che ultimamente avete trascurato la persona amata, pertanto cercare di recuperare o dare un segno tangibile del vostro sentimento sincero sarebbe davvero il massimo per entrambi. Single, sarà un giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese. Progetti e sogni si potranno realizzare facilmente, anche perché potrete contare sia sul favore delle stelle che sull'aiuto di amici e personaggi apprezzabili.

Per chi non ha ancora trovato l'anima gemella, potrebbe essere finalmente arrivato il momento propizio, grazie allo zampino di Venere. Nel lavoro, i sogni potrebbero diventare presto realtà. Avrete la possibilità di veder riconosciuti tutti i vostri meriti e non è cosa da poco!

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 12 maggio, annuncia a gran voce una splendida giornata. In campo sentimentale sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto. Incoraggiati dalla partecipazione del partner, alcuni vostri progetti inizieranno finalmente a prender vita. Gli astri veglieranno su di voi, quindi approfittatene per proporre qualsiasi buona idea di vita vi passi per la mente, vedrete che sarà felicissimo di dirvi di sì!

Single, sarà un giorno positivamente movimentato, sia a livello sociale che affettivo. Grazie a una buona disposizione planetaria, il periodo favorirà sia il fisico che la mente. Per alcuni di voi è giunto il momento di concretizzare un sogno, mentre per altri, un incontro inatteso avrà le carte in regola per trasformarsi in una conoscenza veramente molto piacevole, e la cosa non dispiacerà affatto. Nel lavoro, giovedì perfetto per occuparsi di denaro e dell'impiego del vostro tempo. Molti di voi infatti stanno aspettando uno stipendio più adeguato alle prestazioni rese o un'occupazione che permetta di realizzare un progetto.

