L'Oroscopo di domani è pronto a dare consigli tracciando la strada alla giornata di questo mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 18 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, ad essere messi a confronto con i comparti della quotidianità inerenti il lavoro e l'amore, in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire come andrà il giro di boa infrasettimanale? Tra i segni favoriti spiccano senz'altro Leone e Vergine, entrambi indicati con le cinque stelline della buona sorte, quest'oggi super-favoriti in ambito sentimentale.

Giornata all'insegna della solita normale routine invece per Toro e Gemelli, entrambi sottoscritti con quattro stelle in classifica.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 18 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 18 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 18 maggio prevede abbastanza sottotono questo mercoledì. In amore, a causa della quadratura lunare, la tensione nei rapporti affettivi potrebbe diventare bollente. Trovate un punto di incontro così eviterete delusioni annunciate. Altresì, cercate anche di sminuire e non fomentare il partner, perché non aspetta altro per far nascere fastidiosi quanto infiniti litigi.

Dovrete fare delle ammissioni di colpa ed andare incontro alla vostra metà, in modo da risolvere le questioni quanto prima. Single, ci potrebbe essere un po' di scombussolamento a causa dell'astro d'argento in un segno a voi poco congeniale: usando un pizzico di pacatezza e di disponibilità potreste rendere tutto più facile.

La simpatia non sarà il vostro forte, così potrebbe prendere piede un mercoledì poco scorrevole. L'energia mancherà e avrete poca voglia di impegnarvi nelle attività di lavoro: qualche difficoltà, forse causata da sbagli verso i colleghi. Adesso vi toccherà chiedere scusa. Non fate i puntigliosi.

Toro: ★★★★. Routine e normalità, unici input del periodo.

In campo sentimentale, di rilevante per voi poco o nulla. Sarà una giornata tutto sommato tranquilla, da dedicare agli hobby, allo sport, all'amore. Rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia potrebbero arrivare quanto prima. Sappiate comunque che il legame è senz'altro a tenuta stagna, e ne avrete la conferma. Un problema in famiglia si risolverà grazie a una maggiore tolleranza da parte vostra e ad un atteggiamento più conciliante nei confronti di tutti. Single, le stelle sembrano voltarsi dalla vostra parte permettendo consistenti miglioramenti a livello sociale. Recuperate la dimensione del puro divertimento, sia con gli amici che con i vostri familiari. Sarete, infatti, abilissimi nell'escogitare occasioni ludiche da condividere con chi vi piace.

Nel lavoro, la giornata decollerà positivamente e, se sarete costanti, vi renderete conto che potreste dare il meglio di voi anche nelle operazioni che richiedono particolare furbizia e intelligenza.

Gemelli: ★★★★. Periodo all'insegna della routine, con la sana normalità a fare da anello della bilancia tra positività e negatività. In amore, in questa giornata tutto è possibile. Da tempo non capitava una situazione del genere: tutto quello che avverrà insieme al partner, sarà assolutamente da non denigrare, anzi. Valutate ogni nuovo progetto al lume della ragione e, se ritenete che sia valido, non arrestatevi davanti alle piccole difficoltà. Contrariamente al solito, non è di stimoli esterni che avete bisogno ma di introspezione e silenzio.

Single, saprete rapportarvi agli altri in modo spigliato, grazie all'umore che si conserverà per tutto il giorno. Effervescenti e allegrissimi, potrete conquistare le persone con facilità avvolgendole nel vostro calore, nel vostro affetto. Avrete molte opportunità a patto di non limitarsi solo a coltivare sogni, bensì soprattutto a realizzarli. Nel lavoro, il cielo positivo saprà dare abbastanza appoggio verso persone influenti o in ambienti che non hanno mai dato alcuna possibilità di esprimere il vostro talento.

Oroscopo di mercoledì 18 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata difficile. Per i sentimenti, l'irritazione per cui vi sembra di essere oggetto da parte del partner, potrebbe indurvi a cercare compensazione nelle attenzioni altrui.

Un po' per ripicca, un po' per autentica necessità di sentirsi apprezzati e corteggiati, potreste finire per commettere qualche sciocchezza! State attenti a come avrete intenzione di muovervi e, soprattutto, non rovinate ciò che di buono avete conquistato, magari solo per soddisfare un semplice capriccio. Single, mercoledì fatto di malumore con chiusura in se stessi. Vano potrebbe essere il tentativo di autocompiacersi svaligiando il frigo o acquistando cose inutili. Meditate e riflettete, soprattutto se avreste voglia di lasciarvi andare nel fare qualche colpo di testa. Perché potrebbe non essere una buona idea: effetti collaterali sgradevoli molto probabili. Nel lavoro la disattenzione non vi sarà perdonata: questa potrebbe provocare rallentamenti di cui avreste fatto volentieri a meno.

Leone: ★★★★★. Cinque stelle a sottolineare l'ottimo aspetto di questo mercoledì in amore. Riguardo i sentimenti, infatti, si aprirà una via d'uscita per i problemi che si fossero presentati in quest'ultimo periodo. Nel tardo pomeriggio la vita di coppia sarà più gratificante del solito, tutto a vantaggio del rapporto che recentemente è risultato un po' instabile. Riprenderà slancio la quotidiana esistenza e gli interessi con il partner rifioriranno. Realizzerete l'intesa affettiva ai massimi livelli, specie sotto il profilo passionale. Single, sarà un mercoledì fantastico in tutti i sensi, dai sentimenti alle emozioni, fino alla natura coi suoi colori e i suoi profumi. La bellezza farà presa sulla vostra anima, aprendo canali supplementari alla sensualità.

Questa premerà tanto per manifestarsi e spifferare tutto quanto avete dentro il cuore alla persona che vi fa impazzire. Nel lavoro, avrete la fortuna dalla vostra parte. Compirete passi importanti per la crescita professionale.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 18 maggio, predice tanta fortuna in campo sentimentale. Sarete belli e seducenti come non mai, l'amore procederà a gonfie vele e potrete respirare un profondo clima di romanticismo intorno a voi. Tra voi e il partner si rinnoverà l'intesa, in un crescendo di esaltanti emozioni: preparatevi ad una serata ricca di effetti speciali, tutti da vivere serenamente. Single, il fascino della vita, in questo penultimo mercoledì di maggio, diventerà un vero e proprio richiamo irresistibile, in aperto conflitto col vostro carattere di base abbastanza timido, diffidente e riservato.

Insomma, la magia dell'avventura e la curiosità vi spingeranno verso il nuovo: il correre qualche rischio in questo momento renderà tutto più eccitante. Nel lavoro, se opererete con impegno, riuscirete a risolvere un imprevisto portando a termine un affare importante. Ottimi i guadagni con promozioni in arrivo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 maggio.