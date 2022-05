L'Oroscopo di domani è pronto a dare una valutazione alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 4 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque analisi astrali, consigli e dritte in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere quante stelline sono state attribuite dall'Astrologia quotidiana al vostro simbolo astrale di nascita? Certo che si, ovviamente se lo stesso rientri tra i sei in analisi in questo contesto.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 4 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 4 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 4 maggio preannuncia una giornata splendida, tutta all'insegna di Venere. In amore, non mettete a tacere la voce del cuore, non mascherate le emozioni; al contrario lasciate che i sentimenti e le sensazioni investano la persona amata. Avrete idee originali per ravvivare il ménage: sperimenterete nuovi modi di amare il partner riuscendo a stupire e a rendervi unici ai suoi occhi. Single, il traguardo è già scritto nel cielo, segnato dalle stelle: queste faranno apparire tutto più facile. Per andare diritto, senza perdersi nel mare delle emozioni però, occorrerà un pilota, qualcuno capace di guidarvi indicando la rotta.

Avrete bisogno di sostegno, fiducia e affetto: solo chi vi ama, tipo la famiglia per esempio, sarà in grado di supportarvi senza farvelo pesare. Nel lavoro, nessuna preoccupazione per quanto riguarda portafoglio e conto corrente. A volte le difficoltà si appianano come per magia. Questo è un momento nel quale diverse aspirazioni potrebbero realizzarsi d'incanto.

Toro: ★★★. Giornata poco positiva, valutata come "sottotono". In campo sentimentale, attenzione a non restare impigliati in una rete di bugie o di mezze verità che voi stessi forse già avete contribuito a costruire. Dovreste essere in grado di cogliere quello che di positivo la vita vi offre, prendendo esempio dal passato. Se siete nati nella prima decade, un vostro atteggiamento troppo arrogante potrebbe essere la causa di discussioni all'interno della coppia.

Single, se qualcuno deludesse una vostra aspettativa mostrandosi distaccato e poco disponibile, non prendetevela troppo e non fatene un dramma. La Luna da poco uscita dal vostro segno esorta ad occuparsi maggiormente del fisico: non abbuffatevi, non affaticatevi senza motivo e non forzate con l'attività sportiva, vedrete che vi sentirete subito meglio. L'ambito lavorativo presenterà qualche piccola difficoltà. Alcuni progetti in corso potrebbero avere dei rallentamenti; sarà quindi necessario stabilire un piano strategico di riserva.

Gemelli: ★★★★. Periodo indicato come di routine, tuttavia abbastanza positivo. In amore, vivrete una giornata passabile, anche avendo il cuore o i sensi in subbuglio a causa di un intensissimo bisogno di coccole, magari anche di attenzioni in grado di dare fiducia su eventuali scelte fatte.

In coppia, provate a stupire chi vi sta vicino con tentazioni un po’ birichine: anche se avete un partner critico e dalle mille pretese, vedrete che poi non rimarrà deluso dalla vostra iniziativa. Single, in questi giorni quasi tutto vi sarà concesso. Magari anche qualche sfizio oppure un regalo speciale fatto da una persona altrettanto speciale. In caso di acquisti voluttuari, attenti a non dilapidare cifre astronomiche, da conservare invece per un progetto di vita importante. Presto qualcosa o qualcuno potrebbe cambiare radicalmente il futuro. Acute intuizioni consentiranno di fare scelte giuste nei riguardi di una persona che vi piace tanto. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi.

Vedrete infatti dei miglioramenti per la vostra futura carriera.

Oroscopo di mercoledì 4 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, le stelle a favore renderanno l'atmosfera intorno a voi piacevole e rilassante. Questa giornata infatti sarà proprio come piace a voi: Pronti a gongolare? Dedicate il vostro tempo alla persona che amata più amate al mondo: il vostro partner. Sarete immediatamente più sereni e desiderosi di circondarvi solo di persone e di situazioni positive. Quando siete calmi sapete dare il meglio di voi e in questa bella giornata potrete tirare fuori tante belle qualità da regalare a chi vi pare e piace. Single, avrete una volta celeste da prima pagina grazie alla Luna in avvicinamento al segno, tale da rendervi protagonisti nella sfera privata come in quella sociale.

Conoscerete facce nuove con le quali legherete all'istante: alcune diverranno amicizie intime, del cuore, altri invece rimarranno semplici conoscenze. Divertitevi pure, vi farà bene! L'amore sarà esaltato nelle sue varie manifestazioni donando gioia. Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi investimenti per il futuro.

Leone: ★★★★. Giornata valutata con le quattro stelline della solita routine. In amore, le cose andranno discretamente bene e questo favorirà un momento propizio per qualunque tipo di iniziativa. Cercate di realizzare qualcosa di carino in grado di rendere felice anche il vostro partner.

Iniziate con il godervi la giornata e vedrete che poi, davvero molto presto, da cosa nascerà cosa. Se darete enfasi a goduriosi giochi di sguardi, probabilmente potreste entrambi sentirvi come adolescenti alla prima scoperta della vita. Single, con un tocco di genialità riuscirete ad affrontare e risolvere una situazione ingarbugliata. Sorprendete le persone che vi giudicano solo dall’apparenza, con un atteggiamento ragionevole e sereno. Nel lavoro, sarete precisi, infaticabili e concentrati; circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con criterio e forza schiacciante.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 4 maggio, vede un cielo prevalentemente blando, buono quanto basta.

In campo sentimentale vivrete il periodo in modo piacevole, riuscendo a risollevare le sorti della giornata se questa dovesse prendere qualche strana piega. Cercate di vivere intensamente le emozioni che appariranno lungo il vostro cammino. Alcune coppie hanno già dato con i problemi, quindi per questa giornata si procederà a grandi passi verso un futuro sereno e limpido. Finalmente potrebbe esserci una seppur lieve possibilità di godere bricioli di vita in dolce compagnia. Single, le stelle suggeriscono di prendersi maggior cura di se stessi: fareste bene a dedicare un po' di tempo alla vostra persona. L'estate si avvicina ed è quindi tempo di rimettersi in forma. Per molti di voi che non hanno grandi pretese, c'è la possibilità di essere ripagati con giornate davvero coinvolgenti, come non si provava da tempo.

Nel lavoro, le stelle vi caricheranno di energia: avrete voglia di apportare modifiche alla vostra attività.

