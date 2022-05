L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro chi avrà successo in questo inizio settimana e chi invece sarà costretto a restare alla finestra. In primissimo piano la giornata di lunedì, analizzata nelle previsioni zodiacali del 9 maggio 2022 e messa in relazione ai primi sei segni dello zodiaco. Anche se non riuscirete a fare tutte le cose che avete programmato, tranquilli, presto sentirete alcune tensioni alleggerirsi e tornerete a respirare. Grazie all’attenzione vigile, riuscirete a smascherare i lupi vestiti da agnello e quanti vi adulano cercando invece, sotto sotto, di ingannarvi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 9 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 9 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 9 maggio in amore indica che Plutone e Marte saranno i registi di un’attrazione reciproca che saprete corrispondere alla dolce metà, specie se siete nati nella terza decade. Questo aspetto sarà importante per permettervi di agire; davvero un potente collante nella relazione di coppia. Oltre all’accordo fisico si aggiungerà poi anche il piano emotivo e sentimentale: il legame troverà vari canali su cui sintonizzarsi, grazie alla bella e vivace Venere che vi incoraggerà già da oggi a darsi da fare per cambiare la vita di relazione sempre in meglio.

Single, un giorno positivo e stimolante vi offrirà non poche occasioni per sentirvi saldamente in sella e padroni della vostra vita. Così, più acute saranno le vostre percezioni, più rapidi saranno i riflessi per afferrare ciò che volete. Nel lavoro, posizioni vantaggiose daranno vita a nuovi percorsi formativi. Mantenete la lucidità, solo così potrete affrontare anche gli ostacoli più difficili.

Toro: ★★★★★. Favoriti in amore! In questo periodo nei sentimenti state offrendo molto, ma anche ricevendo altrettanto. Venere da poco si trova in aspetto favorevole, per cui senz'altro vi regalerà un ricambio continuo di emozioni e di momenti romantici. Sarete sicuri di voi stessi e decisi a mettere in campo idee nuovo, originali, mai viste prima per ravvivare la vita di coppia.

Il momento potrebbe essere proprio quello giusto, quindi lanciatevi e divertitevi! Single, gli astri vi renderanno talmente energici e affascinanti da avere la sensazione di poter realizzare tutto quello che si desidera. Le configurazioni astrali odierne segnalano, infatti, eccellenti opportunità, che però bisognerà saper sfruttare in fretta con tempismo e riflessi rapidi. Non si tratterà di opportunità di poco conto ma di progetti importanti, per cui varrà la pena dedicare loro grande attenzione. Nel lavoro il momento sarà ben sostenuto da Marte. Abilità personali e un pizzico di fortuna vi metteranno in condizione di arrivare a destinazione.

Gemelli: ★★★. In amore, particolarmente lunatici e suscettibili, in questo periodo proprio non vi si può dir nulla.

Attenzione però a non esagerare con il vostro partner, perché potrebbe perdere la pazienza. Approfittate invece di questo periodo per non toccare argomenti delicati con chi avete accanto, meglio rimandare ad un momento più favorevole. Prendetevi invece un po' di tempo libero per riflettere e capire cosa vi crea ansia e nervosismo. Single, delle nuvole nere si presenteranno all'orizzonte: questo giorno infatti non è molto propizio al vostro segno, anche se non porterà comunque caratteristiche astrali eccessivamente pericolose. Avrete bisogno di sentirvi liberi di scegliere, senza dover dare spiegazioni a nessuno: evitate quindi discussioni che potrebbero essere causa di conflitti con le persone a voi vicine.

Nel lavoro, come negli affari, non è il caso di buttarsi in imprese spericolate, non andrebbero a buon fine. Comunque alcuni progetti potrebbero maturare nel giro di poco tempo. Infatti è solo questione di tempo, perché una chiamata arriverà presto!

Oroscopo di lunedì 9 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Un normalissimo lunedì di maggio. Per i sentimenti, il cielo fornirà abbastanza sensibilità e dolcezza in dosi equilibrate ed il partner sarà quasi stupito da tanta disponibilità. Ultimamente vi siete dimostrati un po' troppo distaccati e freddi, da adesso in poi invece sentirete il bisogno di dare una svolta alla vita di coppia. Pronti a riaccendere passioni sopite? Bene, allora fatelo perché questo è il momento giusto.

Single, in questa giornata sarete molto rilassati e ovviamente tale stato comporterà un piacevole inizio. Sarete attivi e svegli, con la voglia di mettere in pratica le idee che considerate essere vincenti anche se richiedessero un costante impegno. Sarete anche tranquilli e sereni, forse perché riuscirete a giostrare nel modo giusto impegni e tempo libero. Nel lavoro, vi riuscirà facile imporvi, conquistare posizioni di prestigio, mettervi in vista. Riorganizzate il vostro lavoro affrontando e risolvendo eventuali questioni anche difficili.

Leone: ★★★★. Giornata di routine. In amore, le stelle saranno pronte a rassicurarvi su alcuni punti importanti. La relazione di coppia si dimostra abbastanza solida e non c'è niente in questo momento che possa farla traballare.

Così riuscirete a rilassarvi e a trovare il tempo necessario per prendervi cura di ciò che vi sta a cuore, che si tratti di una pianta, di un hobby, di un animale oppure di una relazione in fase di crescita. Single, vi sentirete affascinanti e questo farà da calamita per eventuali pretendenti che cercassero di conquistarvi a tutti i costi. Potrete finalmente fare la vostra scelta. I pianeti saranno dalla vostra parte e il sorriso in questa giornata potrebbe valere molto di più di tante parole: dunque, non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia. Potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, riuscirete a raggiungere buoni risultati, grazie anche alla collaborazione con i vostri colleghi.

In arrivo gratificazioni e guadagni.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 9 maggio, vi vede tra i principali favoriti in campo sentimentale. In amore pertanto si annuncia serenità e buon buon umore. Questo renderà positiva soprattutto la vita a due: tanta sarà infatti la voglia di passare del tempo insieme al partner, quindi approfittatene! Le stelle regaleranno una spinta formidabile verso la realizzazione di sogni e desideri. In molti avrete entusiasmo da vendere e lo vorrete condividere con chi amate: ultimamente il partner è sembrato un po' spento, per cui ogni vostro atteggiamento positivo senz'altro lo rincuorerà. Single, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando.

Porterete fino in fondo un obiettivo, senza perdere concentrazione e dedizione. Se il vostro sentimento fosse ricambiato, avrete ottime possibilità di ottenere più di quanto crediate. Nel lavoro, il cielo positivo vi consentirà di realizzare con successo i progetti che avete in testa. Si prevede un buon movimento: probabile che possa nascere una situazione vantaggiosa per la carriera.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 maggio.