L'oroscopo di domenica 15 maggio [VIDEO] prevede uno Scorpione frivolo in ambito sentimentale grazie alla Luna nel segno, mentre il Toro potrebbe essere in difficoltà in amore. Giove sosterrà i nativi Sagittario soprattutto al lavoro, mentre Pesci vivrà una giornata bella ed equilibrata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 15 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 15 maggio 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà abbastanza bene per voi nativi del segno. Questo cielo sarà dalla vostra parte, soprattutto in amore con Venere in congiunzione, che non vi farà mancare nulla per la vostra relazione di coppia.

Sul posto di lavoro il gioco di squadra a volte è molto importante, dunque condividete le vostre idee con qualcuno che possa aiutarvi a realizzarle. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale purtroppo in calo in quest'ultima giornata della settimana. La Luna in opposizione vi farà perdere quella voglia di romanticismo nei confronti della vostra fiamma. Sarete troppo distratti e il partner questo lo noterà sicuramente. In ambito lavorativo potreste essere un po’ tesi per via di alcuni progetti, ma se siete sicuri di aver fatto tutto bene non avrete nulla da temere. Voto - 6️⃣

Gemelli: le idee non mancheranno sul fronte professionale secondo l'oroscopo di domenica 15 maggio. Con Mercurio e Giove dalla vostra parte, saprete mettere in piedi progetti di tutto rispetto e i buoni risultati arriveranno di conseguenza.

In amore, single oppure no, vorreste avere un contatto più intimo con la persona che amate. Venere in sestile vi darà una mano, ma oltre al fascino avrete bisogno di qualcosa di più. Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana si chiuderà in modo dolce amaro per voi nativi. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione vi darà sicuramente una mano, ma con Venere in quadratura sarà difficile riuscire a ottenere qualcosa di più dalla vostra vita sentimentale.

Settore professionale complicato in questa giornata di domenica. Se siete in ritardo con alcuni progetti, dovrete assolutamente darvi da fare e senza commettere troppi errori. Voto - 6️⃣

Leone: per colpa della Luna in Scorpione questa settimana non si chiuderà esattamente come vorreste in ambito amoroso. Certo, Venere alimenterà fascino e passione in voi, ma dall'altra parte potrebbe non esserci altrettanto romanticismo.

Settore professionale sicuramente migliore grazie a Giove e Mercurio, dove potrete raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata tranquilla per quanto riguarda i sentimenti. Con il partner le emozioni non mancheranno, ma sarà anche importante fare qualcosa che possa darvi sicurezze per la vostra relazione sentimentale. Se siete single la Luna vi darà la carica per provare a vivere nuovi incontri, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo probabilmente non è il miglior periodo dell'anno ma, se volete, qualche piccola soddisfazione potreste anche riuscire a togliervela. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale influenzata negativamente da Venere in opposizione.

Single oppure no, sentite che qualcosa nella vostra vita deve cambiare e senza il consenso delle persone che amate non sarà facile. Per quanto riguarda il lavoro l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso, ma con Giove opposto dovrete saper gestire al meglio le poche risorse che avete a disposizione. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica che vi vedrà frivoli e di buon umore grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, vi sentirete in vena di trascorre più tempo con le persone che amate, che si tratti del partner o di un amico. Nel lavoro sarete messi piuttosto bene e le energie non mancheranno grazie a Marte in trigono. Ciò nonostante, sarà meglio non temporeggiare. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vede il pianeta Giove dalla vostra parte.

Sul fronte professionale sarete un po’ più fortunati, ma con Marte e Mercurio negativi fareste meglio a guardarvi le spalle da possibili imprevisti. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in trigono dal segno dell'Ariete vi permetterà di rendere più romantica la vostra relazione di coppia ma, affinché un rapporto funzioni, avrete bisogno di qualcosa in più oltre al romanticismo. Voto - 8️⃣

Capricorno: dovrete evitare di prendere scorciatoie per quanto riguarda il lavoro. Con Giove in quadratura non sempre le vostre idee saranno geniali, anzi potreste solo arrivare a perdere più tempo. In ambito amoroso questa domenica la Luna sarà dalla vostra parte, permettendovi di dare un tono più tranquillo e positivo alla vostra relazione di coppia.

Se siete single e volete entrare nella vita di una persona, fatelo nel modo più giusto, senza essere troppo invadenti. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura v'impedirà di esprimere il vostro amore nei confronti del partner come volete. Attenzione dunque a possibili malintesi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete ben organizzati e pieni di idee da realizzare, che sarete sicuri vi portino al successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata bella ed equilibrata quella di domenica. Sul fronte amoroso la Luna porterà buon senso e romanticismo da condividere al meglio con la persona che amate. Sul posto di lavoro Marte di sicuro vi sarà di grande aiuto, ma con Mercurio in quadratura sappiate che non tutte le idee che avrete in mente saranno davvero valide. Voto - 7️⃣