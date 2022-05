L'oroscopo della giornata di lunedì 9 maggio vedrà un Leone più ottimista grazie soprattutto alla Luna in buon aspetto, mentre Mercurio in quadratura alla Vergine potrebbe creare ulteriori problemi al lavoro. Capricorno sbuffa in amore a causa di Venere negativa, mentre momenti piacevoli attenderanno i nativi Sagittario in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di lunedì 9 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 9 maggio 2022 segno per segno

Ariete: la buona posizione della Luna e di Venere vi mette a vostro agio in questo inizio di settimana.

Non vi mancherà nulla in amore, e sarete davvero felici della vostra relazione di coppia. Se siete single sarete ben consapevoli della situazione che state vivendo, e la speranza di riuscire a trovare l'amore non si spegnerà. Sul posto di lavoro Mercurio in sestile sarà di grande aiuto, e nelle prossime giornate la situazione non farà altro che migliorare. Voto - 9️⃣

Toro: questa Luna in cattivo aspetto non vi sarà di grande aiuto in questa giornata. Tenderete a non concedere spesso la vostra fiducia, e questo di certo non farà bene al vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece continuerete a essere abbastanza precisi e mirati in quel che fate grazie alla buona posizione di Giove e di Marte.

Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che comincia a sorridervi secondo l'oroscopo di lunedì 9 maggio. Mercurio nel segno sta cambiando le cose in meglio per voi, e l'arrivo di Giove in sestile sarà un ulteriore incentivo per fare e ottenere di più. Sul fronte amoroso la Luna in sestile porta buon senso in voi, mentre Venere penserà a riempire di romanticismo la vostra vita sentimentale.

Voto - 8️⃣

Cancro: cielo sicuramente poco invitante per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in quadratura mancherà fascino e interesse nei confronti delle persone che amate, e ciò non farà altro che allontanarvi. Trovate una scusa per cercare di fare qualcosa insieme alla vostra fiamma. In ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio in questa giornata.

I vostri impegni andranno avanti, ma dovrete essere a buon punto. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale super appagante in questo periodo primaverile, con la Luna e Venere entrambi in posizione ottimale. Single oppure no, non mancheranno momenti davvero romantici per voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo sarete piuttosto ottimisti, anche se la situazione non vi completamente favorevole. Forse presto potrebbe arrivare qualche soddisfazione. Voto - 8️⃣

Vergine: con Mercurio che vi ha pure abbandonato, mettendosi in quadratura dal segno dei Gemelli, le cose non andranno per nulla bene, soprattutto al lavoro. Sul fronte sentimentale i rapporti con il partner non saranno sicuramente così affiatati, ciò nonostante con un po’ di maturità, sarete sicuramente in grado di evitare incomprensioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo non molto convincente in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 9 maggio. Nonostante la Luna in sestile, Venere in opposizione sarà una vera e propria spina nel fianco, tanto da rendere molto difficili i rapporti con il partner. In ambito lavorativo con Mercurio in trigono sfruttate le vostre capacità organizzative, e con un po’ di buona volontà, riuscirete a portare a casa buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita sentimentale ancora sottotono in questo inizio di settimana. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno del Leone, riuscire a esprimere al meglio i vostri sentimenti non sarà così semplice. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove e Marte, ciò nonostante avete sicuramente notato dei cambiamenti nel vostro ambiente.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale davvero appagante in questa giornata secondo l'oroscopo. Single oppure no, vi attendono momenti piacevoli e pieni d'amore grazie a Venere e a una romantica Luna. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà ancora molto da fare affinché la situazione migliori. Vi ritroverete a affrontare situazioni inedite, che non saprete bene come gestire, e sicuramente questo cielo sfavorevole non aiuta. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale negativa in quest'ultimo periodo per voi. Purtroppo in amore tenderete a sbuffare un po’ a causa di Venere in quadratura, che v'impedisce di provare sentimenti e emozioni come volete voi. Sul fronte lavorativo per il momento non andrete così male, ciò nonostante avrete bisogno di trovare nuove idee e alla svelta.

Voto - 6️⃣

Acquario: qualche difficoltà in amore si noterà anche in questo inizio di settimana per voi a causa della Luna opposta. per fortuna non durerà ancora a lungo questa situazione, e già da domani recupererete terreno. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee che presto potrete sviluppare come volete voi. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo tutto sommato convincente secondo l'oroscopo. In ambito amoroso non avrete problemi con il partner, ma considerato che questo cielo è ben diverso rispetto a prima, non prendetevi troppe libertà nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo attenzione a qualche imprevisto che Mercurio potrebbe darvi. Voto - 7️⃣