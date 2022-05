L'oroscopo della giornata di martedì 10 maggio vedrà la Luna spostarsi nel segno della Vergine, che recupererà terreno in amore, mentre Toro avrà un atteggiamento positivo e ottimista in amore. Leone potrà contare sul sostegno di Giove e Mercurio in ambito lavorativo, mentre Sagittario dovrà fare una certa attenzione all'interno della propria relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di martedì 10 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 10 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi nativi del segno grazie a Venere.

Single oppure no, avrete tanti progetti in mente che riguardano i sentimenti, e con la persona giusta al vostro fianco, potrete farcela. Per quanto riguarda il lavoro Giove entrerà nel vostro cielo, e insieme a Mercurio in sestile riuscirete a mettere insieme risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna che si sposta in trigono dal segno della Vergine riuscirete a mettere in ordine la vostra vita sentimentale. Secondo l'oroscopo di martedì 10 maggio, nutrirete un atteggiamento ottimista, e cercherete di svolgere tutto nel migliore dei modi. Sul fronte professionale saprete come portare avanti i vostri progetti grazie in particolare alla buona posizione di Urano. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un martedì un po’ complicato per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura.

Non vi piacerà sentirvi giudicati dalle persone che amate senza un valido motivo, e fin qui avete ragione, ma sarà cura vostra non farvi giudicare. Sul fronte professionale nuovi progetti saranno all'orizzonte, e con il giusto impegno li saprete portare avanti. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale non molto entusiasmante in questa giornata.

Venere rimane in quadratura, mentre la Luna sarà dalla vostra parte. Single oppure no, per riuscire a convincere la persona che vi piace, non basta soltanto dire a parole quello che provate, ma ci vorranno anche i fatti. Per quanto riguarda il lavoro Giove comincerà a remarvi contro, per cui fino a quando siete in tempo, ultimate i vostri progetti più importanti.

Voto - 6️⃣

Leone: la Luna lascerà il vostro cielo, ciò nonostante Venere rimane in buon aspetto, e in ambito sentimentale non avrete nulla da temere. Single oppure no, avrete ancora buone prospettive per essere felici e portare avanti i vostri progetti romantici. Sul fronte lavorativo Giove entrerà finalmente in posizione favorevole, e potrebbero arrivare novità interessanti. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di martedì 10 maggio che vedrà la Luna entrare nel vostro cielo. Recupererete terreno in amore, e un po’ di passione in più sarà quello che ci vorrà per alimentare il vostro rapporto. Se siete single fare nuovi incontri sarà possibile, ma non siate troppo frettolosi. Miglioramenti anche per quanto riguarda il lavoro.

Giove smetterà di remarvi contro, ma questo cielo sarà ancora abbastanza cupo per provare a mettere in piedi progetti di più ampio respiro. Voto - 7️⃣

Bilancia: con Giove che transita nel segno dell'Ariete, sul fronte sentimentale la situazione potrebbe complicarsi. Certo, astri come Mercurio e Saturno rimangono dalla vostra parte, ciò nonostante avrete tanto lavoro davanti, e sarà necessario metterci tutto il vostro impegno. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere purtroppo rimane ancora opposta, ciò nonostante dovrete farvi forza, e cercare di dare sempre il meglio per la vostra relazione di coppia. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che torna a farsi affascinante ora che la Luna si troverà dalla vostra parte.

Single oppure no, arriveranno momenti teneri e romantici per voi, da accendere la passione e il romanticismo tra voi e la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro Giove non sarà più in trigono, ma con un po’ di creatività, e con le energie che vi darà Marte, riuscirete comunque a farvi valere. Voto - 8️⃣

Sagittario: potrebbe non essere una giornata così entusiasmante in amore secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe ostacolare i rapporti tra voi e la vostra fiamma, per cui siate pazienti, ma soprattutto comprensivi. Miglioramenti in vista invece per quanto riguarda il lavoro, con Giove che si sposta in trigono. Certo, avrete ancora tanta strada da fare, e con Mercurio e Marte ancora negativi non sarà tutto rose e fiori.

In ogni caso, avrete comunque l'occasione di muovere i primi passi in avanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale che vedrà la Luna in trigono dal segno dalla Vergine. Ciò nonostante Venere rimane in quadratura e, single oppure no, sarà meglio non pretendere troppo dalla vostra vita sentimentale. Anche per quanto riguarda il lavoro la situazione tenderà a peggiorare considerato che Giove si sposterà in quadratura. Certo, astri come Marte e Urano continueranno a sostenervi, dunque avrete ancora buone possibilità di fare bene il vostro lavoro. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in miglioramento per voi ora che la Luna non v'influenzerà più. Lasciatevi andare dunque alle emozioni che Venere vi regalerà dal segno dell’ariete.

Sul posto di lavoro, oltre a Mercurio, potrete contare anche sul sostegno di Giove, ora in sestile dal segno dell'Ariete. Voto - 8️⃣

Pesci: perderete il supporto di Giove a partire da questa giornata. Ciò nonostante, per quanto riguarda il lavoro avrete ancora il supporto di Marte e Urano, dunque non demoralizzatevi, perché avrete ancora mille occasioni di far valere le vostre abilità. Per quanto riguarda i sentimenti invece, questa giornata non avrà molto da offrirvi. La Luna infatti sarà in opposizione, e potrebbe mancare quella passione che tanto ha caratterizzato il vostro rapporto. Voto - 7️⃣