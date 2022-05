L'oroscopo della giornata di martedì 3 maggio vede il pianeta Venere spostarsi nel segno dell'Ariete, mentre la primavera finalmente avrà inizio per i nativi Leone. Buone notizie anche per il Sagittario, soprattutto in amore, mentre Pesci potrà contare comunque su una relazione di coppia stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 3 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 3 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in crescita a partire da questa giornata. Venere si sposterà nel vostro cielo e amplificherà l'amore che provate per il partner.

Con la Luna in sestile le prospettive sono più rosee, anche per i single. Per quanto riguarda il lavoro presto riceverete un aiutino in più da questo cielo, ma anche così state andando benone. Voto - 9️⃣

Toro: cielo che si farà un po’ più anonimo secondo l'oroscopo di martedì 3 maggio, ciò nonostante dal punto di vista sentimentale avrete ancora molte cose da dire. Single oppure no, ci saranno valide opportunità per regalare un’emozione in più alla vostra fiamma. Nel lavoro i vostri progetti procederanno bene, tuttavia prendere decisioni importanti in questo momento potrebbe essere controproducente. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Venere che si sposterà in sestile dal segno dell'Ariete, è il momento di sfoderare il vostro lato selvaggio, soprattutto voi single.

Se invece siete già impegnati dovrete riprendere in mano la vostra relazione di coppia e risolvere alcuni problemi avuti in precedenza. Sul posto di lavoro ci sarà ancora molto da fare affinché la situazione migliori, ma con un po’ di pazienza ci riuscirete di certo. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale che purtroppo si complica a partire da questa giornata.

La vostra vena romantica potrebbe venire meno a causa di Venere in quadratura, ciò nonostante non dovrebbero esserci evidenti difficoltà. Single oppure no amate la vostra fiamma, senza però sbilanciarvi troppo. Sul fronte lavorativo rimanete concentrati sui vostri progetti, perché non potete più rimandare. Voto - 6️⃣

Leone: finalmente inizia la primavera per voi nativi, ora che Venere si sposta in trigono dal segno amico dell'Ariete.

Riuscirete a esprimere al meglio i vostri sentimenti, single oppure no, e potrete avviarvi verso un’estate molto interessante. Sul fronte lavorativo vi piacerebbe poter fare di più, ma serviranno idee davvero valide per riuscirci. Per il momento accontentavi di risultati tutto sommato mediocri. Voto - 8️⃣

Vergine: la primavera inizia anche per voi secondo l'oroscopo della giornata di martedì 3 maggio. Con Venere che non vi darà più fastidio, dovrete solo aspettare che la Luna si sposti in una posizione migliore e lentamente potrete tornare a vivere al meglio la vostra vita amorosa. Sul fronte professionale, invece, ci sarà ancora molto da fare affinché la situazione migliori. In ogni caso non vi mancherà un certo ottimismo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: vita sentimentale che si complica a partire da questa giornata. Nonostante la Luna sia dalla vostra parte, almeno in questo martedì, Venere si troverà in opposizione e potrebbe dare inizio a un periodo di crisi con il partner. Sul fronte professionale al momento non avrete grandi difficoltà, ciò nonostante con un po’ d'impegno in più potreste raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Scorpione nonostante Venere non sia più nelle vostre corde, in ambito amoroso avrete ancora tanto da condividere con il partner. Se siete single incontri fugaci e romantici non vi dispiacciono, ciò nonostante vorreste anche qualcosa di più serio. Nel lavoro Giove e Marte sono ancora dalla vostra parte, ma affinché i vostri progetti risultino impeccabili dovrete rispettare la tabella di marcia e concluderli in tempo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo finalmente migliore per voi nativi del segno. Dopo una Venere contraria, da questo martedì sarà favorevole dal segno dell'Ariete. Certo, ritrovare subito serenità e armonia con il partner non sarà semplice, ma potrete finalmente risolvere alcune incomprensioni e andare avanti. Sul fronte lavorativo la situazione non migliora per il momento, ma presto arriverà qualche novità anche per voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita di coppia che potrebbe attraversare un periodo di crisi ora che Venere si trova in quadratura. Al momento non c'è nulla che non va con il partner, tuttavia meglio stare attenti. Sul fronte professionale continuerete a fare bene il vostro lavoro, ma attenzione a eventuali imprevisti.

Voto - 6️⃣

Acquario: sarete piuttosto vivaci in questa giornata secondo l'oroscopo, merito forse della Luna in trigono e di Venere in posizione favorevole. Single oppure no, riuscirete ad attirare le simpatie della vostra fiamma e, con un po’ di fortuna, potreste anche ottenere qualcosa in più. Sul fronte professionale l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per i vostri progetti, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere lascerà il vostro cielo da questa giornata e la Luna in quadratura non vi metterà certo di buonumore. Ciò nonostante, ricordatevi che con il partner le cose vanno bene, quindi può capitare una giornata no, per cui cercate di essere ottimisti e affiatati. Per quanto riguarda il lavoro la situazione rimarrà pressoché stabile grazie a Giove e Marte, ma attenzione a eventuali imprevisti da parte di Mercurio. Voto - 6️⃣