L'oroscopo della giornata di mercoledì 11 maggio prevede un Toro irresistibile in amore, aiutato dal fascino della Luna in trigono, mentre Saturno in Acquario fornirà le giuste intuizioni ai nativi del segno. Leone sarà in grado di svolgere progetti migliori al lavoro, mentre Capricorno non dovrà essere troppo frettoloso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 11 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale piuttosto soddisfacente in questa giornata di mercoledì.

Il sostegno di Venere sarà molto importante per dare una svolta alla vita amorosa, che siate single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete adatti al vostro ruolo grazie a Giove nel vostro cielo. Mercurio, inoltre, vi indicherà la strada migliore per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vi vedranno irresistibili dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo di mercoledì 11 maggio [VIDEO] vede la Luna dalla vostra parte e sarà più facile attirare l'attenzione verso la vostra fiamma. Con il giusto atteggiamento tutto il resto verrà da sé. Sul fronte lavorativo al momento la vostra tabella di marcia funziona correttamente, anche senza più Giove a sostenervi. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo sottotono in amore a causa della Luna in Vergine.

La vostra relazione di coppia però è in crescita, dunque siate pazienti: se ci sono dei problemi trovate il tempo e il coraggio di parlarne. Se siete single dovrete rendere più efficaci le vostre tecniche di corteggiamento. Nel lavoro riuscirete a farvi strada tra i mille progetti da svolgere, grazie soprattutto a Mercurio che vi aiuterà a essere ben organizzati.

Voto - 7️⃣

Cancro: secondo l'oroscopo la Luna in sestile vi renderà parecchio nostalgici in amore. Con Venere in quadratura sapete che non potete pretendere troppo dalla vostra relazione di coppia, ciò nonostante chiudersi in se stessi non è nemmeno la giusta soluzione. In ambito lavorativo la maggior parte del lavoro è ormai fatto.

Certo, Giove adesso è contro di voi, ma almeno non può cancellare quanto di buono avete fatto. Voto - 6️⃣

Leone: periodo stabile e soddisfacente in ambito amoroso. Single oppure no, ci penserà Venere a rendervi affascinanti quanto basta per attirare l'attenzione della vostra fiamma. Per conquistare il suo cuore, però, dovrete pensarci voi. Sul fronte professionale l'aiuto di Giove e Mercurio si rivelerà particolarmente prezioso per i vostri progetti, che saranno di qualità superiore. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta in questa giornata grazie alla Luna nel segno. Dalla vostra relazione di coppia sarete in grado di vivere momenti felici, ma forse non così romantici come sperate. Sappiate però che potete fare di più.

Per quanto riguarda il lavoro Giove non sarà più in opposizione, ma rimangono ancora Mercurio e Marte a darvi fastidio. Dovreste però riuscire a ottenere risultati migliori con un po’ d'impegno. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo sicuramente sottotono in amore a causa di Venere opposta, ma in ogni caso non potrete sperare in una relazione migliore al momento. Single oppure no, prima di stare bene con la persona che vi piace dovrete esserlo con voi stessi. Sul fronte professionale la situazione di certo non migliorerà ora che Giove si trova in opposizione e potreste avvertire una certa pesantezza in quel che fate. Voto - 5️⃣

Scorpione: nonostante Giove non sia più nelle vostre corde, dal punto di vista professionale sarete comunque in grado di ottenere discreti risultati.

Marte rimane ancora in trigono, dunque avrete energie a sufficienza per svolgere discretamente bene i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà la Luna, in questa giornata, a farvi sentire speciali davanti alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata tra alti e bassi secondo l'oroscopo di mercoledì 11 maggio. Venere sarà in buon aspetto, mentre la Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccolo malinteso. Se siete single avere fascino a volte non è sufficiente per dare la giusta impressione. Sul fronte lavorativo l'arrivo di Giove in trigono potrebbe essere proprio quello che aspettate per poter lavorare su progetti migliori.

Attenzione sempre a Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Capricorno: gli influssi negativi di Venere in quadratura di certo non faranno bene al vostro rapporto. Certo, in questa giornata ci sarà la Luna a darvi una mano, ciò nonostante non abbiate grandi pretese. Se siete single cercate di godervi la giornata senza pensare troppo ai sentimenti. In ambito lavorativo Giove in quadratura vi terrà sull'attenti con i vostri progetti. Sarà vostra cura non commettere errori. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata tutto sommato piacevole in amore per voi nativi del segno. Venere in sestile non vi farà mancare nulla all'interno del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single potrebbero arrivare buone notizie.

In ambito lavorativo, con Giove e Mercurio in buon aspetto, sarà possibile impegnarsi su progetti di più ampio respiro, con risultati sicuramente interessanti. Voto - 8️⃣

Pesci: vita sentimentale non così entusiasmante a causa della Luna in opposizione. Potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner, ciò nonostante non avrete nulla da temere per la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarà meglio non prendersi troppi rischi ora che Giove non è più con voi e con Mercurio che si trova in quadratura. Voto - 6️⃣