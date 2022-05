L'oroscopo della giornata di mercoledì 18 maggio vedrà un Leone fortemente innamorato del partner o della propria fiamma grazie a Venere e alla Luna, mentre Mercurio in trigono dal segno della Bilancia porterà tanto buon senso. Marte in sestile darà tante energie da spendere ai nativi Toro, mentre Pesci può fare sicuramente di più sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di mercoledì 18 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 maggio segno per segno

Ariete: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di mercoledì grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto.

Questa giornata sarà caratterizzata da momenti di grande passione e sensualità, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro avere Giove e Mercurio in buon aspetto significherà che potete dedicarvi nel pieno delle vostre energie su certi progetti, soprattutto se di un certo spessore. Voto - 9️⃣

Toro: avrete tante energie da spendere secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 18 maggio. La buona posizione di Marte vi permetterà di gestire efficacemente i vostri piani professionali. Sul fronte amoroso sarà una giornata nel complesso stabile per la vostra relazione di coppia. Non ci saranno tante stelle a influenzare il vostro atteggiamento nei confronti del partner, dunque esprimete i vostri sentimenti, ma non siate troppo invadenti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: questa Luna in opposizione non sarà di certo di grande aiuto per la vostra vita sentimentale. Single oppure no, dovrete comprendere che non sempre la vostra fiamma sarà sulla vostra stessa linea di pensiero. Per quanto riguarda il lavoro invece Mercurio vi guiderà sapientemente verso il successo che meritate, mentre Giove vi darà la fortuna di cui avete bisogno.

Attenzione solo a Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo sicuramente poco passionale in amore secondo l'oroscopo a causa di Venere in quadratura. Sappiate che se volete, potete fare molto di più per la vostra vita sentimentale, single oppure no, semplicemente, non dovrete dare per scontato che il partner vi ami, perché dovrete dimostrarglielo giorno dopo giorno.

In ambito lavorativo le idee e le energie ci saranno, ma dovrete anche saperle mettere in pratica, cosa che al momento non vi riesce benissimo. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali incoraggianti dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere in ottima posizione, sarete follemente innamorati della vita e della vostra fiamma, che sicuramente noterà questo vostro atteggiamento. Sul fronte professionale forse dovrete rivedere alcuni progetti in corso, ma con Giove e Mercurio favorevoli dovreste essere in grado di risolvere velocemente la situazione. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale non eccezionale in questa giornata per voi. Questo cielo potrebbe giocarvi un brutto scherzo per quanto riguarda le questioni di cuore, e potreste rimanerci male.

In ambito lavorativo avere le competenze non basta se poi non siete bene in grado di applicarle sul campo. Voto - 5️⃣

Bilancia: la Luna in sagittario sicuramente renderà le cose più fattibili tra voi e la vostra anima gemella, ciò nonostante dovrete tenere a mente che Venere è ancora opposta, dunque, cercate di essere comprensivi e ragionevoli. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi sarà di grande aiuto per i vostri progetti, aiutandovi soprattutto a evitare possibili imprevisti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale tutto sommato convincente secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Single oppure no, anche se questo cielo non v'influenzerà più di tanto, saprete come strappare un sorriso alla persona che vi piace.

Sul fronte professionale Marte sarà un valido alleato per i vostri progetti, ma con Saturno in quadratura meglio tenere sempre gli occhi aperti. Voto - 7️⃣

Sagittario: questa Luna piena in congiunzione tirerà fuori il vostro lato migliore per quanto riguarda i sentimenti. Venere in trigono poi vi darà fascino a sufficienza da essere irresistibili, anche voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro non sarete sicuramente tra i migliori del settore, ciò nonostante Giove in trigono vi aiuterà a distinguervi. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ancora poco soddisfacenti dal punto di vista sentimentale a causa di Venere. Potreste non essere così soddisfatti della vostra vita sentimentale, single oppure no, ciò nonostante prendersela proprio con la persona che vi piace sarà controproducente.

Piuttosto, provate a cercare un sano dialogo. In ambito lavorativo le idee ci sono, ma dovrete saperle mettere in pratica, ma soprattutto, non abbiate aspettative troppo alte. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna e Venere saranno in perfetto equilibrio per voi secondo l'oroscopo di mercoledì 18 maggio. In amore saprete cogliere le occasioni che arriveranno per sentirvi felici insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale Giove, Mercurio e Saturno saranno in buon aspetto, dunque potrete mirare più in alto con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: questo sicuramente non è il massimo per quanto riguarda le questioni professionali, ma con Marte nel vostro cielo, potreste comunque provare a fare qualcosa in più per migliorare la situazione.

In ambito amoroso la Luna non sarà dalla vostra parte in questa giornata, e potrebbero nascere piccoli malintesi. State tranquilli, perché se tra voi e il partner ci sarà intesa, sarete in grado di risolvere velocemente la situazione. Voto - 7️⃣