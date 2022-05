L'Oroscopo della giornata di mercoledì 4 maggio prevede un Sagittario in stallo in amore, con da una parte Venere favorevole e dall'altra la Luna opposta, mentre Giove sosterrà le imprese dei nativi Pesci, nonostante Mercurio negativo. Molto bene professionalmente i nativi Cancro, mentre per il Leone cambierà il vento in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 4 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 maggio 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali ottime in amore. Con queste belle giornate poi, far valere la vostra relazione di coppia sarà bellissimo e affascinante.

Se siete single non ci sarà periodo migliore per dare inizio a una nuova storia d'amore. In ambito lavorativo vorreste pianificare tutto in ogni dettaglio, ma non siete perfetti. Inoltre, state ottenendo risultati più che soddisfacenti per il momento. Vedrete che arriverà la vostra occasione. Voto - 9️⃣

Toro: ci sarà voglia di dare inizio a nuovi legami e instaurare una relazione seria, soprattutto con la vostra anima gemella. Questo cielo, nonostante stia per cambiare, rimane adatto per provare nuove esperienze, ma non siate troppo espansivi. In ambito lavorativo forse potreste rallentare un po’, ciò nonostante sarete comunque in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: vi sentirete decisamente più fortunati e felici della vita sentimentale che state vivendo ora che Venere vi sostiene.

Non mancheranno belle emozioni, ma da parte vostra, dovrete metterci tutto l'impegno necessario per essere felici insieme alle persone che amate. In ambito lavorativo sta per iniziare un nuovo percorso, e dovrete dimostrare di essere pronti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo nell'ultimo periodo a causa di Venere contraria.

Il vostro umore sarà dunque molto altalenante, e non avrete così tanta voglia di fare i romanticoni. Se però c'è qualche problema, parlarne sicuramente vi farà bene. Nel lavoro l'aiuto di Giove e Marte vi permetteranno di fare bene il vostro lavoro, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Leone: giornata convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì 4 maggio.

La buona posizione di Venere e della Luna vi permetteranno di recuperare terreno in amore. Single oppure no, il vento è cambiato, e ora vi è favorevole. Non vergognatevi a mostrare le vostre emozioni. In ambito professionale ci sarà ancora molto da fare affinché le cose migliorino, ma si può dire che siete sulla buona strada. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo sicuramente in miglioramento, ma non ancora così convincente a causa della Luna. In amore, single oppure no, dovrete mostrare buon senso e risolvere eventuali problemi tra voi e il partner prima di dedicarvi al solo romanticismo. Sul fronte professionale invece ci sarà ancora molto da fare affinché riusciate a recuperare terreno.

Voto - 6️⃣

Bilancia: vivere l'amore al meglio purtroppo non sarà possibile con Venere in opposizione. Per fortuna la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata, ma non sarà così per sempre. Per cercare di avere un rapporto stabile dunque, dovrete prima di tutto saper rispettare gli spazi del partner, e capire che c'è un limite a tutto. In ambito lavorativo procedete tutto secondo i piani, al momento, proprio per questo non dovrete temporeggiare. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di mercoledì 4 maggio tutto sommato positivo per voi. In amore forse non ci sarà quel romanticismo portato agli estremi dell'ultimo periodo, ma forse è meglio così. Un po’ di tranquillità e armonia in più tra voi e la vostra fiamma può fare bene.

Nel lavoro l'aiuto di Marte vi permetterà di svolgere più del dovuto in questa giornata. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo favorevole solo a metà secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 4 maggio. Venere sarà favorevole, mentre la Luna continua a remarvi contro. In amore dunque siete una fase di stallo, ma sappiate che la situazione sta per pendere dalla vostra parte, dunque abbiate pazienza, e impegnatevi a mostrare tutto il vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete bisogno di qualche idea valida o del sostegno di qualcuno che ne sa più di voi per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale poco appagante nell'ultimo periodo ora che Venere è contro di voi.

Purtroppo questo cielo tenderà solo a peggiorare, dunque, meglio non avere alte aspettative, soprattutto voi single. In ambito lavorativo sarete ancora abbastanza competitivi, ma attenzione perché la concorrenza sembra intenzionata a fare sul serio. Voto - 6️⃣

Acquario: con la Luna e Venere dalla vostra parte non può che essere una magnifica giornata per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, è arrivato il momento di far valere le vostre emozioni, e con un po’ di fortuna, la vostra fiamma saprà vedere quanto di buono c'è in voi. In ambito lavorativo Mercurio vi renderà razionali quanto basta per svolgere dei buoni lavori. Voto - 8️⃣

Pesci: Luna in quadratura che continua a darvi fastidio sul fronte sentimentale.

Sappiate che questa situazione non durerà ancora a lungo, e che la vostra relazione non sta attraversando un periodo di crisi, dunque rimanete ottimisti. In ambito professionale meglio darsi una mossa con certi progetti, senza però lasciarsi ingannare da Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣