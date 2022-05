L'oroscopo della giornata di sabato 21 maggio prevede Saturno in quadratura per il Toro, che rallenterà i nativi del segno al lavoro, mentre una bella Luna accoglierà i nativi Acquario, più forti in amore. Gemelli riuscirà a essere davvero galante e deciso in amore, mentre Leone dovrà evitare possibili malintesi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 21 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 21 maggio 2022 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà in ripresa per voi nativi del segno. Avrete nuovamente il supporto della Luna, che in ambito amoroso vi permetterà di sentirvi più a vostro agio con le persone che amate, basterà solo capire cosa volete voi e cosa vuole il partner.

In ambito lavorativo il periodo sarà intenso e pieno di cose da fare, ma con Giove e Mercurio dalla vostra parte sarete pronti a tutto. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale non così entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Per quanto riguarda i sentimenti, mancherà il sostegno della Luna in questo inizio di weekend. Single oppure no, un po’ di malumore potrebbe farsi sentire, e sarà importante non riversarlo sulle persone che amate. Nel lavoro Saturno in quadratura vi rallenterà. Meglio non incaponirsi su progetti e questioni che al momento non potete risolvere. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottimo periodo per far valere la vostra vita sentimentale. In questa giornata godrete del sostegno della Luna, che vi aiuterà a esaltare al meglio il vostro rapporto con il partner.

Venere poi non vi farà mancare passione e romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone stelle dalla vostra parte, e avrete tutto quello che vi serve per svolgere progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Cancro: per fortuna la Luna non vi darà più fastidio, ciò nonostante ci saranno ancora tante cose da sistemare all'interno della vostra vita sentimentale, e con Venere negativa non sarà così facile.

Dovrete imparare a gestire il vostro umore, ma soprattutto, quando c'è un problema, non dovrete scagliarvi contro le persone che amate, anzi, dovrete risolvere le cose insieme. In ambito lavorativo sarà possibile dedicarsi a nuovi progetti, ma dovrete farlo senza avere grandi ambizioni o pretese. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà qualche nube sopra di voi.

Per quanto riguarda i sentimenti infatti sarà importante prestare attenzione al vostro atteggiamento e a quello che direte, perché non sempre chi avrete davanti farà finta di niente. Per quanto riguarda il lavoro state andando bene, ma una spinta di sicuro vi farebbe comodo. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali tutto sommato soddisfacenti secondo l'oroscopo, almeno per quanto riguarda le questioni di cuore. Single oppure no, sarà più facile per voi in questa giornata trascorrere momenti piacevoli con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro invece ci saranno ancora tante cose da sistemare per riuscire a ottenere risultati soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: quadro astrale che vedrà la Luna tornare ad agire in vostro favore. Ciò nonostante questo cielo non sarà ancora favorevole per voi, soprattutto in amore. Avrete bisogno di una tregua con il partner, aprirvi al dialogo, e cercare di risolvere eventuali problemi tra di voi. Se siete single conquistare una persona innamorata di un’altra persona non sarà facile, soprattutto con questo cielo. Nel lavoro avrete delle buone idee grazie a Mercurio, e con Saturno in trigono, potreste riuscire a gestirle al meglio. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo non molto appagante in amore a causa della Luna in quadratura. Tra voi e il partner ci sarà intesa al momento. Se ci saranno dei problemi dunque, riuscirete a risolverli con il giusto atteggiamento.

Per quanto riguarda il lavoro state andando bene con i vostri progetti, ciò nonostante questo cielo non sarà dei migliori, dunque non poggiatevi sugli allori. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere dalla vostra parte, l'oroscopo di sabato 21 maggio sarà davvero soddisfacente per voi nativi del segno. Questo cielo inoltre vi renderà particolarmente sensuali e attraenti, e sarà più facile per voi avvicinarvi alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno saranno favorevoli, ma con Mercurio e Marte negativi non tutti i vostri progetti saranno un successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: desiderare una relazione comoda e facile con questo cielo non sarà per niente facile. Sappiate che amore significa anche sacrificio, e affinché il vostro rapporto funzioni dovrete comprendere cosa il partner vorrà da voi.

Sul fronte professionale Marte vi renderà attivi e pieni di energie, ma per riuscire a concludere qualcosa in questa giornata, sarà meglio lasciarsi guidare da chi ne sa più di voi. Voto - 6️⃣

Acquario: una bella Luna entrerà nel vostro cielo a partire da questa giornata, preparandovi per un fine settimana esplosivo in amore. Single oppure no, sfoggiate la parte migliore di voi, e con un po’ di fortuna arriveranno momenti davvero romantici. In ambito lavorativo la giornata potrebbe portare delle ottime soddisfazioni grazie a Giove. Voto - 8️⃣

Pesci: intuito e fantasia saranno importanti per portare avanti alcuni progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna tornerà ad agire a vostro favore.

La vostra relazione di coppia al momento funziona perfettamente, dunque concedetevi qualche momento più passionale solo tra voi e il partner. Se siete single conoscere nuove persone sarà possibile, ma non fidatevi della prima impressione che avrete. Voto - 7️⃣