L'Oroscopo della giornata di venerdì 6 maggio prevede una Luna forte in Cancro in grado di preservare e consolidare il proprio rapporto, mentre Acquario sarà piuttosto flessibile e elastico al lavoro. Idee e progetti cominceranno a apparire nella mente dei nativi Ariete, mentre Capricorno dovrà cercare di rimettere in equilibrio la propria relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 6 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 6 maggio 2022, segno per segno

Ariete: vita sentimentale sicuramente in decollo, ma ancora qualche perplessità a causa della Luna in quadratura.

Single oppure no, riordinate le idee, e nel giro di poco tempo saprete sicuramente cosa fare. Sul fronte professionale idee e progetti arriveranno e, nei prossimi giorni, saprete come metterli in pratica. Voto - 8️⃣

Toro: cielo tutto sommato stabile, che vi regalerà ancora tante soddisfazioni, soprattutto in amore. In questa giornata, potrete sfruttare la buona posizione della Luna per vivere al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Giove vi daranno la carica necessaria per svolgere i vostri progetti senza troppi problemi. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo di tanti cambiamenti tutti in meglio secondo l'oroscopo di venerdì 6 maggio.

Sul fronte amoroso Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner. Il livello di umore sarà molto alto, e condividerete tutto con la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio potrebbe portare notizie interessanti, ma affinché funzionino dovrete avere molta pazienza. Voto - 7️⃣

Cancro: una splendida Luna nel segno vi aiuterà a portare avanti la vostra relazione di coppia senza troppi problemi, nonostante Venere in quadratura.

Certo, tra voi e il partner è chiaro che si sono dei problemi, ciò nonostante con la giusta maturità potreste anche superarli. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, ma in ogni caso sarà meglio non perdere tempo e darsi da fare. Voto - 7️⃣

Leone: lasciarsi coinvolgere dal romanticismo sarà possibile con Venere in trigono dal segno dell'Ariete.

Godetevi dunque al massimo questo periodo, e fate in modo che la vostra relazione diventi unica. Se siete single questo cielo porta tanto ottimismo in voi, e vedrete che il resto verrà da sé. In ambito lavorativo il sostegno di Mercurio sarà molto importante, e lentamente i buoni risultati arriveranno. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in Cancro vi aiuterà a risollevare l'intesa tra voi e il partner secondo l'oroscopo di venerdì 6 maggio. Sarà dunque una giornata serena per voi e il partner, e per renderla ancora più serena questa giornata, fate una bella sorpresa. Sul fronte professionale ancora le cose non vanno come previsto, ma è chiaro che qualcosa sta cambiando. Voto - 6️⃣

Bilancia: Venere opposta e la Luna in quadratura non saranno di certo di grande aiuto per la vostra vita sentimentale.

Single oppure no, avrete bisogno di fermarvi un momento a riordinare le idee, ma soprattutto, di ritrovare la giusta serenità con le persone che amate. Sul fronte lavorativo un vigoroso Saturno e un buon Mercurio entrambi in ottimo aspetto vi aiuteranno a portare avanti i vostri progetti, ciò nonostante, in caso di progetti di gruppo, affidatevi solo a persone valide. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo sarà in trigono dal segno amico del Cancro, e non vi farà mancare nulla per sentirvi innamorati del partner, e mettere in piedi progetti interessanti. Per quanto riguarda il lavoro a volte fidarsi dell'istinto potrebbe portare buoni risultati, ciò nonostante non basatevi esclusivamente su questo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata piuttosto movimentata in amore, ma che porterà sicuramente grandi soddisfazioni grazie all'influenza positiva di Venere. Sarete particolarmente fiduciosi nei confronti delle persone che amate, che sapranno donarvi tutto il loro amore. Per quanto riguarda il lavoro sarete immersi dagli impegni, e questo cielo sicuramente non vi aiuterà. Meglio dunque non avere pretese troppo alte. Voto - 7️⃣

Capricorno: avrete bisogno di rimettere in equilibrio la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Venere e Luna non vi saranno certo di grande aiuto, e la necessità di avere il partner sempre al vostro fianco per voi è importante. Sul fronte lavorativo non sarete così in grave difficoltà, anzi, con Giove e Marte in sestile idee e energie non mancheranno, soprattutto per i nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale che vi vedrà flessibili e elastici con le vostre mansioni. Saprete come gestire i vostri progetti, e con l'aiuto di Mercurio, sarete in grado di raggiungere ottimi risultati. Per quanto riguarda i sentimenti Venere in sestile renderà la vostra relazione appagante, mentre se siete single si riaccende la voglia di trovare qualcuno da amare davvero. Voto - 8️⃣

Pesci: vita professionale che vi sembrerà leggera, facilmente gestibile grazie soprattutto alla presenza di Giove nel vostro cielo. Le idee però cominciano a esaurirsi, e presto dovrete correre ai ripari. Sul fronte amoroso la Luna in trigono vi permetterà di sentirvi a vostro agio con il partner. Inoltre, se ci sono progetti in corso, insieme alla vostra anima gemella saprete come portarli avanti. Voto - 8️⃣