Per la giornata di domani, venerdì 13 maggio 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale per il segno dello Scorpione e sensibilmente in rialzo per il segno del Pesci. Anche il Capricorno subirà un rialzo considerevole, nella classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: Toro creativo

1° Sagittario: riuscirete ad avverare qualche piccolo desiderio che era nel cassetto ma che per voi significa molto. Secondo l’oroscopo l’atmosfera con gli affetti sarà sempre più coinvolgente e serena, senza dover necessariamente fare in modo da crearla con le vostre mani.

2° Scorpione: la fortuna di Venere per le questioni lavorative sarà in grado di avviare una serie di progetti che faranno felici i vostri guadagni. Con le questioni sentimentali potreste fare faville, soprattutto se state lavorando in solitaria.

3° Toro: avrete una vena creativa sorprendente e perspicace, che vi darà l’impulso a trasformare le cose semplici in qualcosa di veramente eccezionale. La volontà di accettare qualsiasi sfida sarà sempre più forte. Ogni timore per il futuro svanirà.

4° Leone: avrete tanta buona volontà per poter mettere a frutto progetti nuovi e innovativi, capaci di sorprendere sia la squadra di lavoro che la famiglia. Le questioni finanziarie e burocratiche riusciranno a coprire con successo altre spese in aggiunta e a risolvere qualche problema che con il tempo si è fatto sempre più spinoso.

Novità per Ariete

5° Ariete: secondo l’oroscopo le novità continueranno ad arrivare senza troppa fatica, quindi sfruttarle al meglio sarà la chiave di accesso verso prospettive nuove sempre più favorevoli, soprattutto sul piano economico.

6° Pesci: riprendere in mano la vostra normale attività dopo un periodo abbastanza pesante rinvigorirà sia l’autostima che la fiducia che nutrite nel prossimo.

Avrete in mente un progetto abbastanza ambizioso sul quale però dovrete lavorare parecchio.

7° Capricorno: l’atteggiamento leggermente monotono di questa giornata probabilmente vi porterà a uno stato di apatia abbastanza duratura, ma niente che le vostre amicizie non riusciranno a scalfire. Le avventure con il partner saranno ben accette.

8° Gemelli: la fortuna potrebbe affievolirsi un po’ per il vostro segno, ma non abbastanza da rendervi difficili le cose, secondo l’oroscopo. Gli affari potrebbero trovare un periodo non esattamente consono alle vostre aspettative, ma sicuramente avrete tanta energia da mettere in pratica.

Bilancia alla ricerca di equilibrio

9° Bilancia: provare a cercare un vostro equilibrio dopo una separazione o un litigio sarà un attimo espediente per trovare la serenità. Con i colleghi di lavoro potrebbe aprirsi un periodo abbastanza difficile che però potrebbe rinvigorire le vostre forze mentali.

10° Acquario: avrete ancora l’umore abbastanza basso, ma sarete comunque in grado di sfruttare al meglio le prospettive che si pareranno davanti a voi, finendo anche con il collezionare tante risorse importanti per un investimento o semplicemente per il futuro.

11° Vergine: dovrete rivedere una tabella di marcia che ora come ora non corrisponderà alle vostre esigenze più strette. Potrebbero esserci degli ostacoli che supererete nel migliore dei modi, ma al momento ci sarà molto più spazio per una pausa che per l’azione.

12° Cancro: avrete qualche delusione da una amicizia dalla quale non vi aspetterete mai un colpo basso. Secondo l’oroscopo potreste trascorrere una serata non esattamente tranquilla, ma in solitudine ci potrebbero essere dei momenti di relativa tranquillità.