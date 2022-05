L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 maggio 2022 prosegue in questa sede analizzando gli ultimi sei segni dello zodiaco. In evidenza le pagelle con le stelline incorniciate nelle attesissime valutazioni astrologiche del periodo. Curiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e come andrà la settimana? Scontata ovviamente la risposta, andiamo pure ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì a domenica, in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Secondo l'Astrologia applicata al segno, la settimana si manterrà su una discreta sufficienza. Le giornate saranno vissute in semplicità e, in gran parte, immerse nella quotidiana routine. Ultimamente state recuperando tutto il vostro ottimismo e, trovando la giusta carica, riuscirete a portare a termine gli impegni presi, magari seminando il terreno per nuovi progetti. Cresce la fiducia nelle vostre capacità, ma non per questo dovrete rifiutare a priori un consiglio che invece potrebbe rivelarsi molto prezioso. Le acque dell’amore sono un po’ troppo calme, non trovate anche voi? Forza, rianimate la situazione!

Le classifica stelline attribuita ai prossimi sette giorni:

★★★★★ sabato 28, domenica 29;

★★★★ lunedì 23, martedì 24, venerdì 27;

★★★ mercoledì 25 maggio;

★★ giovedì 26 maggio 2022.

♏ Scorpione: voto 7. Questa di certo non sarà la settimana migliore, tuttavia non da buttare. Anche se ci saranno da affrontare due giornate decisamente "no", potrete contare benissimo sulla "top del giorno" nonché su altri periodi abbastanza efficaci.

Se i giorni scorsi sono stati tutt’altro che facili, da oggi la salita comincia ad essere meno ripida. Ritroverete gradualmente il buonumore e riuscirete a mantenerlo anche nei momenti di maggiore difficoltà. Per quanto riguarda la situazione sentimentale, dovreste prendere una decisione e mettere in atto un cambiamento drastico in una direzione oppure nell’altra.

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 25 maggio;

mercoledì 25 maggio; ★★★★★ lunedì 23, martedì 24;

★★★★ giovedì 26, venerdì 27;

★★★ sabato 28 maggio;

★★ domenica 29 maggio 2022.

♐ Sagittario: voto 7. L'oroscopo della prossima settimana si presume abbastanza discreto, chiaramente non senza giornate "no" che potete visualizzare dalla classifica sottostante, posta a tale scopo. Le stelle invitano a cambiar disco: basta pensare solo ai doveri, esistono anche i piaceri! Anzi, i piaceri in questo periodo meritano la priorità assoluta: assecondate l’istinto e la vostra parte più passionale, magari provando a esprimere tutto ciò che provate senza timori di sorta. Per qualcuno di voi presto un nodo si scioglierà, senza troppo sforzo.

Non permettete a nessuno nel frattempo, di farvi saltare i nervi o togliervi fiducia a proposito di un progetto che vi sta a cuore, ok?

La scaletta settimanale valutata con le stelle:

Top del giorno giovedì giovedì 26 maggio;

giovedì 26 maggio; ★★★★★ mercoledì 25, venerdì 27;

★★★★ martedì 24, sabato 28;

★★★ lunedì 23 maggio;

★★ domenica 29 maggio 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Questa settimana prenderà un blando avvio, a cui farà seguito un periodo davvero sereno e fortunato. Molti del segno potranno finalmente recuperare qualcosa in sospeso agendo sulle giornate valutate a massima positività. Da giovedì potreste cominciare a guardare con occhi diversi una persona che finora avete in parte ignorato: c’è di mezzo qualcosa di dolce, sappiatelo, quindi non reprimete quest’istinto per alcun motivo al mondo!

Sul lavoro sarete l’incarnazione dell’efficienza e i risultati non tarderanno ad arrivare. L’amore cammina di pari passo con la passione regalando momenti indimenticabili.

La scala dei valori attribuita ai prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 28 maggio;

sabato 28 maggio; ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27, domenica 29;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25;

★★★ martedì 24 maggio 2022.

♒ Acquario: voto 5. In arrivo una settimana non troppo fortunata, caratterizzata da una parte iniziale abbastanza buona, decisamente meno la parte centrale e finale. Da prestare maggior attenzione, oltre che alle giornate "sottotono" del 26 e del 28, soprattutto a quella di venerdì 27 maggio, valutata in questo frangente con la sigla del "ko".

Cambiate atteggiamento, provando a spostare il vostro punto di vista: ponetevi in modo diverso con le persone e gli effetti saranno senza dubbio positivi. Armatevi di pazienza se qualcosa ancora non andasse come vorreste e, per quanto riguarda l’amore, non scansate eventuali responsabilità.

La classifica dei prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 24 maggio;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25, domenica 29;

★★★ giovedì 26, sabato 28;

★★ venerdì 27 maggio 2022.

♓ Pesci: voto 6. Si preannunciano sette giornate nel complesso positive. Escludendo i soli venerdì e sabato, previsti rispettivamente con il "sottotono" e il "ko", i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo che pesci prendere, date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete di sicuro buoni consigli.

Alcune situazioni potrebbero complicare le cose, soprattutto sul piano affettivo: se necessario, prendete il coraggio a due mani e chiudete una storia, anziché trascinarla inutilmente. In ambito lavorativo è invece necessaria una grande capacità di analisi e una massiccia dose di realismo: solo così riuscirete ad uscire dalla fase di stand-by in cui versa il periodo

Il resoconto astrale sottoscritto dalle stelline quotidiane: