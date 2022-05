Una nuova settimana è appena iniziata, con la quale arriva anche il nuovo mese. Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni durante le prossime giornate? Il transito di Venere in Toro protegge il segno in amore e per quanto riguarda la sfera dei rapporti interpersonali. Il Novilunio lascia presagire forti emozioni per la Bilancia, al contrario degli ostacoli potrebbero presentarsi in ambito lavorativo per la Bilancia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2022, per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo settimanale dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Ariete: la nuova settimana inizia con grinta e grande energia. Sono giornate ideali per farsi valere in ambito lavorativo e dimostrare di che pasta si è fatti. Gli influssi della Luna Nuova riaccendono la passione e lasciano grande spazio all’amore. Cautela dal punto di vista fisico.

Toro: il transito di Venere nel vostro cielo rende l’amore più intrigante e favorisce gli incontri di tipo sentimentale. È un momento interessante per gli affari e le contrattazioni. In ambito lavorativo siete apprezzati, il duro lavoro sta dando i frutti sperati.

Gemelli: la vostra Luna porta fortuna e amore. È un momento vantaggioso per la sfera personale, l’amore è ricco ed emozionante.

I single potrebbero fare un incontro speciale. In ambito finanziario sono giornate interessanti per investire o avviare una compravendita. Weekend di novità.

Cancro: Venere è dolce e lusinghiera, ma non può proteggervi da tutti i nemici. In ambito lavorativo potrebbe presentarsi un rivale, cercate di proteggere al meglio il lavoro fatto finora.

Nel weekend fareste meglio a lasciare le preoccupazioni da parte e concedervi un po’ di svago.

Leone: l’oroscopo della settimana fino al 5 giugno lascia presagire delle giornate un po’ confuse. Venere provoca e mette in subbuglio le vostre emozioni. Un nuovo incontro crea grande entusiasmo, ma rischia di minacciare legami già esistenti.

Serenità in ambito lavorativo.

Vergine: Venere in Toro vi protegge. In amore è il momento di farsi avanti: dichiaratevi, lasciate che sia il vostro cuore a parlare per voi. Per quanto riguarda la salute è il momento di fare un check up completo. Nel lavoro si possono fare grandi passi in avanti, occorre solo trovare i giusti alleati.

Bilancia: il Novilunio risveglia emozioni tenute sotto controllo per troppo tempo. C’è desiderio di novità, sentite una gran voglia di evadere dalla vita quotidiana e vivere nuove avventure, altre sfide. Il weekend, al contrario, potrebbe rivelarsi leggermente sottotono, qualcuno potrebbe essere di cattivo umore e favorire la nascita di scontri nei rapporti interpersonali.

Scorpione: l’oroscopo della settimana fino al 5 giugno [VIDEO] lascia presagire giorni di grande entusiasmo e vivacità. È il momento di esplorare, di avviarsi verso nuovi orizzonti. Uscite dalla vostra zona di comfort e provate qualcosa di nuovo. Contrasti in ambito lavorativo, soprattutto nei rapporti tra genitori e figli.

Sagittario: il Novilunio porta influssi negativi al segno, che potrebbe sentirsi sotto stress durante le prime giornate della settimana. In ambito lavorativo vi sentire con il fiato alla gola, vi sembrerà di fare una corsa contro il tempo e la fretta di terminare il vostro compito potrebbe comprometterne i risultati. Weekend di recupero.

Capricorno: il consiglio delle stelle per la nuova settimana è quello di fare bene i vostri calcoli e, soprattutto in ambito lavorativo, di giocare al meglio le vostre carte.

Nuove opportunità sono alla porta, ma solo con la giusta strategia potrete coglierle al meglio. Fine settimana romantico e passionale.

Acquario: la Luna Nuova si rivela romantica in amore e interessante per quanto riguarda la sfera lavorativa. Tutti i nodi vengono al pettine e una grande matassa si sbroglierà, portando le soluzioni di cui eravate alla ricerca. Ottima la forma fisica, siete energici e determinati.

Pesci: le prime giornate della settimana si concentrano sulla sfera domestica, dove ci saranno dei lavori da ultimare o delle riparazioni dell’ultimo minuto da effettuare. La luna è piena di amore, abbandonatevi alle nuove emozioni. Bene il fisico.