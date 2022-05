Sabato 7 e domenica 8 maggio troviamo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno del Leone, mentre Venere stazionerà sui gradi dell'Ariete. Mercurio, invece, resterà stabile in Gemelli, così come Plutone continuerà l'orbita in Capricorno. Saturno, infine, proseguirà il domicilio in Acquario come Giove, Nettuno e Marte permarranno in Pesci e Urano assieme al Sole rimarranno in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Sagittario e Ariete, meno conciliante per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Sagittario: focosi. La fiammella della passionalità potrebbe riaccendersi questo weekend per gli arcieri di seconda e terza decade.

Grazie al ritrovamento movimento ondulatorio sotto le lenzuola, i nativi riusciranno a far dimenticare all'amato bene le loro ultime manchevolezze.

2° posto Ariete: risalita finanziaria. Sebbene non si tratti di ingenti entrate di denaro, il primo segno zodiacale avrà buone chance di notare, nel corso di queste due giornate, una lenta ma inesorabile risalita economica, figlia di leggero aumento di stipendio o di un vecchio affare che inizia a dare i suoi frutti.

3° posto Leone: collaborativi. Facendo crollare il muro d'individualismo che sovente li contraddistingue, i felini beneficeranno, c'è da scommetterci, a piene mani del trigono tra la Bianca Signora e il Luminare notturno, divenendo decisamente più comprensivi e collaborativi sul versante professionale.

I mezzani

4° posto Pesci: al centro dell'attenzione. Il pianeta dei ghiacci trino al Messaggero degli Dei porrà, con ogni probabilità, sotto la luce dei riflettori alcuni gesti pregevoli attuati dal dodicesimo segno zodiacale nelle ultime due settimane. Sebbene non amino stare al centro del palcoscenico, in queste due giornate primaverile faranno sicuramente un'eccezione in tal senso perché ci saranno delle ghiotte gratifiche morali in arrivo.

5° posto Cancro: sabato top. La giornata migliore del weekend dovrebbe essere quella del 7 maggio per il primo segno d'Acqua, con quest'ultimo che riuscirà presumibilmente a mettere a segno qualche buon risultato se libero professionista. Domenica, invece, le energie fisiche e il tono umorale tenderanno al ribasso.

6° posto Capricorno: focus pratico.

Alcune attività troppo spesso procrastinate, come l'iscrizione in palestra o dare una ripulita al garage, potrebbero essere portare a compimento dai nati Capricorno in queste due giornate di maggio. Nonostante inizialmente il segno Cardinale non sarà particolarmente entusiasta, ad atto compiuto sarà pervaso da una gradevole sensazione di appagamento figlia della scelta di non rinviare ulteriormente.

7° posto Toro: punti d'incontro. Le effemeridi del fine settimane sembreranno suggerire al primo segno Fisso di fare il primo passo nel ménage amoroso per trovare un punto d'incontro con la dolce metà, anche se per giungere a ciò servirà accantonare l'orgoglio e cedere a qualche piccolo compromesso.

8° posto Gemelli: ostinati. Malgrado più d'uno tenterà di farli desistere, i nati Gemelli potrebbero perseguire i loro intenti a prescindere dai giudizi altrui, sfoggiando un controproducente mood cocciuto che non li farà giungere ai risultati che anelano nel weekend.

9° posto Vergine: voglia di relax. Il desiderio di staccare la spina del solito tran tran quotidiano sarà il probabilmente tarlo nelle menti dei nati Vergine in questo fine settimana ma, a parte la terza decade, sarà molto complicato per gli stessi liberarsi da alcuni improrogabili impegni.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: comunicazione flop. Esprimersi come vorrebbero, facendo comprendere le proprie ragioni a terzi, potrebbe essere una chimera nella giornata di domenica per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Sarà buona norma, invece, ponderare con dovizia ogni parola proferita, in particolar modo le prime due decadi che lunedì dovranno anche confrontarsi col Primo Quarto in Leone.

11° posto Acquario: illusioni. Semaforo acceso sul rosso per ciò che concernerà il fronte monetario dei nati Acquario in queste due giornate primaverili, soprattutto per coloro che avranno in mente di investire un gruzzoletto in una nuova idea che gli frulla in mente da un po'. Eventuali investimenti, difatti, non saranno supportati dal parterre planetario, in quanto potrebbero celare diverse insidie o essere delle vere e proprie illusioni finanziarie.

12° posto Bilancia: sfiduciati. D'accordo che il periodo astrale non è dei più interessanti ed entusiasmanti per i nati Bilancia, ma quest'ultimi tenderanno probabilmente a scoraggiarsi più del dovuto in questo weekend, mettendo in campo una controproducente sfiducia nel prossimo futuro che parrà offuscare eventuali buone nuove che giungeranno al loro cospetto.