L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 maggio 2022. Sul piatto della bilancia ci sono l'amore e il lavoro, interfacciati con i simboli astrali relativi alla seconda sestina zodiacale. Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 maggio consultando il responso delle stelle in merito a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 7 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata prevista al limite della positiva vivibilità, segnata da una poco felice propensione verso il "sottotono".

Il momento impone darsi un criterio, sia nel modo di portare avanti le idee o in merito ad eventuali richieste da fare. Alcune emozioni che credevate dimenticate forse torneranno a galla a causa della Luna in Leone. L’importante sarà non farsi prendere dai timori. Non fuggite dinanzi ad alcune verità che dovete guardare in faccia: è un bel compito, ma potete farcela! Nel lavoro noterete più di un’occhiata di ammirazione nei vostri confronti e non potrete che esserne orgogliosi. Dopo giornate un po’ turbolente, la calma di questa in arrivo sarà un vero toccasana per rimettersi in sesto: organizzatevi al più presto, come si deve.

Scorpione: ★★★★★. Partenza davvero splendida per questo sabato. A portare buone notizie sarà Venere in Ariete, a voi speculare positiva con all'orizzonte Urano in Toro, pronto a dare sostegno in campo economico.

Potete tranquillamente decidere ciò che preferite, se la questione riguarda soltanto voi. L’importante è non ferire la sensibilità altrui. E comunque chi vi ama vi darà volentieri una mano, nel perseguire obiettivi per voi molto importanti. Avete molte speranze in amore, specialmente se vi date da fare e non volete accontentarvi di rimanere dietro le quinte del palcoscenico.

Single, non potete tirarvi indietro e rinunciare a una conquista, proprio adesso che siete a un passo dal traguardo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 7 maggio sottolinea la blanda positività attribuita dall'Astrologia a questa parte della settimana. Dunque si preannuncia un sabato immobile, senza possibilità di qualsivoglia movimento fuori dai soliti schemi.

Se riuscirete a mantenere la concentrazione a lungo e non vi farete distrarre da chi vuol dispensare facili consigli, raggiungerete buoni risultati. Cercate di far capire chiaramente agli altri, che non avete tempo da perdere in sterili pettegolezzi. Dopo le giornate appena trascorse, piene di energia, ora arriva un lieve calo. Nulla di preoccupante, comunque: basta metterci lo spirito giusto. Alcune decisioni sono in forse e la cosa non vi entusiasma.

Oroscopo e stelle del 7 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Sono in arrivo momenti decisamente neutrali, per non dire noiosi o anche piatti. Tutto sommato non avrete di che lamentarvi. In definitiva questo sabato non dovrete fare nulla di speciale, solo agire secondo intelligenza, evitando di strafare.

Una giornata di riposo è quello che ci vuole, al riparo dallo stress e dal caos, a meno che non riusciate proprio a sopportare la solitudine. Potreste ascoltare buona musica mentre sistemate la casa, senza faticare troppo. Se ci sono amici che non vedete da tempo, questo inizio di weekend farà al caso vostro, e potrete così riallacciare preziosi rapporti umani e affettivi. Non chiudetevi in casa senza alcuna voglia di uscire: poi potreste pentirvi di non aver accettato un eventuale invito.

Acquario: ★★★★★. Si prevede un inizio weekend da vivere "alla grande", dando spazio a progetti o programmi eventualmente nel cassetto. A fare un po' differenza sarà un pizzico di fascino in più, insieme ad audacia e simpatia quanto basta, il tutto condito con un pizzico di sana esuberanza.

Questo fine settimana inizia con il desiderio di portare a termine alcune incombenze, per avere poi del tempo libero per voi e la vostra famiglia. Se vi date da fare, ma senza lasciarvi prendere dalla fretta, eviterete errori e di dover rifare tutto da capo. Se non aspettavate altro che il weekend per fare una piccola gita “fuori porta” con la famiglia, il momento non potrebbe essere più propizio. Il desiderio di vedere posti nuovi e conoscere persone nuove è forte, perciò assecondatelo, se potete.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di sabato 7 maggio, indica ottime previsioni per la giornata in arrivo, un pelino su soprattutto per i nati in prima e seconda decade. Se dedicherete la mattinata alle cose di lavoro o in casa, concedetevi il pomeriggio come valvola di sfogo, giusto per ricaricare l'energia.

Non reprimete le emozioni, anche se in questo periodo tendete più a nasconderle che a mostrarle, specialmente a persone che conoscete poco. A volte dovreste cercare di essere più espansivi ed estroversi, se volete approfondire qualche amicizia. Nel lavoro mettete da parte ogni traccia di timidezza e ritrosia e, in ogni occasione, sfoderate sicurezza e scioltezza: ma quante responsabilità! La cosa più bella, comunque, è vedere che il vostro entusiasmo viene recepito anche da tutti gli altri intorno a voi.