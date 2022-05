L'oroscopo di giugno 2022 è pronto a mettere in primo piano le previsioni zodiacali del mese di giugno, mese di preparazione all'estate. Cosa c’è di meglio per iniziarlo con un po’ di relax? L’amaca è il posto perfetto in cui stare in panciolle e godersi il sole. Basta poco a volte per rilassarsi con la compagnia giusta. L’aria è diventata più cristallina e questo ci permette di sentire una certa dose di leggerezza. Può anche essere che per alcuni la fatica continui, ma quello che è certo è che verrà sopportata al meglio perché consapevoli del periodo al quale si sta per andare incontro.

In generale, volendo dare una piccola anticipazione relativamente ai simboli astrali più fortunati, l'Oroscopo del mese di giugno evidenzia il Cancro vero "re" del periodo. Benissimo anche Toro, Gemelli e altri che andremo a scoprire insieme, tutti considerati positivi nel periodo indicato.

Previsioni del mese di giugno, i transiti del periodo

Giugno vede come protagonista assoluto il segno del Cancro. L'ingresso del Sole in Cancro il giorno 21 (Solstizio d'Estate) che darà ufficialmente inizio all'Estate 2022. Il 13 giugno invece assisteremo all'entrata di Mercurio in Gemelli, affiancato dal pianeta Venere nella giornata del 23 giugno. Invece Giove, Saturno, Urano e Nettuno saranno in moto diretto tutto il mese.

Al contrario Plutone sarà in retrogradazione per tutto giugno. La Luna inizierà il giro nei dodici segni a partire dal Cancro, concludendo il suo tour mensile nuovamente nel settore del Cancro.

Oroscopo del mese di giugno 2022 da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni dell'oroscopo di giugno indicano ottima la parte iniziale e centrale del mese.

Un po' meno gli ultimi dieci giorni, ma si può fare. Sentirete una forte chiamata a volervi prendere cura di chi ha più bisogno: persone in difficoltà, amici che stanno naufragando in mezzo ai problemi d’amore, famigliari che non possono fare a meno di voi. Sarete al centro dell’attenzione e dispenserete sorrisi, abbracci e calore a tutti.

Questo è anche il momento per riappacificarvi con tutti quelli che vi hanno reso la vita pesante in passato, così da chiudere un enorme capitolo della vostra vita. Benissimo o in netto miglioramento il fisico e la salute in generale.

Toro - Il mese che sta per iniziare darà via a un periodo di netta ripresa nel lavoro, in generale in ogni settore. Dalle attività di lavoro ai sentimenti passando per il fisico, nulla vi sarà precluso. Siete tra quelli al centro di un uragano? Magari vi trovate nell’occhio di un irreversibile ciclone e da lì guardate la vita che si sta muovendo intorno e vi sembra essere impotenti? Tranquilli, a giugno cambiando in modo irreversibile certi atteggiamenti o persone sbagliate sicuramente rimetterete in sesto la situazione chiudendo con un lucchetto tutto ciò che sta accadendo.

Respirate lentamente e fate in modo di sentire il corpo libero da ogni turbamento. Così troverete nuova serenità e questo vi permetterà di accettare anche ciò che ormai avesse preso il suo corso, soprattutto a livello professionale. In ambito di coppia si prevede qualche assestamento a fin di bene: non risparmiatevi!

Gemelli - Le previsioni astrologiche del mese di giugno indicano molto positivo il periodo in merito all'amore e agli affetti in generale. Il Novilunio in Sagittario e poi in Cancro, sempre in questo mese, vi regaleranno una luce speciale negli occhi. Tutta l’atmosfera in generale parlerà di tenero romanticismo e di sentimenti appassionanti, e voi non vorrete altro che potervi innamorare immensamente e per sempre di una persona speciale.

State imparando che amare rappresenta un atteggiamento di vita, più che uno stato emozionale, ed è il più creativo possibile. Il consiglio delle stelle: armatevi di ottimismo e gratitudine, visualizzando davanti a voi l’obiettivo che vorreste raggiungere. Poi credeteci fino in fondo e voilà, ecco che arriva il miracolo.

Cancro - Giugno (ma anche a luglio e agosto) è da considerare il mese della rivincita! Vi sentirete perfettamente a vostro agio nell'atmosfera che annuncia la fine di una primavera un po' così. Nel nuovo mese ritroverete appieno il contatto con voi stessi e con il vostro corpo. Vi sentirete addosso forse il peso di scelte passate che in questo momento non si adattano più perfettamente a ciò che siete diventati ora o che vorreste diventare.

Non entrate in panico e respirate. Avrete a favore le stelle del momento e tutta la consapevolezza necessaria a ribaltare qualsiasi situazione. Eventuali ansie possono essere calibrate attraverso il respiro, come quando modulate il flusso di un rubinetto. Sfruttate questo momento per individuare i punti deboli della vostra vita attuale e cercate una prospettiva distaccata che vi rimandi la visione d’insieme. Pensate positivo! Come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere: sfruttate nuovi equilibri per (ri)acquisire serenità.

Leone - Le analisi astrali impostate sull'oroscopo di giugno prevedono un buon mese, capace di far segnare una bella ripresa per quasi tutti i nati sotto il segno del Leone.

Mercurio riprende un moto armonico e vi dona tanta chiarezza mentale, prestanza e creatività. Potete permettervi di dare voce e vita a un progetto che poi non tarderà a diventare reale, a uso e consumo della comunità in cui vivete. Datevi l’occasione di esprimervi ai massimi livelli, sapendo che state riscuotendo i frutti degli investimenti passati. L’amore come sempre ha richieste che non riuscite ad ascoltare? Poco male: adattatevi alle circostanze e siate chiari con tutto il mondo! La professione invece, da adesso vi darà buone soddisfazioni. Potete quindi dedicare più tempo alla vostra attività, comprendendo meglio quanto veramente valete e fin dove potersi spingere.

Vergine - Sentimenti al top a giugno.

Si prevede pertanto per molti di voi nativi della Vergine un mese davvero promettente per l'amore. È tempo di rilanciare alla grande l'intesa passionale-affettiva, specie se siete reduce da mesi di dissapori con il vostro partner di sempre. Dal novilunio del 14 giugno e fino a quello del 29, vi si aprirà una finestra di opportunità molto interessante, per dare il mille per mille in un’iniziativa che metta in luce tutte le vostre capacità fisiche e mentali. In primo piano il ritorno per molti di una grande sensibilità poetica e artistica. Avendo vissuto tanto tempo in un profondo stato riflessivo, ora potete colorare il mondo delle tinte che avete scoperto di possedere, rimaste finora nascoste.

Il consiglio delle stelle per questo mese è uno solo: rivelate al mondo intero chi siete veramente e prendetevi i meriti che vi spettano!

Previsioni zodiacali di giugno 2022 da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il mese di giugno segna l'inizio di un periodo più impegnativo, a tratti un po' meno fortunato del solito ma non per questo negativo. Il mondo intorno a voi è molto ricco e pieno di sorprese che vi arrivano da persone insospettabili o da situazioni inaspettate; tutto starà nel saperle prima individuare e poi farle vostre. Sfruttate al massimo qualsiasi vantaggi in arrivo, così da avere le spalle ben coperte. In tanti state partendo alla ricerca delle vere radici che vi possano raccontare chi siete, cosa volete e come poterlo fare.

È un’occasione unica per portare luce nel passato, così da liberarsi definitivamente dai retaggi dentro cui siete cresciuti. In amore imparate a utilizzare l’efficace arma del perdono, che aiuta ad accettare in primis voi stessi e poi chi si ama, così per come è, e non per come vorreste che fosse.

Scorpione - È tempo di rivincite a tutti i livelli per voi del segno. Giugno sarà il mese della riscossa: irradierete energia positiva e la diffonderete anche a chi vi è vicino. La vita quotidiana potrebbe davvero diventare molto movimentata, piena di richieste e di cose da risolvere e sistemare. In tutto questo voi vi manterrete in disparte come un monaco zen, poi all’improvviso con il solito aplomb che vi appartiene interverrete guardando, valutando e poi infine decidendo per il meglio.

La cosa più bella è che state imparando a prendere la vita con leggerezza, quasi fosse un gioco di ruolo e questa prospettiva vi serve per perdere quell'odiosa seriosità che non v'appartiene ma che, non volendo, spesso lasciate trasparire. Nel lavoro siete in attesa di un cambiamento? Bene, qualcosa che avete fatto nei mesi precedenti porterà buoni frutti.

Sagittario - Le predizioni astrali del mese di giugno 2022 preannunciano che il tempo passerà piacevolmente e velocemente in mesta routine e anche con sprazzi di felicità davvero rigeneranti. Mercurio e Venere si preparano ad attraversare i confini dei Gemelli e questo per il vostro segno sarà un gran bene. I generosi flussi rilasciati dai suddetti astri favoriranno funzioni legate alla memoria, alla logica e all’apprendimento, doti che ultimamente hanno avuto un'efficacia dimezzata, lasciandovi in un momento di estrema riflessività e ponderazione.

Dal 12 giugno finalmente l'emisfero del cervello legato alla stima di sé stessi tornerà pienamente lucida e voi potrete iniziare a integrare tutto ciò che questo processo senz'altro metterà in evidenza. Tornerà in auge la voglia di primeggiare permettendovi di ritrovare quel posto che vorreste occupare agli occhi del mondo.

Capricorno - In questo mese, prossimo all'arrivo, proseguirete quanto fatto nel periodo precedente, dunque si prospetta un periodo normale, senza infamia e senza lode. Sarete i protagonisti indiscussi di giugno in merito ad alcune faccende interessanti l'ambito famigliare, posizione che già vi ha visti e ammirati da metà gennaio fino a inizio marzo. Questo nuovo stato durerà fino a verso la fine di settembre per poi riaffacciarsi a dicembre. Il vostro cielo sarà estremamente affollato e questo vi donerà la possibilità di affermare voi stessi in ogni ambito, soprattutto vi darà la possibilità di vincere sfide difficilissime, che solo non adesso ma dai prossimi giorni: diventeranno affrontabili grazie a una forza interiore maturata con amore e tenerezza. È da questa posizione che potrete effettuare i tagli esistenziali più complessi ma ormai necessari. Toccare i propri limiti significa comprendere chi si è veramente...

Acquario - A inizio mese sarà il vostro segno a risultare tra i protagonisti assoluti, grazie ad astri particolarmente di parte. Ritorna la chiarezza mentale, ma soprattutto quella dei sentimenti buoni, capaci di contraddistinguervi dalla massa dando modo a molti del segno di migliorare la propria stima agli occhi di tutti. Vi sentirete sempre più responsabili e questo vi farà dimenticare alcuni stati d’animo un po' contrastanti. Agirete con intelligenza e testardaggine reagendo a qualsivoglia arroganza o sopruso, fino a che non riuscirete a dare voce alla verità. Adesso invece non potete fare a meno di seguire un flusso emozionale e sentimentale che vi spinge a voler saziare una atroce "fame d’amore". Proviene direttamente dalla pancia e si fa sentire ogni volta che penate o incrociate lo sguardo di chi sapete! Se vi lascerete andare quel che basta, guarirete la vostra parte più fragile che vi accompagna fin dall’infanzia. Se sarà... sarà, altrimenti "arrivederci e grazie!": il mondo è bello perché vario.

Pesci - L'oroscopo di giugno annuncia un ottimo mese con momenti decisamente propizi sia per la vostra vita professionale, che per quella creativa. A tratti vi sentirete come Ulisse davanti a un esercito di sirene. Siete legati al palo della mente logica, che vi trattiene, ma trattenendovi crea in voi un forte senso di frustrazione. Vorreste andare, ma avete paura di perdervi lungo la strada. Eppure tutta questa situazione, che esplica se stessa al meglio nella vita di coppia, costituisce per voi una sorta di prima volta, o un ritorno a una realtà di fiducia e abbandono, come non vi capitava da una vita intera. Forse era tanto che non vi innamoravate più e vi siete dimenticati la sensazione. Cosa ci può essere di più bello se non sdoganare un amore proibito? Per molti del segno questo di giugno sarà il mese della rinascita sentimentale e affettiva in generale: ottimo così!