L'oroscopo del giorno 17 maggio è pronto a mettere in chiaro la situazione astrale relativa alla giornata numero due dell'attuale settimana. In evidenza nel contesto le previsioni astrologiche di martedì, come sempre viste con l'occhio critico di chi studia l'Astrologia applicandola alla quotidiana esistenza. Curiosi di dare un senso alla giornata? Di seguito tutti i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 17 maggio, segno per segno.

Previsioni astrologiche di martedì 17 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Al top l'amore. La Luna aerea del mattino vi risolleva lo spirito.

A beneficiarne è soprattutto il rapporto di coppia, che si esprime con un tono romantico e delicato. Passeggiate nel verde e respirate a pieni polmoni: l’energia penetra benefica dentro di voi attraverso l’aria. Complicazioni e cambiamenti di programma v’innervosiscono. Quando cullate un progetto controcorrente la famiglia vi mette il bastone tra le ruote. Mettete in preventivo qualche discussione, frutto più della vostra suscettibilità che di problemi reali.

Toro - Una giornata ricca delle vostre migliori qualità: perspicacia e spirito organizzativo, ancora più evidenti con il trigono di Mercurio. Acume negli affari e negli investimenti, siete così smaniosi di mettervi in gioco che nessuno può fermarvi.

Il transito lunare nel segno del Sagittario aumenta l’innata diplomazia. Ciò che vi è rimasto in gola lo esprimete con garbo, ma senza risparmiare frecciate. Vittima predestinata dello sfogo è il vostro capo o chi per lui: stavolta gliele cantate per bene e senza omissioni. Evitate di assumere un ruolo di responsabilità e organizzazione anche quando non vi compete.

Gemelli - Focus della giornata il lavoro: ovunque vi troviate, in casa o fuori, da fare ne avete. Soluzioni positive per chi è in cerca di un’occupazione. Se svolgete un’attività in proprio, vi tocca sfoderare tutte le vostre risorse segrete per restare a galla. In cucina via libera alla sperimentazione, date sfogo al vostro hobby mixando ricette di varie tradizioni.

Segnali di inequivocabile interesse da parte di una nuova conoscenza, ma è troppo presto per trasformare l’amicizia in amore, godetevi il flirt. Il must è agire, muoversi di continuo, conquistando opportunità e soprattutto la fiducia degli altri.

Cancro - Sostenuta da aspetti positivi, la Luna oggi vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro, su tutti i fronti. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo. Per la famiglia che vi reclama, rinunciate a uno straordinario che vi giocherebbe a favore sul lavoro: purtroppo non avete il dono dell’ubiquità! Inutile tentare di spiegarsi, siete a corto di parole: Mercurio in dodicesima Casa richiede silenzio stampa.

Oroscopo di domani 17 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Superata la fase progettuale del lavoro, arriva il momento di occuparsi dei dettagli che, pur se noiosi, spesso ne determinano la riuscita. Serata sotto tono, siete più ricettivi alle fusa di Micio o alle feste di Fido che agli inviti degli amici. Splendida nel complesso invece la parte inziale della giornata con la Luna di Terra in armonioso trigono al vostro segno. Un ribollire di calde emozioni vi tiene allegramente sulla corda. Concreti ma creativi, razionali ma generosi: se lavorate nel commercio, non faticherete ad allargare la clientela.

Vergine - Una giornata da vivere con pienezza, salutando con un brindisi spiritoso il Sole favorevolissimo verso il segno che inaugura un periodo davvero splendido.

Rapporti sereni e distesi con l’ambiente, con la Luna amica pronta a incoraggiarvi e a darvi fiducia. Grandi aspettative, ostacolate però da un ambiente molto competitivo. La concorrenza è agguerrita e voi siete troppo docili per fronteggiarla. Per la casa e il look spendete un patrimonio, ma lo fate a cuor leggero, senza ripensamenti o sensi di colpa.

Bilancia - Ottima la resa a livello intellettuale, ogni rapporto o intervento di lavoro riceve l’aiuto delle stelle. Un affare con l’estero vi frutterà un bel guadagno. Una Luna amichevole protegge le relazioni e illumina dolcemente le vostre speranze. Bravi al lavoro, con il consueto aplomb gestite affari e situazioni complesse anche a distanza.

Il vostro occhio lungo e perspicace arriva ovunque. Inutile però pretendere di realizzare tutto e subito, ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi. Non è escluso che un amico vi chieda un prestito o magari sarete voi a beneficiare di questo favore.

Scorpione - Grazie alla vostra sensibilità, che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi in una questione che coinvolge una persona cara. Aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni. In coppia con Venere, una Luna sbarazzina vi strizza l’occhio preannunciando una giornata frizzante e ricca di occasioni fortunate. Incontri emozionanti, capaci di far battere forte il cuore anche a un segno esigente come il vostro.

Lavoro in lieve rialzo: buone nuove per fine mese.

Previsioni zodiacali del 17 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Prematuro parlare d’amore, specie se ultimamente avete scompigliato in modo radicale la vostra vita. Per ora accontentatevi di una bella amicizia. Un filo di possessività, in gruppo vi piace sottolineare che lui o lei è già proprietà privata. Intanto, un po' irritabili con il capo: oggi proprio non gira e di fronte al primo segnale di malcontento o di richiamo, rimbeccate subito con piglio aggressivo. Qualche difficoltà è da mettere in conto, con Marte battagliero che vi tradisce passando in quadratura.

Capricorno - Incontrerete una persona che vi farà sentire liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni.

Davvero niente male, come inizio! Il sesto senso unito ad una buona capacità organizzativa vi permetterà di centrare gli obiettivi. Fate tesoro dei consigli delle stelle per emergere nella competizione: prima di tirare fuori gli artigli, cercate di elaborare piani ben costruiti. Oggi Urano passa tra le fila nemiche; dovrete tenere a mente che “chi troppo vuole, nulla stringe”.

Acquario - Testa confusa, tra fantasie irrealizzabili e progetti troncati a metà. Se li cercate, e sarebbe bene che lo faceste, gli appoggi non vi mancano. Ciò che vi manca oggi è soprattutto la voglia di mettervi in gioco, attivando le vostre risorse. Riuscirete comunque a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione.

Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente: v’impegnate in modo costante, intenzionati a badare al sodo.

Pesci - L’amicizia prima di tutto, senza aspettative. Notando le difficoltà economiche o esistenziali di un amico, siete i primi ad offrirgli un aiuto. Felici e contenti in viaggio ma anche al lavoro, se vi tocca, circondati da rapporti di complicità e fiducia. Partner decisionista, imperioso, battagliero: esattamente il contrario di quanto prevede il vostro carattere romantico e attaccato ai ricordi. Pesante anche alcuni rapporti con qualche familiare; voi sognate in grande, ma la quotidianità non vive né si nutre di fantasie.