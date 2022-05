L'oroscopo di sabato 21 maggio sarà caratterizzato da tante sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si lascerà sopraffare dallo stress e chi reagirà con coraggio alle ingiustizie.

Stando alle previsioni astrologiche di domani, i Gemelli, il Leone e il Sagittario proveranno a reinventarsi, mentre il Cancro e Pesci si concentreranno sul partner. Il Toro e il Capricorno non andranno molto d'accordo con i loro colleghi, al contrario dell'Ariete, dello Scorpione e dell'Acquario che saranno molto socievoli.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 maggio.

Previsioni astrologiche di sabato 21 maggio: Toro furioso, Cancro innamorato

Ariete: non avrete alcun problema a rapportarvi con gli altri. Riuscirete a creare una profonda empatia con determinate persone. Con altre, al contrario, sarà più difficile trovare un punto di incontro. In ogni caso, sarete molto attenti ai sentimenti del prossimo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non trascurare il lavoro.

Toro: l'ambiente lavorativo non sarà tra i migliori. Ci saranno continui litigi con i colleghi e anche svariate incomprensioni con il capo. Per voi sarà molto difficile mandare tutto giù. Avrete bisogno di uno spazio da dedicare a voi stessi e ai vostri hobby.

Il partner vi resterà accanto in ogni momento.

Gemelli: avrete bisogno di intraprendere una strada diversa. Infatti, vi renderete conto di non essere del tutto soddisfatti. Si tratterà di un percorso impegnativo che potrebbe mettere in discussione alcuni punti di riferimento della vostra vita. Dopo, però, vi sentirete molto meglio a livello personale.

Cancro: l'amore per il partner sarà ineguagliabile. Proverete un forte trasporto emotivo nei suoi confronti. Non accetterete l'idea di litigare con lui perché questo vi metterà molto a disagio. Il vostro obiettivo sarà quello di costruire un futuro insieme. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di agire cautamente.

Oroscopo di domani 21 maggio: Vergine creativa, Scorpione solare

Leone: potrebbe essere il momento giusto per osservare il mondo da un altro punto di vista. Liberarvi da ansie e paure vi aiuterà a ritrovare la felicità. Ci saranno molte cose che potrete fare, soprattutto a livello lavorativo. Un nuovo percorso potrebbe darvi la libertà tanto desiderata. Non ci saranno buone notizie in ambito sentimentale.

Vergine: la vostra creatività vi porterà a scoprire nuovi percorsi. Vi sentirete pronti ad affrontare tutto con il sorriso. Sarete dotati di una grinta non indifferente. Cercherete di superare gli ostacoli senza rimanere scottati dalle situazioni con le quali vi confronterete. Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare buon uso delle parole.

Bilancia: la vostra produttività subirà una piccola battuta d'arresto. L'eccessivo stress, infatti, vi impedirà di concentrarvi. Sarà importante rivedere le vostre priorità in modo da poter prendere le giuste decisioni. Mantenere la calma davanti a certe questioni non sarà semplice, ma necessario.

Scorpione: adorerete interagire con nuove persone. Vi piacerà ascoltare le loro storie e le esperienze che hanno vissuto. Non racconterete molto di voi, ma sarete di grande compagnia. Le previsioni astrologiche del 21 maggio vi consigliano di non temere di fare la prima mossa: qualcosa cambierà nella vostra vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 21 maggio: Capricorno stanco, Acquario fortunato

Sagittario: questa giornata sarà caratterizzata da tante sfide.

Il lavoro vi metterà alla prova con mansioni nuove e ancora inesplorate. Non dubiterete di voi stessi, ma avrete bisogno di un po' di tempo per comprendere il meccanismo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di avere più fiducia in voi stessi.

Capricorno: sarete stanchi di dover lavorare in un ambiente poco accogliente. I colleghi di lavoro avranno sempre qualcosa da ridire su di voi. Istintivamente vorreste scappare, ma le previsioni astrologiche del 21 maggio vi consigliano di avere pazienza. Potrete sempre tirarvi indietro in seguito.

Acquario: sarete molto fortunati. Saprete tenere compagnia al prossimo e supportarlo nei momenti di crisi. Non vorrete stare da soli perché l'interazione con gli altri vi donerà molto a livello emotivo.

Anche in amore tutto andrà per il meglio. Il partner si dimostrerà collaborativo e pronto ad ascoltarvi.

Pesci: l'amore di coppia vi riempirà il cuore di gioia. Le attenzioni del partner vi faranno sentire al centro dell'attenzione. Sarete pronti a mantenere il feeling raggiunto a ogni costo. Un pizzico di gelosia non guasterà, ma attenzione a non esagerare e a non farvi travolgere da paure inutili.