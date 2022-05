L'oroscopo di mercoledì 25 maggio è pronto a dare evidenza alla giornata numero tre dell'attuale settimana. In primissimo piano le previsioni astrologiche del 25 maggio, analizzate e mese a confronto con ognuno dei dodici segni dello zodiaco. L'Astrologia prevede soluzioni positive a chi avesse problemi d'amore oppure fosse in cerca di un’occupazione. Se svolgete un’attività in proprio, vi toccherà sfoderare tutte le vostre risorse segrete per restare a galla. In cucina via libera alla sperimentazione: qualcuno darà sfogo al proprio hobby preferito mixando ricette di varie tradizioni.

Vediamo di dare subito qualche bella notizia, se non a tutti, almeno ad una parte consistente dei simboli rappresentanti lo zodiaco: a voi i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 25 maggio.

Previsioni astrologiche di mercoledì 25 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna nel segno promette svolte nei sentimenti nonché in ambito lavorativo. Soddisfazione con sorpresina finale in un eventuale incontro nel corso della giornata. Chi segue il settore vendite è messo bene, chi affrontasse un colloquio per il suo primo impiego avrà una parlantina che conquista. Giove sigla il successo di chi vuole allargare la sua sfera d’azione, vuole entrare nel team di un calibro da novanta. Il saldo in Banca per molti lievita.

La Luna infiamma la passione in amore: affilate le armi della seduzione e... godete!

Toro - Le stelle invitano a consolidare ciò che più conta, a non escludere le persone care, chiunque lo meriti dovrà essere degno della vostra attenzione. I progetti di lavoro in corso procederanno spediti: Marte vi rende solido, abile, autorevole.

La libera professione è messa in luce dal buon Urano e le attività di routine saranno incoraggiate dalla Luna in Ariete. In amore siete fra i più amati dello Zodiaco, farete davvero furore. Per i cuori liberi in cerca d’amore la notte è malandrina e per quelli in coppia è semplicemente al bacio.

Gemelli - Seminate, ma raccogliete poco in fatto di nuove conquiste.

Colpa del locale, della compagnia? Lo Zodiaco afferma che la colpa è anche di Venere: non è il massimo per far scattare le ispirazioni amorose. In coppia il partner ha lo spirito critico più accentuato e sembra punto, più che da una zanzara, da un’insolita voglia di contraddirvi. La Luna si prospetta abbastanza sensuale, cresce la voglia di assaporare nuove intriganti situazioni. Fatevi ispirare da qualcuno che la sa lunga in fatto di situazioni goderecce.

Cancro - La Luna nel segno dell'Ariete aumenta la voglia di misurare il vostro fascino personale, vi rende frizzante, vi regala idee innovative nel lavoro. Siete precisi e non perdete un colpo nelle vostre abituali attività: Plutone è dalla vostra parte, con Mercurio che assicura strette di mano fra gli incontri in agenda: molte possono aprire tante porte chiuse.

Giove sconsiglia accordi e intese con chi non si conosce. Incontri felici per tutti quelli in stato single.

Oroscopo di domani 25 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Quando v’impuntate, diventate davvero intrattabili. Ne fate una questione di principio, e non c’è nulla o nessuno che vi faccia cambiare idea. Dovreste invece trovate un compromesso con chi vi è accanto, che cerca di consigliarvi per il vostro bene. Nel lavoro non disprezzate a priori l’ipotesi di un cambiamento, aspettate almeno di poterla valutare con serenità. Farete in tempo a rifiutare. In amore cancellate ogni tentazione di musi lunghi e rimbrotti e rilassatevi. Le nubi minacciose si allontaneranno in men che non si dica.

Vergine - State all’erta, questa è una giornata in cui verrà premiato il tempismo. Ci sono ottime occasioni da sfruttare, l’importante sarà coglierle al volo. “Chi non risica, non rosica”: non sempre si può pianificare tutto nel dettaglio, a volte bisogna lanciarsi. Nel lavoro gradite novità. Risposte positive riguardo ad una domanda che vi ha tenuto con il fiato sospeso e buone notizie sul fronte economico. In amore seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta.

Bilancia - Giornata decisamente no, per colpa delle stelle. Tutto va storto e, fatto insolito, anche la vostra praticità sembra essersi volatilizzata.

Cercate di mantenere la calma ed accettate a cuor leggero gli inevitabili cambiamenti di programma. Nel lavoro attriti e incomprensioni rendono pesante il clima nell’ambiente professionale, spingendovi a valutare l’offerta della concorrenza. In amore evitate le ripicche e i battibecchi inutili. Nonostante qualche piccola tensione, ciò che conta davvero è amare ed essere amati.

Scorpione - Non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato. Nel lavoro non mancano le prospettive allettanti, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto. Qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione altre opportunità.

In amore inutile cercare alibi; se non vi sentite più motivati a frequentare una persona, diteglielo chiaramente, senza alimentare false illusioni.

Previsioni zodiacali del 15 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Vorrete mettere mano ad una miriade di faccende, senza riuscire a concluderne neanche una, con il solo risultato di perdere tempo ed energie. Tutta colpa della congiunzione Luna-Giove in Ariete, che limita il vostro campo d’azione. Nel lavoro, buona parte delle difficoltà attuali sono da imputarsi a circostanze esterne. Accettate la battuta d’arresto e calibrate le vostre reazioni. In amore se non siete riusciti in alcun modo a suscitare l’attenzione di quella persona, non vi resta che tentare la strategia dell’indifferenza.

Capricorno - Non restate rintanati in casa: la monotonia oggi vi va più stretta del solito, perciò cercate ogni espediente per vivacizzare la giornata. Un buon consiglio per quanto riguarda l’amore: non siate troppo puntigliosi col partner. Nel lavoro fronteggiate gli imprevisti con lucidità, destreggiandovi in modo da conservare l’appoggio di persone influenti che hanno fiducia in voi. Per sciogliere il ghiaccio e vincere la diffidenza che v’impedisce di arrendervi ai sentimenti, l’eros è la medicina più efficace da adoperare nelle questioni di cuore.

Acquario - Le stelle vi invitano a fermarvi un attimo, proprio voi che siete sempre in movimento, e ad approfittare della fine della giornata per riposarsi e per riflettere un po’.

Prendete in considerazione gli errori commessi in passato e aggiustare la rotta perché non si ripetano. Nel lavoro è importante che ogni decisione sia presa in armonia con le vostre possibilità, che dovrete valutare con senso critico e con realismo. In amore troverete esattamente quello che andate cercando: un’avventura intensa e fugace o una storia d’amore che potrebbe cambiarvi la vita.

Pesci - Con la Luna nel segno dell'Ariete dovete sforzarvi di rimanere concentrati, senza concedere nulla al caso. Nessun problema: l’impegno non vi spaventa. Quando è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva sapete tirar fuori le unghie. Nel lavoro procedete senza fretta. Il terreno è insidioso: basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma quanto mai ingannevole. In amore, è vero che avete molto lavoro da sbrigare, ma è un secolo che non uscite a divertirvi e questo angustia non poco il partner. Non pensate che il suo malcontento sia giustificato?