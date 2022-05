L'oroscopo di mercoledì 11 maggio è pronto a fare chiarezza in merito alla giornata di metà settimana. In primo piano i settori della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Pronti a togliere il velo dai simboli astrali più fortunati del giorno? Tra questi certamente a emergere sarà l'Ariete favorito dalla Luna, quindi super fortunato sia in amore che nel lavoro. Ottimo il mercoledì in analisi anche per gli amici nativi del Leone, insieme a quelli della Vergine e del Sagittario.

Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma.

Altri, invece, saranno brillanti e di ottimo umore, non avendo troppe difficoltà nel portare a termine eventuali impegni o altro.

Di seguito i dettagli con i consigli espressi direttamente dall’Oroscopo di domani 11 maggio, con il lavoro e l'amore protagonisti assoluti.

Previsioni astrologiche di mercoledì 11 maggio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Potete contare sull’ottimo apporto della Luna, da oggi amica anche del vostro segno. Quindi non perdete tempo e datevi da fare: i risultati vi sorprenderanno. Relazioni sociali in primissimo piano, molto piacevoli sul piano privato e utilissime nella professione. Nel lavoro le questioni da risolvere sono molte e, ai vostri occhi, di poca importanza. Ma fate attenzione a non prendere nulla sottogamba.

In amore, ottimismo, socievolezza e simpatia facilitano contatti e nuove conoscenze. Se siete single, la vostra condizione ha le ore contate. Con Marte che da oggi inizia a dare un'impronta positiva al segno, sarete un autentico vulcano di iniziative.

Toro - Non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena, la giornata di mercoledì vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze, noiose ma necessarie.

Non è il momento di prendere decisioni importanti, poiché sarebbero condizionate dalla confusione. Nel lavoro, approfittate del momento abbastanza positivo per mettere a punto un piano da seguire durante l’intera settimana, evitando così di perdere tempo prezioso. In amore molte, troppe ambiguità. Occorrerebbe un salutare dialogo chiarificatore, per dissolvere come per magia ogni eventuale malinteso.

A tavola invece rischiate spesso di esagerare. Per evitare di dover correre ai ripari quando è troppo tardi, seguite una dieta naturale.

Gemelli - Si esaurisce, finalmente, la serie di giornate negative che ultimamente vi ha reso la vita difficile. Da oggi tutto è più facile e scorrevole. Non dovete esagerare: anche se c’è tanto da fare, evitate di agire in modo impulsivo. Meglio organizzarsi. In fatto di lavoro la situazione continua a rimanere inalterata, quindi ancora caratterizzata da numerose problematiche di vario genere. In amore, se in coppia vi sentite poco motivati, non cercate soluzioni complesse e cervellotiche. Lasciate semplicemente parlare i sentimenti. Un pizzico di senso di responsabilità in più: basterebbe questo per spingervi ad occuparvi con più continuità della vostra salute.

Cancro - Vi aspetta una giornata densa di impegni. I compiti cui dovrete attendere vi sembreranno noiosi, questioni che deleghereste volentieri a qualcun altro. Se qualcosa andasse storto nei vostri programmi, non ve la prendete e fate di necessità virtù. Nel lavoro, giornata un po’ sbiadita per certe questioni che avete già in programma da tempo. Poche idee si affacciano alla mente e l’entusiasmo è merce abbastanza rara. La buona intraprendenza che vi anima in ambito sentimentale darà una coloritura vagamente aggressiva ai rapporti amorosi. Urge dose massiccia di tenerezza. Seguite se possibile un buon programma alimentare, correlato da adeguata attività fisica, vi farà affrontare l’estate 2022 in piena forma.

Oroscopo di domani 11 maggio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Grazie al sostegno dei pianeti veloci, Viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con la collaborazione di esperti potrete mettere a punto progetti relativi alla casa o agli affari. Nel lavoro, alcune vostre proposte innovative non vanno proprio a genio ad una persona influente. Fidatevi del suo giudizio e fate dei piccoli aggiustamenti. In amore, giornata perfetta per fare nuove conoscenze. Specie se da tempo siete soli e avete voglia di un po’ di compagnia, accodatevi agli amici. In sintonia con gli influssi della Luna in Vergine potete iniziare un ciclo rigenerante fatto di camminate all'aria aperta o blanda attività fisica.

Vergine - Il periodo è delicato, dovete mettere ordine nelle relazioni interpersonali. In questo frangente avete tutta la comprensione e l’appoggio della famiglia. L’attenzione che normalmente dedicate al lavoro oggi appare un po’ affievolita da una passeggera stanchezza. Nel lavoro, non dovrete cercare lontano le buone opportunità, dal momento che proprio sotto ai vostri occhi si aprono porte davvero interessanti. In amore, pizzicando le corde della sensualità stuzzicate il desiderio della persona amata per riguadagnarne l’attenzione, di recente un po’ distratta. Dedicate più tempo ai vostri hobby, alla lettura e alle attività fisiche all’aria aperta, notoriamente ad alto potere rigenerante.

Bilancia - Questo mercoledì dovete cavarvela da soli: infatti, dopo un prolungato soggiorno nel segno della Vergine, dal prossimo giovedì abbandonerà quest'ultimo per presentarsi nel vostro. Vi serve quindi un po’ di tempo per riorganizzarvi in attesa di ripartire alla grande, sicuri e determinati. Grazie ai favori dell'astro d'argento, avrete ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Nel lavoro però non distraetevi, non abbassate la guardia ma andate dritti per la vostra strada. Non fatevi influenzare dai consigli di sedicenti esperti. In amore, specie nella vita di coppia si respira la solita quotidianità, che scorre tranquilla e senza scosse: forse un po’ noiosa, ma tanto, tanto rassicurante.

Le ore piccole non fanno per voi: evitate di andare a letto tardi.

Scorpione - Un cambiamento, tanto improvviso quanto imprevisto, vi spiazza e rischia di togliervi il sorriso. Ma non esagerate facendo di un sasso una montagna. Calma e sangue freddo: non vi occorre altro per fronteggiare un inconveniente. Ve la caverete egregiamente anche nel lavoro. Il Sole, ben disposto verso il segno, certamente vi facilita la vita. In questo momento siete in grado di prendere ogni tipo di iniziativa, perciò datevi da fare. In amore rincasare stressati o arrabbiati è rischioso: inutile prendersela con il partner. Meglio uscire di nuovo e starsene un po’ da soli. Se non avete voglia di fare movimento, rilassatevi con una lenta passeggiata nel verde.

I colori tenui di questa primavera inoltrata regala scenari splendidi.

Previsioni zodiacali del giorno 11 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Pianeti amici vi trasmettono la disposizione d’animo adatta per godere delle cose più piacevoli che la vita può offrirvi. Approfittatene al volo! Bando alle indecisioni e accettate senza indugio gli inviti di amici e conoscenti: non ve ne pentirete. Nel lavoro, aspettare che le occasioni vi piovano dal cielo non è nelle vostre corde. Datevi da fare e trovate un modo per sbloccare l’impasse. In amore, tra le rassicuranti mura domestiche, coccolati dalle amorevoli attenzioni della persona amata, ogni problema si ridimensiona. Regalatevi qualche ora da trascorrere in relax o anche in ozio assoluto.

Non è tempo perso, ma un modo efficace per ricaricare le batterie.

Capricorno - Il buonumore e quella carica di vitalità che nei giorni scorsi vi aveva trasformati in vulcani d’idee e d’iniziative sembrano essersi esauriti. Dovete tornare a fare i conti con la solita routine, ma vivete la cosa con la massima tranquillità. Nel lavoro, organizzazione e strategia di azione non fanno una piega, ma alla prova dei fatti c’è sempre qualche dettaglio che non va come dovrebbe. In amore, Venere prosegue il suo soggiorno nell’orbita dell'Ariete e questo significa che dovrete ancora sopportare qualche lieve incomprensione o tensione di coppia. È vero, in fatto di benessere avete conosciuto momenti migliori, ma non è il caso di farne un dramma: sono solo malesseri passeggeri.

Acquario - Qualche preoccupazione, probabilmente dovuta al lavoro in questo momento potrebbe farvi perdere il sorriso. Dovete assolutamente trovare una via d’uscita. A volte concentrarsi troppo su un problema impedisce di vedere la situazione con la dovuta lucidità. Con il Sole ostile dal segno del Toro, sul lavoro non fate scintille. Siete insoddisfatti, ma non sapete neanche voi cosa volete davvero. In amore, presi come siete dalle vostre delusioni professionali, in coppia siete presenti fisicamente, ma con la mente siete decisamente altrove. Stare per ore inchiodati davanti ad un problema porta il cervello a fare le bizze. Fare due passi vi farà bene.

Pesci - Se le novità non vengono da voi, questo mercoledì siete voi ad andarle a cercare.

La banalità vi sta stretta, proprio come un vecchio abito ormai da smettere. Ma, attenzione a non farvi ingannare dalle apparenze: prima di imbarcarvi in un affare, valutatelo bene. Sul lavoro invece il vostro comportamento è impeccabile e la cosa non è certo sfuggita ai superiori. Stanno per arrivare ottime gratifiche! In amore, con gli amici siete un portento, una vera forza della natura. Con il partner, invece, avete perso lo smalto dei primi tempi, siete un po’ annoiati. Anche se vi sentite in discreta forma, questo non è un motivo valido per abbassare la guardia e ricominciare a trasgredire certe regole.