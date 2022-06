L'ariete è molto possessivo con il partner e per i Gemelli le giornate sono molto tranquille. Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo dal 27 giugno al 3 luglio 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con il partner manca la passione e c'è troppa possessività. Il lavoro non manca, ma i guadagni continuano ad essere pochi, meglio cercare altrove. Settimana con alti e bassi per via della troppa ansia.

Toro: possono arrivare delle importanti e inattese novità sul lavoro. Per le coppie continua la passione e il romanticismo. Questo è il momento giusto per programmare un viaggio con gli amici o la famiglia.

Gemelli: le giornate continuano ad essere molto tranquille. I single posso trovare l'anima gemella e le coppie sono sempre molto affiatate. Nel lavoro ci può essere l'aumento della paga o un nuovo contratto.

Cancro: questo fine settimana è perfetto per restare vicino agli amici o alla famiglia. In ufficio ci possono essere dei litigi molto accesi. E' arrivato il momento di controllare la salute e in particolare la schiena.

Leone: ci sono alcuni problemi da risolvere. Con il partner è il momento ideale per staccare la spina e partire per un viaggio. Può arrivare anche la tanto attesa proposta di matrimonio.

Vergine: si deve fare molta attenzione nelle nuove collaborazioni di lavoro. Questo è il momento perfetto per investire in borsa, quindi meglio approfittarne.

La sfera amorosa continua ad andare molto bene e può arrivare anche la proposta di convivenza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: con il partner continua la passione e anche il dialogo. I cuori solitari possono fare tanti nuovi incontri e anche partire per un weekend. Nel lavoro possono arrivare dei progetti molto importanti.

Scorpione: per la forma fisica ed emotiva questo è davvero un bel momento. Nel campo lavorativo continuano gli alti e bassi. Con il partner i sentimenti continuano ad essere molto forti e invece per i single sta per arrivare l'anima gemella.

Sagittario: nella coppia continuano i confronti e le discussioni. Questo è il momento giusto per ristrutturare casa o comperarne una nuova.

Con questo caldo è meglio rimandare l'attività fisica in tarda serata.

Capricorno: in casa ci possono essere delle decisioni importanti da prendere, come l'acquisto di un nuovo immobile. Con il partner continuano le tenerezze e anche la passione. In ufficio ci possono essere alcune incomprensioni con i colleghi.

Acquario: nel lavoro è il momento giusto per essere più creativi e in questo modo il successo può arrivare molto prima del previsto. Con gli amici o in famiglia ci possono essere delle piccole liti. I cuori solitari possono incontrare una persona molto speciale.

Pesci: con il partner continuano le discussioni, ma sempre senza litigare. Con il partner manca la passione e forse è colpa di questo caldo. Nel lavoro è arrivato il momento di prendere una pausa e partire per le tanto attese vacanze.