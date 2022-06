L'oroscopo del fine settimana che va dal 2 al 3 luglio vedrà un caldissimo Sole nel segno del Cancro, che riempirà di passione i nativi del segno, mentre una forte Luna in Leone porterà benessere e armonia in amore. Bilancia non troverà pace fino a che non terminerà il proprio lavoro, nonostante Marte e Giove opposti, mentre potrebbe esserci un certo nervosismo nei nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 2 al 3 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 luglio 2022 segno per segno

Ariete: fine settimana fortunato per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono e Venere in sestile.

Single oppure, si prospetta un caldo weekend per voi, e non potrete assolutamente lasciarvi sfuggire certe occasioni. Sul fronte professionale vi darete da fare per soddisfare le esigenze di colleghi e clienti. Voto - 9️⃣

Toro: il pianeta Venere non sarà più dalla vostra parte, e questo potrebbe influire parecchio sul vostro atteggiamento. Con la Luna in quadratura dal segno del Leone infatti non sarà così semplice gestire il vostro rapporto. Un po’ meglio in ambito lavorativo, anche se ci saranno ancora alcuni piccoli imprevisti da superare. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale eccellente in amore secondo l'oroscopo del fine settimana. Questo cielo vi metterà perfettamente a vostro agio e godrete di un'intesa di coppia semplicemente perfetta.

Anche per quanto riguarda il lavoro riuscirete a mettere insieme progetti di alto livello, sfruttando al meglio questo cielo e tutte le vostre capacità. Voto - 9️⃣

Cancro: un caldissimo Sole sarà vostro ospite nel prossimo weekend. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete fortemente legati e attratti dal partner, da godere di una splendida armonia.

In ambito lavorativo non avrete dubbi su come gestire i vostri progetti, ma avrete sempre tutte le risorse di cui avrete bisogno per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un weekend pieno d'amore per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in ottimo aspetto, e in amore non vi risparmierete, cercando di vivere la vostra relazione di coppia nel più totale benessere.

Per quanto riguarda il lavoro gli astri saranno dalla vostra parte, e con il giusto impegno potreste anche andare lontano. Voto - 9️⃣

Vergine: configurazione astrale non particolarmente semplice da gestire per voi nativi del segno. Tra voi e il partner potrebbero esserci alcune discussioni da risolvere, e dovrete trovare una soluzione in tempo. Un po’ meglio sul posto di lavoro, anche se la cattiva posizione di Mercurio metterà qualche imprevisto da risolvere velocemente. Voto - 6️⃣

Bilancia: nonostante astri come Marte e Giove siano contro di voi, sul posto di lavoro cercherete di impegnarvi per riuscire a portare a termine i vostri progetti. Per fare ciò, affidatevi alla buona posizione di Mercurio e Saturno.

In amore ci sarà una forte emotività tra voi e il partner, merito in particolare di Venere in trigono e della Luna in sestile. Se siete single presto arriveranno momenti pieni d'amore e di spensieratezza. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo in parte contrario nei vostri confronti secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Sul fronte sentimentale la Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà, ma se ci sarà qualcosa che non va tra voi e il partner, la prima cosa da fare sarà stare vicini ed essere sempre aperti al dialogo. Sul fronte professionale vi darete da fare per gestire i vostri progetti, ma sappiate che non siete perfetti. Potete anche voi sbagliare, o non essere abbastanza preparati. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere non vi metteranno sempre nelle condizioni adatte per sentirvi vicini e in armonia con il partner. In casi come questi, la maturità sarà fondamentale per il vostro rapporto. Non mostrate dunque nervosismo. Molto meglio sul fronte professionale, dove con Marte e Giove in trigono ci sarà un certo ottimismo da parte vostra, utile per superare anche certi imprevisti. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un fine settimana nel complesso intrigante per quanto riguarda i sentimenti. Forse non avrete un gran cielo alle vostre spalle come qualche tempo fa, ciò nonostante potrete comunque vivere bei momenti insieme alla vostra anima gemella, basterà solo crederci. Nel lavoro ci saranno ancora diversi imprevisti da superare, e non potrete darvi per vinti.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà qualche nuvola sopra di voi. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche incomprensione con la vostra anima gemella. Per fortuna Venere vi darà una mano dal segno dei Gemelli, ma in ogni caso, non abbiate aspettative troppo alte. Sul fronte lavorativo invece sarete piuttosto ottimisti, e vi darete da fare affinché i vostri progetti prendano la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Pesci: non un fine settimana eccezionale per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, dovrete fare i conti con questa Venere in quadratura, che potrebbe causare svariate incomprensioni. Sarete in difficoltà anche sul posto di lavoro. Non avrete un gran cielo a sostenervi, e con Mercurio in quadratura non tutti i vostri progetti procederanno come previsto. Voto - 6️⃣