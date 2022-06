L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 giugno 2022. A fare da "cavia" la giornata numero cinque della corrente settimana messa sotto analisi per ciò che concerne i sentimenti nonché la parte lavorativa. Pochi ma senz'altro buoni i segni ritenuti a massima positività che, lo ricordiamo, risultano estrapolati dalla seconda sestina zodiacale. In pratica in questo contesto andremo a mettere in evidenza esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a dare un senso al prossimo venerdì?

A spiccare tra i movimenti astrali del periodo, sicuramente quello della Luna in Scorpione: l'Astro della Terra si lascia alle spalle il segno della Bilancia trovandosi felicemente in trigono con Saturno in Acquario e con il Sole in Gemelli. Bene, detto questo iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 10 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 10 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La Luna nel vostro segno questo 10 giugno passerà in quello dello Scorpione, tuttavia colorerà ugualmente di rosa la giornata. Riuscirete ad azzittire una persona che vi giudica, non condividendo i vostri stessi valori.

Se ci sono certe cose da chiarire con il collega di lavoro impiccione, usate la vostra ironia e spessore umano. Vi saprete far rispettare, grazie al vostro modo di essere diretti e incisivi. Con i colleghi tornerà la complicità cameratesca a tutto vantaggio della serenità. In amore invece, ritagliatevi del tempo e trascorretelo con la persona amata.

Assecondate la necessità di favorire le novità, per sentirvi vitali e palpitanti. Grazie alla protezione di un Sole in Gemelli decisamente amichevole, potrete fare movimento favorendo una buona forma psicofisica.

Scorpione: 'top del giorno'. Venerdì piacevole, grazie alla Luna in entrata nel segno davvero compiacente ed a un Sole favorevolissimo.

Insieme, vi regaleranno delle belle intuizioni per affrontare al meglio la giornata. Curate comunque la comunicazione con gli altri. Plutone lievemente ostile può rendervi ipercritici e taglienti. Nel lavoro intanto, procedete pure nella realizzazione dei vostri programmi, privilegiando una strada graduale ma sicura. Ricordate che “chi va piano va lontano”. In amore non perdete la calma ma esponete eventuali vostri problemi di cuore a chi può veramente aiutarvi: un amico o un famigliare. Non chiudetevi in voi stessi, ok? Siate più magnanimi nei vostri riguardi, magari concedendovi ogni tanto qualcosa di cui andate pazzi. Così facendo, migliorerete le vostre condizioni e l’umore.

Sagittario: ★★★.

L'oroscopo del 10 giugno predice una giornata dai toni lievemente grigi: si prevedono in stallo alcune situazioni. Alcuni nodi verranno al pettine. Forse sta per arrivare anche il momento di mettere seriamente al vaglio il rapporto con una persona che non vi dà più nessuna garanzia. Con l'attuale cielo decisamente poco amichevole, forse avrete voglia di cambiare qualcosa della vostra vita. Fatelo, affrontandone però con consapevolezza ogni conseguenza. Nel lavoro, esprimerete in modo più diretto con i superiori le vostre esigenze personali e le strategie d’intervento su un progetto che vi sta a cuore. In amore una persona invidiosa vi metterà alla prova, infondendovi indecisione e dubbi. Mettetevi nell’ottica di affrontare situazioni complesse.

Gratificatevi nel mentre con piccoli piaceri, come un acquisto fuori programma. Coccolatevi e fatevi coccolare da chi amate: in un battibaleno tornerete in forma.

Oroscopo e stelle del 10 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata routinaria, buona in generale ma non esente da situazioni altalenanti. Vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all’interno della coppia, a causa della Luna, in questi giorni quadrata al vostro Plutone. Siate più tolleranti nei confronti delle avversità o dei problemi che dovessero sopravvenire. Cercate di dare al partner lo spazio che merita o si verificheranno discussioni e litigi a non finire. Nel lavoro, teoria e pratica devono andare di pari passo: se fino ad ora avete prediletto l’una, dovete recuperare al più presto con l’altra.

In amore intanto, la razionalità potrebbe anche aiutarvi a capire certe cose, ma per il resto dovrete fare affidamento a sensazioni molto più vaghe. Quando capita che siete giù di corda, la cosa peggiore è rimuginarci. Fate qualcosa di diverso, che vi distragga da angosce e preoccupazioni.

Acquario: ★★★★★. Splendido momento per fare qualcosa di veramente interessante. Anche se non sempre potete avere fra le mani tutto il necessario, la Luna in Scorpione vi darà certamente la forza, nonché la fantasia, per sopperire ad ogni mancanza. Nel lavoro dovete mantenervi sempre aggiornati rispetto alle continue novità, per essere competitivi al cento per cento nel vostro settore. In amore invece, se alcuni rapporti non stessero andando a gonfie vele, forse un po’ è anche colpa vostra.

Rimediate al più presto, magari con un piccolo pensiero. Evitate soprattutto di nascondere ancora certi sentimenti solo per quieto vivere, ok? Se doveste perdere qualcosa rispetto ad alcune libertà personali, forse conquisterete qualcosa di molto più importante: pensateci bene. Meglio non andare a letto nelle ore piccole in questo periodo. La notte è fatta per riposare: anche se il richiamo della frescura serale si facesse impellente, pensate alla sveglia del mattino.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 10 giugno, preannuncia un periodo blando, comunque non male. In questo momento, forse vi state accontentando di ciò che avete raggiunto e non volete correre altri rischi: sappiate che “chi non risica non rosica”, come recita un saggio detto, per cui non siate timidi.

Non dovreste seppellire il talento che avete per il timore di perderlo. Le capacità vanno sfruttate. Nel lavoro, se state cercando qualcosa di nuovo, cominciate a guardarvi intorno, a chiedere informazioni su corsi e concorsi. In amore invece, arrendersi proprio quando la persona che vorreste accanto sta per cedere alle vostre insistenti richieste sarebbe come non credere più in se stessi. La capacità di convincimento è abbastanza buona, ma dovete impegnarvi ancora sull’esposizione dei fatti, in modo che sia più spettacolare. Tenete duro e andate avanti a oltranza, prima o poi coronerete il vostro sogno d'amore.