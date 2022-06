L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 giugno 2022. A tenere banco questo lunedì certamente l'entrata nel settore di una splendida Luna in Sagittario, favorevolissima ai tre segni di Fuoco. Tra i sei simboli astrali in analisi in questo contesto, che ricordiamo sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, a gongolare, oltre al già citato Sagittario, sicuramente Bilancia e Pesci, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Momento abbastanza impegnativo invece per coloro dell'Acquario, purtroppo preventivati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Grazie ad una sensibilità innata, amplificata anche dalla Luna in un segno di Fuoco, non sarà facile prendervi in castagna, neanche volendo. Infatti, il vostro intuito vi guiderà con assoluta certezza e vi aiuterà ad evitare quasi tutti i pericoli. Nel lavoro, puntualità e precisione saranno i vostri principi fondamentali. Se poi vi venisse in soccorso anche un pizzico di fortuna, tanto meglio. In amore, grazie al vostro intuito speciale, sarete nel posto giusto al momento giusto e magari farete anche l’incontro della vita, chissà...

Ottime energie a disposizione, sia psichiche che fisiche. Non siate però noncuranti nei confronti di piccoli disturbi di facile cura prendendoli per tempo.

Scorpione: ★★★★. Questo lunedì scorrerà nella solita, buona, confortevole e sicura normalità. Avrete bisogno comunque di continui stimoli, vivaci e attraenti, giusto per mantenere desta la vostra attenzione.

La Luna in allontanamento dal segno vi metterà in guardia. Col partner, soprattutto, potreste venire incontro a qualche discussione esagerata, ovviamente per le solite questioni banali. Nel lavoro, se le previsioni nel mondo degli affari vi mettono ansia, non aspettate oltre e correggete la vostra rotta: meglio tardi che mai.

In amore dice il saggio "Occhio non vede, cuore non duole"; tuttavia, non è sempre vero dato che il cuore ha occhi molto più percettivi: fatevi due conti e tirate le somme!

Sagittario: top del giorno. L'oroscopo del 13 giugno preannuncia una giornata meravigliosa, tutta all'insegna della Luna, in entrata nel vostro settore proprio questo lunedì. In questa giornata le vostre idee saranno sicuramente più spedite e definite del solito, forse perché qualcuno nei giorni scorsi vi ha fatto una ramanzina e da questa avete capito quali siano stati i vostri ultimi errori, sia in ambito privato che lavorativo. Se mostrerete il lato del vostro carattere più risoluto, infatti, tutti vi mostreranno molto più rispetto.

Le persone che vi sono accanto cercheranno di darvi quanti più stimoli possibile e basterà attivarne uno per mettersi in marcia senza fermarsi. Poi, dovrete solo crederci.

Oroscopo e stelle del 13 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un lunedì sotto l'egida della scontata routine. Complice il raggio benevolo della Luna in Sagittario, avrete le carte in regola per fare acquisti azzeccati o per intervenire ad una festa, senza timore di sfigurare. Con un aspetto curato ed elegante, anche in un ambiente un po’ ricercato, riscuoterete successo. Nel lavoro, decisioni importanti e svolte professionali improvvise potrebbero essere nell'aria. Di fronte ad una scelta, fidatevi del vostro intuito: vi suggerirà la direzione migliore.

In amore, visto che tutto o quasi in questi giorni sta filando abbastanza liscio, non lesinate slanci affettuosi e stupite la persona che amate con un dono inatteso. Ogni tanto fate una passeggiata all'aria aperta: un modo per armonizzare fisico e spirito.

Acquario: ★★★. La settimana riapre con una giornata valutata "sottotono": pazienza! Diversi sono gli inconvenienti a cui potreste essere esposti, a causa della quadratura di Mercurio diretta al vostro Saturno. Per quanto la tensione nervosa sfiori il livello di guardia, mantenete un comportamento corretto in modo da non sforare oltre. Nel lavoro, nel caso foste di fronte ad una scelta importante, non fatevi condizionare: valutate attentamente le possibilità e decidete autonomamente.

In amore invece, avete fatto di tutto per dimenticare una persona, ma ecco che, quando meno ve l’aspettate, si rifà avanti con l’intenzione di ricominciare... Sonno e pasti regolari poi, saranno un valido antidoto alle conseguenze dello stress, non solo mentale.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 13 giugno, serve sul piatto d'argento un inizio settimana quasi perfetto. In questa giornata potreste permettervi anche il lusso di regalarvi qualche momento di pausa, lontani da tutto e tutti. In questi giorni al lavoro vi sono diverse questioni da considerare che coinvolgono il vostro più profondo "io", e forse la vostra personalità potrebbe essere stata messa in discussione da qualche collega.

Il vostro successo in amore sarà indiscutibile: forse il destino di qualcuno non si deciderà oggi, ma gran parte della strada sarà spianata, quindi sarebbe il caso di approfittare e di farci un pensierino. A fine giornata cercate una persona amica e parlate di ciò che avete dentro: la vostra arma antistress.