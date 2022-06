L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 giugno 2022. In analisi la quinta giornata dell'attuale settimana, vista con l'occhio imparziale dell'Astrologia quotidiana: curiosi di sapere come sono le stelle di venerdì 17? In primissimo piano i sei segni della seconda tranche zodiacale: occhi puntati dunque su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A mettere ansia a questo giro un famigerato quanto imprevedibile "venerdì nero": per gli scaramantici, quando venerdì incontra la cifra "13" o maggiormente quella del "17", come in questo contesto, allora alto è il rischio di trovare momenti sfortunati.

Non è affatto il caso del Capricorno o dell'Acquario, entrambi considerati altamente fortunati proprio in questo periodo. Per gli altri segni? Lo scoprirete subito.

Senza tergiversare più di tanto, iniziamo di gran lena a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 giugno: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo un pochino delicato, difficile per molti del segno: il momento potrebbe essere segnato da un sottotono generalizzato a ogni livello. Evitate di guardare in continuazione l’orologio nella speranza che si metta a correre. In questo modo il tempo passerà anche più lentamente.

Il dinamismo lascerà spazio ad un’insolita pigrizia, per cui rallentate i ritmi. Se ne avvertiste il bisogno, ma occhio a non scivolare nell’apatia, relegate pure qualcosa in un angoletto, da riprendere non appena passato il periodo "no". Sappiate comunque che un atteggiamento passivo vi procurerà inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza.

Inutile farvi carico di questioni che non vi toccano, tanto più se, rimuginando su una soluzione, trascurate cose più importanti. In amore, per rincorrere forti emozioni potreste cacciarvi in una situazione alquanto difficile.

Scorpione: ★★★★. Giornata stabile, buona nella maggior parte del tempo. In amore, la Luna sarà propizia quel che basta per accendere le vostre emozioni più dolci.

Per alcuni di voi infatti sarà bello sentirsi amati, ricercati, desiderati e persino un po' viziati. In generale la giornata si preannuncia tranquilla, come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni, potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro, per oziare e fantasticare in pace. Nel lavoro, dovete sciogliere qualche nodo, dovuto ai malintesi che si creano quando la comunicazione non è perfetta: l’esperienza sarà la risorsa su cui contare. In amore invece, tutto bene, fino a quando i ricordi sono fonte di commozione. Ma quando v’impediscono di vivere con gioia il presente, meglio darci un taglio e seppellire definitivamente rimpianti o rancori.

Sagittario: ★★★★. Le previsioni dell'oroscopo indicano una giornata non male. In generale possiamo affermare che la buona routine quotidiana è sicuramente ben accetta a molti del segno: meglio questo che altro, ben sapendo che c'è di peggio. Tenete comunque presente che da ogni crisi si esce sempre rinnovati, sicuramente più forti di prima: è basilare affrontare le difficoltà con il giusto spirito, fermarsi a pensare per poi ripartire. Riflettete per trovare una soluzione alle vostre ansie e non datevi per vinti prima della battaglia. Nel lavoro intanto, potrebbe essere questo il momento giusto per esigere chiarimenti. Approfittate di un appiglio, di uno spunto, giusto per intavolare un discorso delicato.

In amore, anche se Venere non vi darà molto retta in questo periodo, avrete il sostegno parziale della Luna in Acquario, tale da rendervi abbastanza sensuali e più fantasiosi del solito. Emozioni piccanti a fine serata.

Oroscopo e stelle del 17 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata assai fortunata e propizia, alla faccia del "venerdì nero", sia a livello economico che sociale. Vi troverete sempre al posto giusto e pure nel momento più giusto. Risolverete intrighi in un lampo, grazie a colpi di genio: più di così non potevate proprio desiderare. Avrete Venere e Mercurio in trigono al vostro Plutone, dunque un’imbattibile compagnia che vi permetterà di trascorrere una bella giornata, davvero proficua e divertente.

Basterà scrollarsi di dosso la pigrizia, spegnere il computer e dedicarsi solo al benessere personale. Nel lavoro, lucidità e prudenza saranno le parole d’ordine con cui fronteggiare qualsiasi situazione frenetica, le uniche in grado di riportare tranquillità nell’ambiente. In amore, attraversate un momento splendido: cercate sempre di evitare gli scontri frontali e puntate a costruire un legame sereno.

Acquario: ★★★★★. Favoriti in amore proprio sotto l'egida del malevolo venerdì? Infatti, in questo periodo nei sentimenti state offrendo molto, ma anche ricevendo altrettanto. Quasi tutto il periodo sarà favorevole, senz'altro regalerà emozioni e romanticherie. Preparatevi quindi a trascorrere una giornata vivace e fortunata, ricca di nuovi incontri per i single.

Avete in testa tante idee e progetti e senz'altro riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro, potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché abbiate aspettative e strategie realistiche. Avrete le carte in regola per accedere a spazi professionali più creativi, ma dovrete essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio. Se in coppia, il vostro fascino misterioso potrebbe fare "nuove vittime" fuori dal menage: occhio! Forse è giunto il momento d’impegnarsi più e seriamente fare scelte importanti per il futuro.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 17 giugno preannuncia un periodo difficile, indicandolo con la spunta del "ko". Anche se vi sembra che tutto intorno a voi ristagni, con un po’ d’attenzione, coglierete i segnali per migliorare la situazione.

Coraggio, siate più ottimisti e ricorrete alla vostra grande forza di carattere per superare le difficoltà quotidiane. Nel lavoro non imponetevi se non proprio necessario. Non strepitate come sempre ma cercate di ascoltare anche il parere degli altri. Fate le cose con calma e tutto andrà per il meglio. In amore, se doveste sentirvi giù rifugiatevi pure nelle coccole del partner, ottimo rimedio quando tutto vi sembra andare storto. Se siete single, uscite in compagnia di nuovi e vecchi amici, chissà, fosse la volta buona? Lo sport vi aiuterà a sentirvi agili e scattanti, anche se la vostra età non fosse più giovanissima. Cercate comunque di evitare strapazzi e disordini, certamente non necessari.