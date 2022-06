L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° luglio 2022. Alla ribalta delle cronache astrali i sei segni della seconda tranche zodiacale. Dunque focus su amore e lavoro, nel contesto in direzione dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività quotidiane messe in conto al primo giorno del nuovo mese.

Previsioni astrologiche del 1° luglio, l'oroscopo

Bilancia: ★★★★. Giornata all'insegna della mediocre positività, senza troppi problemi.

In tanti state per attraversare un momento abbastanza tranquillo, con poche o niente di particolare a cui prestare attenzione. Cercate di andare avanti al meglio, ma non abbassate la guardia, il pericolo che possa succedere qualcosa di negativo è sempre dietro l'angolo. Sarete anche abbastanza presi da questioni di denaro, affari relativi ad investimenti o proprietà che richiederanno il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. State attraversando una fase di profonda trasformazione, ma grazie alla complicità di una persona vicina le cose andranno sempre meglio. In amore, la forza dei sentimenti vi aiuterà a superare qualche incomprensione, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere, prima di tutto.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano un inizio luglio fortunato, quanto basta a regalare meritate soddisfazioni. Molte situazioni prenderanno la strada giusta, aumenteranno le opportunità di conoscere gente. Giornata ideale per scrollarsi di dosso ogni residuo d’apatia. La Luna in Leone vi esorta a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti.

In famiglia saprete essere più flessibili, accettando, per il quieto vivere, qualche compromesso. Sembra che certe esperienze della vita vi scivolino addosso senza lasciare tracce. Abbandonate quell’atteggiamento da eterni adolescenti Nel lavoro, la collaborazione di un collega vi sarà utile a ridurre i tempi morti della vostra attività, aiutandovi ad ottenere forse una bella promozione.

In amore, una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità e vi spinge ad approfondire un nuovo legame, ma senza fare troppo sul serio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° luglio vede un periodo di normale convivenza con la classica giornata a quattro stelle, dunque normalità assoluta. Vi attendono questioni pratiche da sbrigare, forse anche abbastanza noiose, sicuramente in grado di restituire soddisfazioni. La vostra fantasia non trova requie attraverso realizzazioni banali e di routine, necessita invece di stimoli continui e inconsueti. Anche oggi ve li andrete a cercare, forse poco guidati dal raziocinio, ma sufficientemente protetti dalle stelle. Nel lavoro vi siete lanciati in un’idea che apparentemente sembra vincente, ma che ora dovreste cominciare a tradurre in termini economici.

In amore siete ancora in fase di “trattative”? Drizzate bene le orecchie: potreste cogliere indiscrezioni molto utili alla conquista della persona che più vi piace.

Oroscopo, analisi sulla giornata del 1° luglio

Capricorno: ★★★. Giornata prevalentemente sottotono. Premunirsi in anticipo quindi vorrà dire non farsi trovare impreparati. Qualcuno potrebbe trovare un po' più difficoltoso esprimere i propri sentimenti: affidatevi al dialogo e alla simpatia. Quindi possiamo dire che sarà un inizio mese non particolarmente vivace, tuttavia il riconoscimento delle vostre capacità professionali e comunicative accrescerà in voi l’autostima. Per evitare problemi futuri, sarete lungimiranti in merito ad investimenti e operazioni finanziarie.

Nel lavoro, scegliete bene i vostri collaboratori: in questo momento avete bisogno di persone metodiche che vi aiutino ad organizzare ogni tipo di attività. In amore invece, il rapporto di coppia diventa ogni giorno più stabile ed intenso e potreste addirittura ritrovarvi a parlare di matrimonio o di convivenza. Non lasciatevi prendere da nostalgie per il passato o da sogni irrealizzabili e godetevi un ben più reale e soddisfacente presente.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un periodo di calo generale. La giornata quindi evolverà a fasi alterne: alti, bassi e tanta noia. Avrete da pensare, rimuginando su scelte mancate o occasioni rifiutate. Pazienza e calma, arriveranno tempi migliori.

Gli impegni si prevedono pressanti, ma da oggi e nei giorni a venire sarete organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tenta di mettervi fretta. In serata, ottime performance tra i fornelli se avete stabilito di sperimentare vecchie ricette della nonna. Nel lavoro, intenzionati a badare al sodo, vi impegnerete in modo costante e regolare, dimostrando a tutti di sapervela cavare egregiamente. In amore nel frattempo dovete vincere la timidezza se volete conquistare quella persona, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 1° luglio, mette in previsione un inizio mese decisamente al massimo delle possibilità, tutte da sfruttare nei diversi comparti.

Potrebbero arrivare belle sorprese, specialmente in merito ad un malinteso: cercate di gestire il tutto, favorendo il ritorno della fiducia reciproca. La giornata di partenza del nuovo luglio pertanto potrebbe risultare davvero vivace e piacevolmente movimentata. Spontaneità, immediatezza e grinta vi consentiranno di portare a casa un buon risultato. Dedicate un po’ del tempo libero agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax. Lavoro. Risposte precise e tempestività nell’operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. In amore, contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma stimolante.