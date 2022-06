L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 luglio 2022. In questo contesto ad essere messi sotto analisi i sei simboli astrali compresi nella seconda sestina zodiacale. Occhi puntati sulla giornata di inizio weekend relativamente ai seguenti segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo pertanto a tastare il polso all'oroscopo del giorno 2 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Sabato 2 luglio, le previsioni dell'oroscopo

Bilancia: ★★★.

Periodo indicato dagli astri in prevalenza sottotono, incentrato in massima parte sulle solite cose noiose e scontate che ben conoscete. Riuscirete sicuramente ad allentare la tensione che si dovesse creare soprattutto in famiglia, anche affrontando alcune situazioni delicate, che ormai sono più che palesi. Non abbiate timore di affrontare certe verità, anche scomode. Caso mai, provate ad essere equi e imparziali. Nel lavoro, la buona concentrazione nelle attività usuali favorirà il discreto esito di una situazione importante. In amore non vi mancherà l’intraprendenza giusta, a patto però di saperla gestire condendola con un pizzico di sensibilità e tanto buon intuito. Pronti a far breccia nel cuore di chi vi attrae?

Da evitare intanto i luoghi rumorosi, gli spostamenti frequenti, il caos. Impostate un ritmo di vita basato su tempi molto lenti.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato mettono in risalto una giornata davvero passionale, a tratti bollente in alcune relazioni sentimentali. Con la configurazione astrale di questi giorni, riuscirete a liberarvi dai troppi condizionamenti che vivete in rapporto, dalla famiglia agli amici passando per le persone che più stimate o che vi fanno stare bene.

Con questa scelta, renderete più stabile la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Camminate con le vostre gambe nel settore lavorativo, cogliendo eventuali opportunità al momento stesso che si verificassero: alcune saranno veramente straordinarie. Non lasciatevi distrarre da fantasie e voli pindarici ma restate sul reale.

In amore, fase positivissima non solo per chi è in coppia. In tanti capirete meglio le vostre esigenze riuscendo a rinnovare alcune abitudini che (forse) rischiano di sovraccaricare il rapporto.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo sull'inizio del weekend annuncia un sabato davvero focoso per gli affari di cuore. Al top l'amore con i rapporti affettivi: famiglia, amici, persone stimate, tutti perfettamente in linea con i vostri desideri. Nel vostro cielo spiccano i favori di una Venere che in questo periodo fa letteralmente scintille con Giove in Ariete. La giornata si farà intensa man mano con il trascorrere delle ore: si prevede una romantica seratina con finale a sorpresa. Quietate le vostre ansie, anche se non è facile sapere di cosa si tratta, certamente sarà qualcosa che amate alla follia!

Allora, armatevi di pazienza e iniziate pure a gongolare: la vita vi sorride... Per i single, sarà possibile un incontro, tipo un colpo di fulmine. Nel lavoro però non siate troppo spregiudicati. Un comportamento troppo disinvolto o tracotante potrebbe farvi andare incontro a difficoltà.

Oroscopo 2 luglio, analisi su amore e lavoro

Capricorno: ★★. Inizio weekend abbastanza impegnativo. Purtroppo, a questo giro, le stelle non saranno per voi nativi troppo di parte: pazienza, presto vi rifarete con i dovuti interessi. La Luna potrebbe voltarvi le spalle risultando leggermente malandrina e voi avrete solo voglia di ritirarvi in voi stessi. Non lasciatevi condizionare dalle persone vicine ma coltivate la vostra autostima.

Accettate con gioia di partecipare ad un’iniziativa culturale o sociale, magari che v’interessa particolarmente. Nel lavoro potreste trovarvi a fare scelte che sottintendono cambiamenti. Siate flessibili, pensateci su per un po’ e poi buttatevi, costi quel che costi! In amore c’è una persona che da tempo aspetta pazientemente un cenno per avvicinarsi. Dategli una chance: se la merita di tutto cuore. Hobby creativi in questi giorni vi daranno grande energia e avranno la capacità di chiarirvi le idee.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un sabato discretamente positivo. La scontata routine, se presa con filosofia, potrebbe regalare piccole ma stuzzicanti soddisfazioni.

Allora, perché abbattersi per così poco? Occupatevi dei vostri amici, magari di quelli che non vedete da tempo. Alleggerirete la giornata con momenti di scambio interessanti e iniziative piacevoli. Le cose scorreranno, anche se in fondo avrete un pizzico di nervosismo: lo riuscirete a camuffare bene. Nel lavoro invece, vivrete forse un momento d’incertezza, dovuta ad uno scatto d’orgoglio, poi però lo supererete, riconquistando la solita lucidità. In amore, se siete single la persona che vi fa battere forte il cuore si sta gradualmente avvicinando a voi. Siate pronti ad accoglierla. Con Marte e Mercurio ottimi alleati darete un tocco più elegante, oppure vistoso all’immagine.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 2 luglio, mette sul piatto della positività/negatività un periodo buono.

Anche se in alcuni casi le situazioni e le persone graviteranno nell'orbita della normale routine. Se sarete in viaggio, vivrete una vacanza abbastanza piacevole. Ma anche se rimarreste a casa, complice una Luna semi-favorevole, sarete di buonumore. Riuscirete comunque a vivere con spirito positivo anche le situazioni più banali. Tutti andranno pazzi per la vostra amabilità. Nel lavoro, se avete già un impiego, guadagnerete il necessario per sentirvi tranquilli. Potrete così anche operare un’agognata svolta, anche nella vostra vita affettiva. In amore infatti, una simpatia potrebbe nascere per caso, in situazioni inaspettate. Ma da qui potrebbe fiorire poi una vera e più profonda intesa. Non sfogate eventuali nervosismi a tavola: la linea è già appesantita. Cercate invece un qualcosa che vi appassioni, da fare con regolarità.