L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 giugno 2022. Inevidenza c'è la giornata numero tre della corrente settimana, analizzata in merito ai settori della vita riguardanti l'amore con le attività lavorative.

In primo piano sono i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A tenere alta la curiosità la presenza di Venere in trigono a Nettuno, relazione alquanto positiva soprattutto per coloro nativi dei Pesci. Splendido periodo in arrivo anche per gli Scorpione, considerati al "top del giorno" proprio al giro di boa infrasettimanale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 22 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Un mercoledì da considerare pressoché buono, anche se alla lunga la sensazione di noiosa ripetitività potrebbe dare un po' fastidio. Il dinamismo in pratica lascerà spazio ad un’insolita pigrizia. Rallentate i ritmi, se ne avvertiste il bisogno, ma occhio a non scivolare nell’apatia. Un atteggiamento passivo vi procurerebbe inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza. Nel lavoro, inutile farvi carico di questioni che non vi toccano, tanto più se, rimuginando su una soluzione, trascurate cose più importanti.

In amore invece, per rincorrere forti emozioni, potreste cacciarvi in una situazione alquanto difficile. Non mettete in discussione gli obiettivi raggiunti ma siate quanto più coerenti con voi e le scelte fatte.

Scorpione: 'top del giorno'. Giornata davvero bella in ogni settore. A sugellare l'ottimo periodo la splendida posizione al top, a sottolineare la buona fortuna regalata dagli astri a tantissimi nativi del segno.

Per una giornata dinamica, contate pure sul transito del Sole in Cancro, un toccasana per i segni di Acqua. Ovviamente avrete dalla vostra anche sull'ottimo sestile della Luna con Saturno. Tono emotivo alto, incontri e serate piacevoli tra amici. Brillanti e intraprendenti, è la giornata adatta per divertirsi con allegria, senza rischiare.

Nel lavoro, di certo le idee non mancano. Dovreste però distinguere il vero dal falso e quelle realizzabili da quelle che sono semplici chimere. In amore, una new entry della vostra cerchia di amici scatenerà la fantasia: sfoderate il fascino e colpite!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno preannuncia un mercoledì di routine. Insomma, periodo non male davvero, anche se a cadenzare le ore sarà la solita routine vissuta a cadenza regolare ogni giorno. Presi dal quotidiano e pragmatici come siete, non avrete difficoltà ad aderire alla richiesta di un lavoro extra, inoltrata da un superiore. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica.

Cambiamenti interessanti si prospettano nella situazione professionale di alcuni del segno. Non siate diffidenti: ne trarrete certamente ottimi vantaggi economici. In amore il partner sarà in cima ai vostri pensieri. Chissà che non decidiate di fare un passo clamoroso, tale da rivoluzionarvi davvero la vita? Durante la giornata intanto, quali che fossero le incombenze da sbrigare, prendetevi un po’ di tempo tutto per voi, ve lo meritate.

Oroscopo e stelle del 22 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. In arrivo un giorno poco elastico, con poche possibilità di scelta: prendere o lasciare! Questo tipo di out out potrebbe interessare ogni momento della quotidianità e ogni situazione: pensare ed agire solamente da veri e convinti positivi, altrimenti sarà difficile venirne fuori.

La Luna intanto potrebbe intestardirsi contro di voi, ma sicuramente troverà una testa ancora più dura. Potreste trovarvi spiazzati: calma, recupererete presto l'autocontrollo necessario. Assumete invece l’atteggiamento che vi è consono e così riuscirete a resistere ad ogni tipo d’imprevisto. Nel lavoro sarete agitati e piuttosto inclini agli scatti d’ira. In queste situazioni, dovreste tenere particolarmente d’occhio ciò che direte. In amore una giornata tranquilla con serata davanti alla tv, ci può anche stare. Se però doveste rifiutare inviti galanti, allora c’è qualcosa che non va. Corpo e mente, com’è noto, s’influenzano a vicenda: una sapiente attività motoria darà nuovo equilibrio ed energia positiva a tutto il resto.

Acquario: ★★★★. Routine e normalità a 360°? Questo è, almeno secondo quanto lasciato intendere dalle stelle del periodo. Che poi sia una cosa non troppo difficile da superare, dipende solo da voi: aprite la mente e seguite il buon istinto, ovviamente tenendo conto anche di qualche buon consigli. L’umore è previsto abbastanza sereno e la giornata non fa presagire contrattempi. Tutto procederà secondo i vostri piani. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli imprevisti. Nel lavoro, la Luna in Ariete guiderà i vostri passi. Discreti risultati, consensi e piccole espressioni di stima, da parte dei vostri superiori vi metteranno di buon umore. In amore, la visita di alcuni vecchi amici movimenterà la serata.

Se sceglierete il tavolo giusto, potreste anche fare un incontro interessante. È un buon momento per quanto riguarda l’equilibrio emotivo e anche le energie fisiche sono buone.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 22 giugno, vede "rosa" per tantissimi nativi. Il periodo sarà sotto la positiva protezione di Venere, nel contempo in ottimo trigono al vostro Nettuno. I vostri progetti sono destinati ad andare in porto in tutti i campi, ma non siate troppo precipitosi. Rimanete con i piedi per terra. Cercate di bilanciare gli impegni: non trascurate la famiglia e gli amici per il lavoro. Ritagliatevi del tempo per il relax. La vostra energia vi permetterà di impegnarvi su più fronti, ma non abusatene perché potreste restarne a corto e allora sareste costretti a rallentare, perdendo l'eventuale vantaggio accumulato.

Raggiungerete comunque i vostri obiettivi, anche senza strafare. In amore, cercate di essere più presenti in famiglia e non trascurate il partner: coinvolgetelo nelle vostre attività. Brevi ma intense avventure per chi è single.