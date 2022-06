L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare l a seconda parte delle previsioni zodiacali del 23 giugno 2022. Ad essere messi sotto controllo dall'Astrologia del giorno i simboli dello zodiaco compresi nella seconda tranche, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sempre a tenere banco saranno i settori della vita interessanti l'amore con il lavoro.

Questo mercoledì la carta astrologica del periodo ci mostra una splendida Luna in ingresso nel segno del Toro e una gioiosa Venere varcare i confini del settore dei Gemelli.

Plutone si troverà in sestile con nettuno in Pesci ma nello stesso tempo soffrirà la quadratura dalla Luna. Giove resta stabile in Ariete con Mercurio in cammino lento sui gradi dei Gemelli.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Astrologia e oroscopo del 23 giugno 2022

Bilancia: ★★★. Ascoltate le critiche e i consigli di qualche famigliare, senza offendervi e iniziare inutili polemiche: le loro parole vi saranno d’aiuto. Questo mercoledì avete la carica e la sicurezza giuste per affrontare qualche piccola avversità o contrattempo. Nel lavoro qualche momento di sconforto per un impegno che vi sembra di non riuscire a terminare.

Vi sarà prezioso il sostegno di un collega fidato. In amore cercate di coinvolgere il partner in qualche nuova esperienza, mettendo in pratica le vostre mille idee. Il rapporto ne trarrà giovamento. Parlando di salute, un regime alimentare più controllato non può più essere rimandato. Oltre a giovare alla linea, mangiare meglio vi aiuterà a recuperare energie.

Scorpione: ★★★★★. La giornata potrebbe riservarvi una sorpresa. Tenete gli occhi aperti, per non lasciarvela sfuggire: rappresenta una bella rivincita. Accanto a voi, c’è qualcuno che ha bisogno d’aiuto, ma non osa chiedervelo: offritevi spontaneamente. Nel lavoro, mettete ordine nelle vostre numerose idee e date una priorità agli obiettivi o creerete solo una gran confusione, restando insoddisfatti.

In amore organizzate qualcosa di speciale per il partner: sarete entrambi soddisfatti e il rapporto ne gioverà. Per i single, possibilità d’incontri. Per la salute, c’è un leggero calo d’energia che non deve preoccuparvi, perché dipende solo dal vostro attivismo, a volte eccessivo. Rilassate corpo e mente.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 23 giugno indica che vi sentirete del tutto padroni della vostra vita: è il momento giusto per ampliare le relazioni sociali e approfondire conoscenze in ogni campo. Muovendovi nel mondo con maggiore sicurezza, otterrete risultati insperati sino a poco tempo fa. Siate fiduciosi. Nel lavoro, nelle situazioni già consolidate, darete il meglio di voi, ma potreste anche cominciare con successo a porre basi concrete per nuovi progetti.

In amore siate premurosi perché, anche se vi sembra che tutto fili liscio come l’olio, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Incontri per i single. Riguardo la salute, vi sentirete in forma, ma si avvicina il momento in cui dovrete preparare il vostro corpo al caldo di stagione. Attenzione all’alimentazione.

Oroscopo, le previsioni di mercoledì 23 giugno

Capricorno: ★★★★. Non rinunciate alle vostre passioni e ai vostri hobby, per un frainteso senso del dovere o di sacrificio: vi sentireste svuotati e malinconici. Trascurate troppo il fisico: per rimediare, bastano un’alimentazione più sana e un po’ di movimento. Nel lavoro probabile conflitto con un superiore. Per arginare i danni, accettate i consigli saggi e spassionati di un amico di provata fiducia.

In amore, sarete indotti ad allontanarvi, con l’idea che ciò che c’è al di là della coppia ha un particolare fascino. Tornerete poi sui vostri passi. Per la salute, una cattiva digestione potrebbe essere la causa di una fastidiosa emicrania. Consultate un medico di fiducia e fate i controlli di routine.

Acquario: ★★★. La Luna in Toro è in vena di farvi qualche dispetto, soffiando sul fuoco delle divergenze esistenti tra voi e la persona che amate. Emergeranno opinioni, gusti e hobby diversi. Non vi resta che accettarlo e pazientare qualche giorno. Nel lavoro, avrete le idee chiare e il giusto approccio alle cose. Ne conseguirà che offrirete di voi un’immagine della massima efficacia. In amore, se volete avere ragione su incomprensioni lasciate in sospeso, mettete la persona che amate in condizione di spiegare le sue opinioni.

Per la salute, con il beneplacito di Sole e Marte, avrete energie a iosa, sia fisiche che mentali, accompagnate da una fervente creatività.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 23 giugno, vede un periodo discreto. Anche se a volte vi sembra di essere sul punto di deflagrare, mantenete la vostra proverbiale calma: presto, tutto si risolverà per il meglio. Nulla v’impedisce di sognare, ma per ora è ancora necessaria tutta la vostra presenza di spirito. Nel lavoro, se qualcosa non va, non siate troppo duri con voi stessi, né con i vostri colleghi. Una soluzione c’è sempre: basta saperla individuare. In amore non sfogate il vostro nervosismo con il partner, creando equivoci inutili. Piuttosto, date spazio alla giocosità e al divertimento in coppia: vi gioverà. Per la salute, nello sfogliare l’agenda della prossima settimana, trovate il tempo per un controllo dal medico di famiglia. Forse, c’è qualche analisi da fare.