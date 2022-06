Secondo le previsioni dell'oroscopo del 24 giugno i Gemelli devono credere di più in se stessi. Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Sagittario, invece, possono risolvere questioni in sospeso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: siete un po' pensierosi e la cosa potrebbe portarvi a comportarvi in modo bizzarro e goffo. In ambito sentimentale, invece, meglio non essere troppo bellicosi.

11° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 24 giugno esortano i nati sotto questo segno ad avere pazienza. Se avete subito un torto, ricordate che la vendetta è un piatto che va servito freddo.

10° Ariete: non bruciate le tappe in amore. Lasciate al partner la possibilità di decidere liberamente quale percorso intraprendere e soprattutto in quanto tempo.

9° Toro: allargate i vostri orizzonti, soprattutto sul fronte del lavoro. Ricordate che ci son sempre delle alternative, nessuno può obbligarvi a fare nulla. Cercate di essere lucidi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: se dovete prendere una decisione nell'imminente futuro non perdete la concentrazione. Non lasciatevi distrarre da questioni futili e di poca importanza.

7° Pesci: in amore e in amicizia l'importante è mostrare i vostri sentimenti. Non tenetevi tutto dentro, almeno con le persone care. Dal punto di vista professionale, invece, siate più attenti alle persone di cui vi circondate.

6° Cancro: le stelle sono un po' ballerine, quindi prestate attenzione a come comportarvi. Non siate troppo irruenti nell'esprimere i vostri punti di vista.

5° Sagittario: l'oroscopo del 24 giugno denota una mattinata alquanto energica. Cercate di sbrigare quanto prima le faccende più scoccianti, in modo da lasciare il pomeriggio un po' più libero.

Oroscopo segni fortunati 24 giugno

4° in classifica, Vergine: chi ha avuto qualche piccolo disguido dal punto di vista sentimentale farebbe bene a intervenire. Non vale la pena restare con il broncio se si tratta di questioni futili.

3° Gemelli: giornata un po' faticosa, ma allo stesso tempo gratificante. L'oroscopo del 24 giugno vi invita a credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

Continuate a lottare senza arrendervi.

2° Capricorno: non bruciate le tappe. In amore bisogna lasciare che gli altri agiscano secondo i propri ritmi. Il lavoro promette bene, soprattutto per i liberi professionisti.

1° Acquario: in ambito professionale siete molto attenti e precisi. Non date luogo a dei colpi di testa improvvisi, quindi agite con cautela. Soprattutto chi ha iniziato una nuova relazione deve andarci piano.