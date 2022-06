L'Oroscopo del giorno è pronto fare chiarezza in merito a come sarà la giornata di venerdì. A tenere banco in questo caso sono le previsioni zodiacali del 24 giugno 2022. Oggetto delle analisi odierne, some sempre del resto, i comparti della quotidiana esistenza legati a doppio filo con l'amore e le attività lavorative. Bene, a questo punto, senza tergiversare oltre, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 24 giugno consultando il responso delle stelle in merito ai sei simboli appartenenti alla seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 24 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. La giornata del 24 giugno non vede di buon auspicio eventuali iniziative o progetti, soprattutto a breve termine. Riguardo l'amore, un senso di malessere interiore potrebbe mettere a disagio in ogni momento. Si consiglia di non passare subito "a vie di fatto" se, malauguratamente, qualcuno dovesse provare a contraddirvi, ok? Single, se siete in cerca delle solite "emozioni nuove", appaganti certamente ma dalla durata di un fuoco di paglia, vi diciamo attenti! Potreste innescare un girotondo infinito di false illusioni. Nel lavoro, tutto come i giorni scorsi: nel breve difficile che qualcosa possa cambiare, però, come si dice, "mai perdere le speranze".

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano in arrivo un periodo decisamente monotono, anche se, alla lunga, stabile e abbastanza sopportabile. Le vostre stelle non saranno granché collaborative. Per i sentimenti, il comparto affettivo non rilascerà grosse opportunità, nemmeno tante belle sorprese, anzi, qualcuna di esse potrebbe essere poco gradita.

Single, periodo di alti e bassi: approfittate dei momenti "alti", dando preferenza a eventuali situazioni piacevoli, pronti a ripagarvi di tutti quei frangenti un po' così. In aumento esponenziale il comparto erotico-sessuale. Nel lavoro, evitate di portare avanti azioni non ben coordinate o mancanti di veri obbiettivi: non fate le cose "alla carlona", campate in aria.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 giugno preannuncia una giornata sotto splendidi auspici. A portare positività in quasi tutti i comparti sarà, una meravigliosa Luna in Toro. L'astro della Terra, come consuetudine, darà ampio margine alle vostre manovre sentimentali, favorendo non poco la risoluzione di eventuali problematiche aperte. In generale il comparto affettivo sarà al centro dell'attenzione, con nell'aria qualcosa di positivo ma ancora non ben identificato: cercate di essere più rilassati, lasciandovi andare a dolci effusioni e attimi indimenticabili da cogliere appena possibile. Il lavoro, soprattutto in questo periodo, risente delle poche idee disponibili, in grado di favorire il proprio settore professionale.

Potrebbero esserci, ma per pochi, buone possibilità di fare brevi spostamenti.

Oroscopo e stelle del 24 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Positivissima giornata quella in arrivo con soluzioni geniali in grado di sovvertire qualsiasi problematica dovesse capitare. In merito agli affetti, potreste sentirvi un po' delusi da qualcuno su cui ponevate una certa fiducia. Niente paura, gli astri riusciranno a togliervi d'impaccio, evitandovi di entrare in stati confusionari. Alcuni di voi vivranno momenti davvero magici con la dolce metà, non esenti comunque da piccole difficoltà di vedute. Single, si prevede in amore una giornata speciale, importante soprattutto per alcune faccende aperte in attesa di risposte: forse, riuscirete a trovare una giusta soluzione a ciò che vi assilla.

Nel lavoro, Per il lavoro, invece, a dare soddisfazioni sarà una ritrovata verve, una splendida creatività mista a fantasia: praticamente non avrete rivali.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno mettono sul piatto la possibilità che possa essere più pesante del solito questo fine settimana lavorativo. Come avrete certamente capito, si tratterà di lottare con ogni mezzo disponibile contro un pessimo venerdì. Riguardo la sfera affettiva, specialmente in amore, assolutamente nulla da sperare: avrete pochissime novità da sfruttare, ma quello che potrebbe mancare sarà la voglia o l'entusiasmo capace di buttarvi in situazioni decisamente nuove. Single, potreste inizialmente accusare strane sensazioni: irrequieti e stanchi, come se tutto ciò in cui avete creduto fino ad ora non fosse più di vostro gradimento.

Eppure, in apparenza non c'è nulla di che lamentarsi: che succede? Cercate di non enfatizzare certe vostre insicurezze. Nel lavoro, poi, cercate di non avere troppa fretta: le illusioni lasciatele a quelli che non sanno aspettare, voi siete tutt'altra pasta!

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 24 giugno, annuncia un periodo preventivato 'sottotono'. Vista l'attuale situazione, non iniziate cose nuove o basi per eventuali progetti futuri: mettete l'anima in pace e, d’impegno, cominciate fin dal mattino a cercare qualcosa di "non rischioso" da fare. In amore, con il partner dovrete essere pronti a dare il meglio di voi, specialmente a pazienza: potreste non reggere alle solite "amorevoli sparate" della persona che amate.

Per coloro ancora single, si consiglia di cercare maggiori stimoli verso eventuali novità, soprattutto se riguardanti l'area delle amicizie o delle conoscenze recenti. Il lavoro andrà discretamente. Forse, inizierete a muovere qualche passetto positivo: mettete da parte il malumore, cercando di mostrare fiducia verso le cose e le persone del vostro ambito.