L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 giugno 2022. In analisi la giornata di sabato messa in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire come andrà in amore e nel lavoro? Ottima giornata per qualcuno di voi, giusto per dare sfogo alla fantasia. A qualcun altro verrà offerta l’occasione tanto attesa per dimostrare il proprio carisma. Altri invece saranno brillanti o creativi, dunque giornata da cogliere al volo insieme alle buone chance che certamente non mancheranno.

Di seguito l'oroscopo del giorno 25 giugno con il report inerente l'andamento previsto per il periodo in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Sabato 25 giugno, l'oroscopo su amore e lavoro

Bilancia: ★★★★. La Luna in congiunzione a Venere stimola gli scambi e la comunicazione, dando il via ad una giornata frizzante e ricca di occasioni da prendere al volo. L’ideale sarebbe approfittare del weekend per un fuori programma, come un breve viaggio con la famiglia o tra amici. Nel lavoro, la quadratura Sole-Giove crea qualche intralcio, ma se vi siete messi in testa di raggiungere un traguardo, prima o poi ce la farete. In amore eventuali fantasie piccanti si esternano in chat e sui social network, non nella vita reale...

Con il partner raggiungete finalmente l’intesa sul piano della trasgressione. Per l'aspetto salutare, le belle giornate vi spingono naturalmente al movimento. Passeggiare a lungo all’aria aperta gioverà sia alla salute sia alla linea.

Scorpione: ★★★. Qualcuno sta cercando di parlarvi il più apertamente possibile ma voi proprio non volete ascoltare, quindi vi fingete o imbarazzati oppure offesi per non si sa bene che cosa.

Se non volete consigli, allora basta non chiederne. Non potete mica pretendere che chiunque vi dica esattamente quello che volete sentirvi dire? Sarebbe davvero assurdo, soprattutto se avete già qualche vago sentore che avete già commesso qualche errore. Nel lavoro a fine settimana sembra che gli impegni si moltiplichino, ma voi siete abili a mantenere l’equilibrio e ad impostare ogni attività.

In amore invece, calma piatta sul fronte dei sentimenti e forse è meglio così, visto il periodo indicato come "sottotono" sarebbe facile per voi perdere il controllo. Salute, buona la forma con un fisico che risponde prontamente ai vostri comandi. La sensazione di benessere si andrà rafforzando in serata.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 giugno prevede un ottimo periodo. Diciamo che sarete molto ispirati sia oggi che domani: cercate di apportare cambiamenti ovunque lo riteneste utile. Nel lavoro, alcuni nodi che da lungo tempo vi tormentano stanno per sciogliersi. Mettete in campo la vostra costanza e un pizzico di testardaggine. In amore invece tutto procede bene: col partner, in famiglia e con gli amici: è il momento di valutare seriamente scelte da sempre rimandate.

Nel relazionarvi agli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità. Incontri interessanti per i single. Per la salute, assecondate il vostro gusto per il bello, dedicandovi a qualche hobby artistico: vi aiuterà a liberare la mente dalle ombre e a riposare.

Oroscopo, previsioni zodiacali del 25 giugno

Capricorno: 'top del giorno'. Riuscirete ad instaurare rapporti spontanei con molte persone. Questo non farà altro che aumentare la vostra autostima. Vi attende una giornata luminosa, con la Luna che vi sorride presto raggiungerete alcuni dei vostri agognati obiettivi. Nel lavoro sarete particolarmente lucidi. Farete attenzione anche ai piccoli dettagli e non rischierete lontanamente di commettere errori.

In amore, programmate qualcosa di speciale, da vivere in questo weekend con il partner e chi vi sta a cuore. Se siete soli, è il momento giusto per guardarsi intorno. Salute in rialzo: Il calo di energie che avvertirete dipenderà solo dalla stanchezza accumulata durante la settimana appena conclusa. Cercate di rilassarvi, magari con l'ascolto di buona musica.

Acquario: ★★★★. Affrontate uno alla volta, con serenità di giudizio, i problemi insorti sui molteplici fronti che vi vedono impegnati. Tutto sarà più semplice. Non lasciatevi travolgere da mille idee, che aumenterebbero solo confusione e dubbi. Siate concreti. Nel lavoro, prima d’intraprendere nuovi progetti, concludete quelli già avviati.

Anche se qualcosa vi avesse un po’ deluso, il periodo potrebbe riservare delle sorprese inaspettate proprio in questo finale di settimana. In amore, un dialogo franco e onesto fugherà eventuali dubbi in grado di minare seriamente l’armonia di coppia. Sarete più aperti al confronto e inclini al buon dialogo. Parlando di salute, avete bisogno di un po’ di relax, mentale oltre che fisico. Cercate la compagnia di amici di vecchia data per una piacevole, spensierata, divertente chiacchierata.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 25 giugno, predice un periodo poco positivo. Se avvertite una grande voglia d’evasione o pensate a progetti grandiosi, lo dovete a Plutone che si trova in sestile a Nettuno nel segno.

Potreste programmare una vacanza da fare a metà, fine estate, magari in un luogo tranquillo. Nel lavoro eventuali investimenti finanziari, in primis quelli più impegnativi, andranno valutati con particolare cura, perché non è questo il momento giusto per l’azzardo. Limitate le spese puntando solo su cose necessarie. In amore invece, date libero sfogo al desiderio di conquista: sono possibili incontri interessanti per i single. Ma se siete in coppia, riflettete prima di qualsiasi mossa fuori dalle righe, ok? Per l'aspetto salutare, mantenete l’armonia tra mente e corpo con esercizi di respirazione. Scegliete un angolo tranquillo, magari a contatto con la natura.