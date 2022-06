Le previsioni dell'oroscopo del 26 giugno esortano i nati sotto il segno della Bilancia ad osare un po' di più in amore. I Leone devono essere pazienti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: date tempo al tempo e non abbiate la pretesa di essere troppo frettolosi. Sia in amore sia nel lavoro è importante puntare in alto, ma mantenendo sempre i piedi per terra.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 26 giugno vi invitano ad essere pazienti. Non mettete fretta alla provvidenza e cercate di aspettare i tempi giusti. Sia in amore sia nel lavoro ci vuole costanza e lucidità.

10° Toro: se state affrontando dei pericoli, forse è il caso di darsi da fare per mettervi a riparo. La vita è fatta di insidie, pertanto, c'è bisogno dell'aiuto delle persone care per rimettervi in sesto.

9° Pesci: occhi aperti per quanto riguarda la sfera professionale. Ci son delle occasioni, ma dovete essere scaltri. In amore siete indecisi sulla strada da intraprendere, non potete fare altro che seguire il vostro cuore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: buon momento per mettere da parte l'orgoglio e per concentrarvi solamente su quello che desiderate. Non c'è modo di scappare alle tentazioni, se non quello di cedervi.

7° Capricorno: giornata di risposte quella del 26 giugno secondo l'oroscopo.

Forse è il caso di aspettare che le acque tornino ad essere serene prima di impelagarsi in faccende troppo complesse.

6° Sagittario: la giornata potrebbe cominciare in maniera un po' troppo fiacca. Se non sapete bene in che direzione andare, forse è il caso di fermarvi e riflettere accuratamente.

5° Scorpione: in amore siete molto fortunati.

Questo è un ottimo momento per dedicarvi alla vita di coppia. I single, invece, potrebbero fare delle conoscenze interessanti in questo periodo.

Oroscopo segni fortunati del 26 giugno

4° in classifica Cancro: la vostra mente è affollata dai pensieri e la cosa potrebbe rendervi particolarmente inquieti. Ad ogni modo, questo è un momento di grande creatività, approfittatene.

3° Vergine: se avete dei dubbi su una decisione da prendere, non forzatevi. Ricordate che non c'è cosa peggiore di fare cose quando non ne avete pienamente la voglia.

2° Bilancia: ci sono novità in arrivo sul fronte del lavoro. Chi è in attesa di condizioni migliori, potrebbe presto rimanere positivamente sorpreso. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, ci vuole coraggio.

1° Acquario: l'oroscopo del 26 giugno vi invita ad osare. Sul lavoro potete concedervi qualche piccolo azzardo. Ad ogni modo, ponderate sempre accuratamente i pro e i contro di un nuovo progetto.