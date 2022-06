L'Oroscopo del giorno è pronto a mettere in evidenza il possibile andamento riservato a voi dall'Astrologia della settimana nei riguardi della giornata di martedì. Allora, ansiosi di sapere cosa vi hanno riservato di interessante le previsioni zodiacali del 28 giugno? Certo che si, e in questo caso vi diciamo subito che ad essere messi sotto controllo saranno in esclusiva la sestina relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Partiamo subito col togliere dubbi o eventuali incertezze sollevando piano piano il velo all'oroscopo del giorno 28 giugno 2022.

A voi il piacere di scoprire il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Martedì 28 giugno, l'oroscopo su amore e lavoro

Bilancia: ★★★★★. Questo martedì Venere vi vuole felici, v’invia un’ondata d’energie positive, che sfrutterete per andare incontro agli altri con amabilità e buona disposizione. Se avete spazio in casa, adottate un animale: è un’esperienza unica, commovente e dunque imperdibile! Nel lavoro invece, vi sarà richiesto di svecchiare procedure, rinnovare tecniche e metodi. Dopo un momento di disorientamento, vi adeguerete con gioia. In amore, non è possibile né giusto donare sempre: ad un certo momento, è bene fermarsi e dare la possibilità all’altro di fare altrettanto.

Meditate e prendete le giuste contromisure. Frequentate ambienti con persone con cui siete sulla stessa lunghezza d’onda e che coltivano gli stessi interessi creativi e spirituali? Allora non la noia non abita in casa vostra...

Scorpione: ★★. Con le quadrature Sole-Giove e Marte-Plutone che vi remano contro, occhio ai colpi di testa, alle scelte impulsive, poco meditate.

Riflettete prima di agire, in qualsiasi contesto, anche nei più collaudati. Cercate altresì di non inimicarvi le persone che vi stimano e vi vogliono bene. Siate più ragionevoli e accorti. Nel lavoro intanto, pensateci due volte prima di rompere gli equilibri che avete faticato tanto a creare. Tenete a freno la lingua e non complicatevi la vita.

In amore un battibecco con la persona che amate potrebbe sopraggiungere tra metà e fine pomeriggio: tranquilli arriverà presto ad un chiarimento, ma fatevi un bell’esame di coscienza poi, ok? Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 giugno annuncia un periodo basato sulla scontata normalità. La Luna renderà la giornata andante e abbastanza piacevole, anche se con Marte e Giove poco amichevoli rischiate di portarvi a casa pochi risultati concreti. Errori di giudizio potrebbero farvi andare incontro a situazioni inattese: siate accorti e previdenti. Nel lavoro poi, non fate troppo leva sulla competizione: rilassatevi, per godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti.

Provate ad essere più attenti e precisi del solito. In amore, certi giochetti poco chiari potrebbero venire scoperti. Chi ha un rapporto precario, potrebbe non riuscire a mandare avanti la situazione. Parlando di salute, state forse somatizzando qualche preoccupazione? Liberate la mente e lasciatevi andare!

Oroscopo, previsioni per la giornata del 28 giugno

Capricorno: ★★★★. Un martedì poco movimentato, anzi abbastanza flemmatico ma tutto sommato positivo. La giornata trascorrerà in modo sereno, anche se ultimamente ci sono state delle piccole baruffe nella coppia: queste sono ormai passate ma potrebbero restare strascichi se non vi impegnerete a rimediare entro un tempo ragionevole. Magari, iniziando proprio da questa giornata, con un fiore o un gesto gentile alla persona che avete reso infelice.

Affronterete a testa alta una situazione complessa in ambito professionale: la vostra abilità e la vostra sicurezza vi garantiranno il pieno successo. In ambito sentimentale date spazio alla creatività e all' improvvisazione; le solite strade si presentano, in questo momento, monotone e demotivanti. Dite sì ad un invito a cena, anche perché potrebbe essere davvero impossibile da rifiutare.

Acquario: ★★★★★. Ottimo periodo da investire in campo sentimentale come anche in qualsiasi attività inerente la quotidianità lavorativa. A riscattarvi dalle giornate precedenti, in verità non troppo esaltanti, fa la sua comparsa la Luna in Cancro, nel periodo in ottima congiunzione al Sole, il che potrebbe rimettervi subito in pista.

Tenetevi pronti per le esperienze più insolite, abbastanza ricche di sorprese, di ambienti e facce nuove. Nel lavoro in arrivo occasioni uniche quanto inattese. Sappiate comunque che l’esitazione potrebbe esservi fatale, perché altri potrebbero anticipare le vostre mosse e lasciarvi con un palmo di naso. In amore, una certa simpatia si stabilirà con una persona conosciuta in questo periodo. Qualunque siano gli sviluppi futuri, per ora vi state solo divertendo in attesa di...

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 28 giugno, mette sul piatto un'ottimo periodo. Se siete in cerca di qualcosa di nuovo o di qualcosa di nascosto, in queste giornata potrete avere delle buone possibilità di trovare proprio quello che stavate cercando.

In molti casi non ci sarà nemmeno bisogno di chiedere aiuto a qualcuno che ne sappia più di voi, e ciò in quanto il vostro intelletto è già ben allenato per questo tipo di esperienze. Spendendo un po' di tempo con le persone che amate, potreste finalmente recuperare la stima che questi nutrivano per voi e che, ultimamente, hanno perso in quanto non vi siete più prestati e non siete stati troppo presenti. Nel lavoro, sarete abbastanza in forza da poter riuscire dove altre volte avete fallito, anche perché le stelle sono con voi e vi favoriranno. Cercate di fare qualcosa per voi stessi e non solo per gli altri.